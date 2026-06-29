Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdi
Porsche avtosport olami uchun yangi avlod GT4 R modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. 718 Cayman asosidagi avvalgi versiyalarni almashtiradigan ushbu avtomobil 2027 yilgi mavsumda debyut qilishi kutilmoqda.
Yangi model kuchli atmosferali dvigatel, yaxshilangan aerodinamika va zamonaviy telemetriya tizimi bilan jihozlangan. Kompaniya uni global GT4 musobaqalari uchun yanada tezkor va raqobatbardosh vosita sifatida baholamoqda.
911 GT3 Cup'dan olingan 4,0 litrli dvigatel
GT4 R'ning asosiy kuchi 4,0 litrli, 6 silindrli atmosferali boxer dvigatelidir.
Ushbu agregat 911 GT3 Cup modelidan olingan bo‘lib, quyidagi ko‘rsatkichlarga ega:
quvvati — 520 ot kuchi;
maksimal burovchi lahza — 470 Nm;
maksimal aylanish — 8750 ayl/min;
quvvat ifodasi — 382 kVt.
Muayyan poyga seriyasidagi Balance of Performance talablariga qarab, dvigatel quvvati alohida sozlanishi mumkin.
Poyga uchun mo‘ljallangan transmissiya
Avtomobil 6 pog‘onali sekvental uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.
Boshqaruv rul ortidagi yaproqli almashlab ulagichlar orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, model yuqori yuklamalarga mos 4 diskli poyga ilashmasiga ega.
Bu tizim tezkor uzatma almashinuvi va trek sharoitida yuqori ishonchlilikni ta’minlashga mo‘ljallangan.
Shassi va aerodinamika jiddiy qayta ishlangan
Yangi GT4 R avvalgi Cayman asosidagi versiyalarga nisbatan kengaytirilgan yo‘l va yaxshiroq barqarorlikka ega bo‘ladi.
Asosiy aerodinamik yechimlar:
11 pozitsiyada sozlanadigan orqa qanot;
yengil kuzov panellari;
tabiiy kompozit toladan tayyorlangan elementlar;
GT4 qoidalariga moslashtirilgan kuzov;
yuqori tezlikda barqarorlikni oshiruvchi konfiguratsiya.
Avtomobil 911 modelining mashhur siluetini saqlab qolgan bo‘lsa-da, texnik jihatdan global GT4 talablariga to‘liq moslashtirilgan.
Zamonaviy displey va ma’lumotlar tahlili
Salonda 10,3 dyuymli zamonaviy displey o‘rnatilgan.
U integratsiyalashgan GPS va batafsil tahlil uchun ma’lumotlarni yig‘ish tizimi bilan ishlaydi. Bu jamoalarga:
aylanma vaqtlarini kuzatish;
pilot harakatlarini tahlil qilish;
avtomobil parametrlarini nazorat qilish;
trek bo‘yicha ma’lumotlarni saqlash
imkonini beradi.
Og‘irligi va asosiy texnik ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Dvigatel
4,0 litrli boxer
Silindrlar
6 ta
Quvvat
520 ot kuchi
Burovchi lahza
470 Nm
Maksimal aylanish
8750 ayl/min
Uzatmalar qutisi
6 pog‘onali sekvental
Og‘irligi
taxminan 1515 kg
Debyut
2027 yilgi mavsum
Porsche'ning ta’kidlashicha, yangi model avvalgi GT4 versiyalariga nisbatan dinamika, boshqaruvchanlik va barqarorlik bo‘yicha sezilarli ustunlikka ega bo‘ladi.
Narx qancha bo‘ladi?
Yangi GT4 R arzon poyga avtomobili bo‘lmaydi.
AQSHda uning tavsiya etilgan narxi yetkazib berish xarajatlari bilan birga 375 ming dollarni tashkil etadi.
Yevropada esa boshlang‘ich narx 265 ming yevrodan boshlanadi.
«Porsche avtosportida yangi sahifa»
Kompaniya yangi modelni o‘z avtosport tarixidagi muhim bosqich sifatida baholadi.
«911 — bu tirik afsona. Yangi GT4 R bilan biz Porsche avtosportining yangi sahifasini ochib, jamoalarga yanada kuchli va raqobatbardosh vositani taklif etmoqdamiz», — deya ta’kidladi kompaniya.
Yangi GT4 R 2027 yildan boshlab xalqaro treklarda o‘z salohiyatini namoyon etishi kutilmoqda.
Sizningcha, 520 ot kuchiga ega ushbu Porsche o‘z toifasida yetakchi bo‘la oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani avtomobil muxlislariga yuboring.
…