Prezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandi

·0·O‘zbekiston
Prezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandi

Yoshlar kuni munosabati bilan O‘zbekistonning turli sohalarda yuksak natijalarga erishgan, tashabbuskor va faol yoshlaridan iborat bir guruh vakillar “Kelajak bunyodkori” medali bilan taqdirlandi. Bu haqda bugun, 29 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan farmonda belgilandi.

Hujjatga ko‘ra, mukofot mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shayotgan, o‘z bilim va salohiyati, iste’dodi, mehnatsevarligi hamda vatanparvarligi bilan tengdoshlariga o‘rnak bo‘lib kelayotgan yoshlarga topshiriladi. Shuningdek, ularning davlat va jamiyat hayotidagi faolligini yanada rag‘batlantirish maqsadi ko‘zlangan.

Bu yilgi mukofot sohiblari orasida talaba va doktorantlar, yosh olimlar, shifokor, o‘qituvchi, muhandis, fermer, tadbirkor, sportchi, xonanda, uchuvchi, startap asoschilari, mahalla yoshlar yetakchilari hamda davlat va xususiy tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan iqtidorli yoshlar bor.

Jumladan, mukofotlanganlar orasida Shahzoda Azatova, Kamola Odiljonova, Jahongir Bafoyev, Asal Ziyodova, Sulaymon Istamtoshev, Qobiljon Salohiddinov, Sabina Mustayeva, Temur Rahimberdiyev, Muhammadsaid Mamasaidov, Laylo Aslonova, Akmal Abduxoliqov, Ozoda Yunusova, Azizaoy Mirfayzullayeva, Sevinch Rahimova, Zilola Mo‘ydinova, Feruzjon Safolov, Mohira Jalolova, Pokiza Nurmamatova, Hamidjon Odilov va Lobarxon Xo‘jamberdiyeva o‘rin olgan.

Mazkur mukofot yoshlarning ilm-fan, ta’lim, sog‘liqni saqlash, sport, tadbirkorlik, madaniyat, sanoat hamda jamoatchilik sohalaridagi fidokorona mehnati va erishgan yutuqlarining yuksak e’tirofi sifatida topshirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 18:1630 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladi30 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladiBugun, 17:45Iyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinIyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinBugun, 16:40Toshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiToshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiBugun, 16:02O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:16O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi