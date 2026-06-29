Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdi

·18·Avto
Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdi

Porsche avtosport olami uchun yangi avlod GT4 R modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. 718 Cayman asosidagi avvalgi versiyalarni almashtiradigan ushbu avtomobil 2027 yilgi mavsumda debyut qilishi kutilmoqda.

Yangi model kuchli atmosferali dvigatel, yaxshilangan aerodinamika va zamonaviy telemetriya tizimi bilan jihozlangan. Kompaniya uni global GT4 musobaqalari uchun yanada tezkor va raqobatbardosh vosita sifatida baholamoqda.

911 GT3 Cup'dan olingan 4,0 litrli dvigatel

GT4 R'ning asosiy kuchi 4,0 litrli, 6 silindrli atmosferali boxer dvigatelidir.

Ushbu agregat 911 GT3 Cup modelidan olingan bo‘lib, quyidagi ko‘rsatkichlarga ega:

  • quvvati — 520 ot kuchi;

  • maksimal burovchi lahza — 470 Nm;

  • maksimal aylanish — 8750 ayl/min;

  • quvvat ifodasi — 382 kVt.

Muayyan poyga seriyasidagi Balance of Performance talablariga qarab, dvigatel quvvati alohida sozlanishi mumkin.

Poyga uchun mo‘ljallangan transmissiya

Avtomobil 6 pog‘onali sekvental uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.

Boshqaruv rul ortidagi yaproqli almashlab ulagichlar orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, model yuqori yuklamalarga mos 4 diskli poyga ilashmasiga ega.

Bu tizim tezkor uzatma almashinuvi va trek sharoitida yuqori ishonchlilikni ta’minlashga mo‘ljallangan.

Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdi

Shassi va aerodinamika jiddiy qayta ishlangan

Yangi GT4 R avvalgi Cayman asosidagi versiyalarga nisbatan kengaytirilgan yo‘l va yaxshiroq barqarorlikka ega bo‘ladi.

Asosiy aerodinamik yechimlar:

  • 11 pozitsiyada sozlanadigan orqa qanot;

  • yengil kuzov panellari;

  • tabiiy kompozit toladan tayyorlangan elementlar;

  • GT4 qoidalariga moslashtirilgan kuzov;

  • yuqori tezlikda barqarorlikni oshiruvchi konfiguratsiya.

Avtomobil 911 modelining mashhur siluetini saqlab qolgan bo‘lsa-da, texnik jihatdan global GT4 talablariga to‘liq moslashtirilgan.

Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdi

Zamonaviy displey va ma’lumotlar tahlili

Salonda 10,3 dyuymli zamonaviy displey o‘rnatilgan.

U integratsiyalashgan GPS va batafsil tahlil uchun ma’lumotlarni yig‘ish tizimi bilan ishlaydi. Bu jamoalarga:

  • aylanma vaqtlarini kuzatish;

  • pilot harakatlarini tahlil qilish;

  • avtomobil parametrlarini nazorat qilish;

  • trek bo‘yicha ma’lumotlarni saqlash

imkonini beradi.

Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdi

Og‘irligi va asosiy texnik ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Dvigatel

4,0 litrli boxer

Silindrlar

6 ta

Quvvat

520 ot kuchi

Burovchi lahza

470 Nm

Maksimal aylanish

8750 ayl/min

Uzatmalar qutisi

6 pog‘onali sekvental

Og‘irligi

taxminan 1515 kg

Debyut

2027 yilgi mavsum

Porsche'ning ta’kidlashicha, yangi model avvalgi GT4 versiyalariga nisbatan dinamika, boshqaruvchanlik va barqarorlik bo‘yicha sezilarli ustunlikka ega bo‘ladi.

Narx qancha bo‘ladi?

Yangi GT4 R arzon poyga avtomobili bo‘lmaydi.

AQSHda uning tavsiya etilgan narxi yetkazib berish xarajatlari bilan birga 375 ming dollarni tashkil etadi.

Yevropada esa boshlang‘ich narx 265 ming yevrodan boshlanadi.

Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdi

«Porsche avtosportida yangi sahifa»

Kompaniya yangi modelni o‘z avtosport tarixidagi muhim bosqich sifatida baholadi.

«911 — bu tirik afsona. Yangi GT4 R bilan biz Porsche avtosportining yangi sahifasini ochib, jamoalarga yanada kuchli va raqobatbardosh vositani taklif etmoqdamiz», — deya ta’kidladi kompaniya.

Yangi GT4 R 2027 yildan boshlab xalqaro treklarda o‘z salohiyatini namoyon etishi kutilmoqda.

Sizningcha, 520 ot kuchiga ega ushbu Porsche o‘z toifasida yetakchi bo‘la oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani avtomobil muxlislariga yuboring.

Porsche718 Cayman911 GT3 CupGT4 R
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiYangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiBugun, 16:51Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiVolkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiBugun, 15:53O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiO‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiBugun, 14:44Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaTesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaBugun, 11:56Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinMercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinBugun, 11:25Britaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBritaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBugun, 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi