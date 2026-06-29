Qirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldi

·39·Dunyo
Qirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldi

Qozog‘iston Senati Ostona va Bishkek shaharlaridagi elchixonalar hamda elchilarning rasmiy qarorgohlari uchun yer maydonlari va ko‘chmas mulklarni 49 yil muddatga bepul foydalanish asosida almashish to‘g‘risidagi bitimni ma’qulladi. Bu haqda Tengrinews xabar berdi.

Kelishuvga ko‘ra, har ikki davlat diplomatik vakolatxonalar faoliyati uchun zarur bo‘lgan yer uchastkalari va binolarni o‘zaro beg‘araz foydalanishga taqdim etadi. Hujjatning asosiy maqsadi elchixonalar faoliyatini yanada qulay sharoitlarda tashkil etish hamda ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashdan iborat.

Bitimga muvofiq, Qirg‘iziston Ostona shahrida elchixona qurilishi uchun 0,74 gektar yer maydoni va favqulodda hamda muxtor elchining qarorgohi sifatida foydalanish uchun 1267 kvadrat metrlik kottejga ega bo‘ladi.

Buning evaziga Qozog‘iston Bishkek shahrida elchixona ehtiyojlari uchun 0,75 gektar yer uchastkasi hamda elchi yashashi uchun mo‘ljallangan 531 kvadrat metrlik kottejni foydalanishga oladi. Har ikki obyektga tutash hududlar ham diplomatik missiyalar ixtiyoriga beriladi.

Mazkur ko‘chmas mulk obyektlari va yer maydonlari tomonlarga 49 yil muddatga uzoq muddatli foydalanish huquqi asosida ajratiladi.

Qirg'izistonQozog'istonOstonaBishkekTengrinews
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagiKarimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagiBugun, 19:42Germaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiGermaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiBugun, 19:22Makronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiMakronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiBugun, 19:00Singapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldiSingapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldiBugun, 18:53Turkmanistonda erkak olti farzandini o‘ldirib, o‘z joniga qasd qildiTurkmanistonda erkak olti farzandini o‘ldirib, o‘z joniga qasd qildiBugun, 17:48Qozog‘istonda chiroyli sana sabab minglab juftliklar bir kunda nikohdan o‘tdiQozog‘istonda chiroyli sana sabab minglab juftliklar bir kunda nikohdan o‘tdiBugun, 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi