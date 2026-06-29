1 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydi

·34·O‘zbekiston
1 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydi

Joriy yilning 1 iyulidan boshlab O‘zbekistonda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqalarini to‘lashning yangi tartibi amaliyotga joriy etiladi. Endilikda mazkur nafaqalar davlat ijtimoiy sug‘urtasi tizimi orqali moliyalashtiriladi. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi ma’lum qildi.

Agentlikning bildirishicha, 29 iyun kuni yangi tizimni jamoatchilikka tanishtirish maqsadida brifing o‘tkazildi. Unda 1 iyuldan kuchga kiradigan tartib, nafaqalarni tayinlash va to‘lash jarayonlarining raqamlashtirilgan bosqichlari, fuqarolar uchun yaratilgan qulayliklar hamda ish beruvchilar bilan davlat idoralari o‘rtasidagi elektron hamkorlik mexanizmi batafsil tushuntirildi.

Eslatib o‘tamiz, mazkur tartib 2025 yil 17 dekabrda qabul qilingan Hukumat qarori bilan tasdiqlangan “Davlat ijtimoiy sug‘urtasi doirasida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik hamda homiladorlik va tug‘ish nafaqalarini tayinlash hamda to‘lash tartibi to‘g‘risida”gi nizom asosida joriy etilmoqda.

Yangi qoidalarga muvofiq, kamida 6 oylik sug‘urta stajiga ega bo‘lgan xodim kasallik varaqasi rasmiylashtirsa, kalendar yilidagi dastlabki 5 kun uchun nafaqani ish beruvchi to‘laydi. Kasallikning 6-kunidan boshlab esa, 182 kungacha bo‘lgan muddat uchun to‘lovlar Davlat ijtimoiy sug‘urta jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan qoplanadi.

Shuningdek, iyul oyidan boshlab barcha hisob-kitoblar avtomatlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Inson omili ishtirokisiz hisoblangan mablag‘lar fuqarolarning ijtimoiy kartalariga avtomatik ravishda o‘tkaziladi.

Nafaqalar har oy ikki bosqichda to‘lanadi. Oyning birinchi yarmi uchun mablag‘lar 25-sanasiga qadar, ikkinchi yarmi uchun esa keyingi oyning 10-sanasigacha to‘lab beriladi.

To‘lov miqdori xodimning o‘rtacha oylik ish haqi hamda sug‘urta stajidan kelib chiqib belgilanadi. Xususan, sug‘urta staji 6 oydan 8 yilgacha bo‘lgan fuqarolarga o‘rtacha ish haqining 60 foizi, 8 yildan ortiq sug‘urta stajiga ega xodimlarga esa o‘rtacha ish haqining 80 foizi miqdorida nafaqa tayinlanadi.

O'zbekistonMilliy ijtimoiy himoya agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Bugun, 20:08Prezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiPrezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiBugun, 19:37Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 18:1630 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladi30 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladiBugun, 17:45Iyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinIyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinBugun, 16:40Toshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiToshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiBugun, 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi