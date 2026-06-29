SpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi Texasdagi Starbase hududida ulkan Gigabay zavodini qurish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Ushbu majmua insoniyat tarixidagi eng kuchli raketa tizimi hisoblangan Starship kemalarini ommaviy ravishda ishlab chiqarish uchun asosiy markazga aylanadi. Yangi obyektdagi qurilish surʼatlari SpaceX kompaniyasining Marsni mustamlaka qilish va Oyga muntazam parvozlarni amalga oshirish borasidagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
RGVaerialphotos tomonidan 2026-yil 27-iyun holatiga koʻra olingan yangi aerofotosuratlar qurilish maydonidagi ulkan metall konstruksiyalar va oʻnlab kranlarning tinimsiz ishlayotganini namoyish etdi. Gigabay obyekti nafaqat SpaceX, balki butun jahon sanoat arxitekturasida eng yirik inshootlardan biri boʻlishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu zavod yiliga mingta Starship kemasini yigʻish imkoniyatiga ega boʻladigan darajada loyihalashtirilgan.
Masshtablar toʻqnashuvi: Megabay va GigabaySuratlarda yangi qurilayotgan Gigabay majmuasining amaldagi Megabay binosidan bir necha barobar kattaligi yaqqol koʻzga tashlanadi. Hozirda foydalanilayotgan Megabay oʻzining ulkan oʻlchamlariga qaramay, yangi gigant loyiha fonida ancha kichik koʻrinib qolgan. Hatto balandligi 50 metrdan ortiq boʻlgan Starship kemasining oʻzi ham Gigabay konstruksiyalari yonida oddiy bir boʻlakdek tasavvur uygʻotmoqda.
Ushbu majmua Starship kemalari va Super Heavy kuchaytirgichlarini (booster) yirik sanoat miqyosida yigʻish uchun moʻljallangan. Ilon Mask avvalroq taʼkidlaganidek, koinotga chiqish xarajatlarini kamaytirishning yagona yoʻli — raketalarni xuddi avtomobillar kabi konveyer usulida, koʻp miqdorda ishlab chiqarishdir. Gigabay aynan shu strategik vazifani bajarishga xizmat qiladi.
Texnologik poyga va kelajak rejalariSpaceX 2025-yil davomida Starship tizimining (Super Heavy kuchaytirgichi va Starship kemasi) beshta muvaffaqiyatli sinov parvozini amalga oshirdi. Har bir sinovdan soʻng texnik jarayonlar takomillashtirib borilmoqda. Yangi zavodning ishga tushirilishi sinovlar bosqichidan toʻliq ekspluatatsiya bosqichiga oʻtishni tezlashtiradi. Bu Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham bilvosita ahamiyatli, chunki koinot texnologiyalarining arzonlashishi global internet (Starlink) va navigatsiya tizimlarining yanada takomillashishiga olib keladi.
Mutaxassislarning fikricha, Gigabay zavodining toʻliq quvvat bilan ishga tushishi SpaceX kompaniyasiga har bir necha kunda yangi raketa uchirish imkonini beradi. Bu esa koinot sanoatida mutlaqo yangi standartlarni oʻrnatadi. Hozirda qurilish maydonidagi ishlar kecha-yu kunduz davom etmoqda, bu esa Ilon Maskning "vaqt — eng oliy resurs" degan tamoyiliga toʻliq mos keladi.
Xulosa qilib aytganda, Starbase hududidagi ushbu ulkan qurilish shunchaki zavod emas, balki insoniyatning koʻp sayyorali turga aylanishi yoʻlidagi eng muhim texnologik poydevordir. Gigabay bitkazilgach, u dunyodagi eng baland va eng keng hajmli sanoat binolaridan biri sifatida tarixga kiradi.
…