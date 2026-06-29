SpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardi

·42·Texno
SpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi Texasdagi Starbase hududida ulkan Gigabay zavodini qurish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Ushbu majmua insoniyat tarixidagi eng kuchli raketa tizimi hisoblangan Starship kemalarini ommaviy ravishda ishlab chiqarish uchun asosiy markazga aylanadi. Yangi obyektdagi qurilish surʼatlari SpaceX kompaniyasining Marsni mustamlaka qilish va Oyga muntazam parvozlarni amalga oshirish borasidagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

RGVaerialphotos tomonidan 2026-yil 27-iyun holatiga koʻra olingan yangi aerofotosuratlar qurilish maydonidagi ulkan metall konstruksiyalar va oʻnlab kranlarning tinimsiz ishlayotganini namoyish etdi. Gigabay obyekti nafaqat SpaceX, balki butun jahon sanoat arxitekturasida eng yirik inshootlardan biri boʻlishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu zavod yiliga mingta Starship kemasini yigʻish imkoniyatiga ega boʻladigan darajada loyihalashtirilgan.

Masshtablar toʻqnashuvi: Megabay va Gigabay

Suratlarda yangi qurilayotgan Gigabay majmuasining amaldagi Megabay binosidan bir necha barobar kattaligi yaqqol koʻzga tashlanadi. Hozirda foydalanilayotgan Megabay oʻzining ulkan oʻlchamlariga qaramay, yangi gigant loyiha fonida ancha kichik koʻrinib qolgan. Hatto balandligi 50 metrdan ortiq boʻlgan Starship kemasining oʻzi ham Gigabay konstruksiyalari yonida oddiy bir boʻlakdek tasavvur uygʻotmoqda.

Ushbu majmua Starship kemalari va Super Heavy kuchaytirgichlarini (booster) yirik sanoat miqyosida yigʻish uchun moʻljallangan. Ilon Mask avvalroq taʼkidlaganidek, koinotga chiqish xarajatlarini kamaytirishning yagona yoʻli — raketalarni xuddi avtomobillar kabi konveyer usulida, koʻp miqdorda ishlab chiqarishdir. Gigabay aynan shu strategik vazifani bajarishga xizmat qiladi.

Texnologik poyga va kelajak rejalari

SpaceX 2025-yil davomida Starship tizimining (Super Heavy kuchaytirgichi va Starship kemasi) beshta muvaffaqiyatli sinov parvozini amalga oshirdi. Har bir sinovdan soʻng texnik jarayonlar takomillashtirib borilmoqda. Yangi zavodning ishga tushirilishi sinovlar bosqichidan toʻliq ekspluatatsiya bosqichiga oʻtishni tezlashtiradi. Bu Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham bilvosita ahamiyatli, chunki koinot texnologiyalarining arzonlashishi global internet (Starlink) va navigatsiya tizimlarining yanada takomillashishiga olib keladi.

Mutaxassislarning fikricha, Gigabay zavodining toʻliq quvvat bilan ishga tushishi SpaceX kompaniyasiga har bir necha kunda yangi raketa uchirish imkonini beradi. Bu esa koinot sanoatida mutlaqo yangi standartlarni oʻrnatadi. Hozirda qurilish maydonidagi ishlar kecha-yu kunduz davom etmoqda, bu esa Ilon Maskning "vaqt — eng oliy resurs" degan tamoyiliga toʻliq mos keladi.

Xulosa qilib aytganda, Starbase hududidagi ushbu ulkan qurilish shunchaki zavod emas, balki insoniyatning koʻp sayyorali turga aylanishi yoʻlidagi eng muhim texnologik poydevordir. Gigabay bitkazilgach, u dunyodagi eng baland va eng keng hajmli sanoat binolaridan biri sifatida tarixga kiradi.

SpaceXStarshipIlon MaskGigabayTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Agentopia: Olimlar 100 ta sunʼiy intellekt agentidan iborat raqamli jamiyat yaratdiAgentopia: Olimlar 100 ta sunʼiy intellekt agentidan iborat raqamli jamiyat yaratdiBugun, 20:57Soyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlikSoyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlikBugun, 20:23Rocket Lab kosmik gigantga aylanmoqda: Iridium kompaniyasi 8 milliard dollarga sotib olindiRocket Lab kosmik gigantga aylanmoqda: Iridium kompaniyasi 8 milliard dollarga sotib olindiBugun, 20:20Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi