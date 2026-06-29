Prezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandi
Yoshlar kuni munosabati bilan O‘zbekistonning turli sohalarda yuksak natijalarga erishgan, tashabbuskor va faol yoshlaridan iborat bir guruh vakillar “Kelajak bunyodkori” medali bilan taqdirlandi. Bu haqda bugun, 29 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan farmonda belgilandi.
Hujjatga ko‘ra, mukofot mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shayotgan, o‘z bilim va salohiyati, iste’dodi, mehnatsevarligi hamda vatanparvarligi bilan tengdoshlariga o‘rnak bo‘lib kelayotgan yoshlarga topshiriladi. Shuningdek, ularning davlat va jamiyat hayotidagi faolligini yanada rag‘batlantirish maqsadi ko‘zlangan.
Bu yilgi mukofot sohiblari orasida talaba va doktorantlar, yosh olimlar, shifokor, o‘qituvchi, muhandis, fermer, tadbirkor, sportchi, xonanda, uchuvchi, startap asoschilari, mahalla yoshlar yetakchilari hamda davlat va xususiy tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan iqtidorli yoshlar bor.
Jumladan, mukofotlanganlar orasida Shahzoda Azatova, Kamola Odiljonova, Jahongir Bafoyev, Asal Ziyodova, Sulaymon Istamtoshev, Qobiljon Salohiddinov, Sabina Mustayeva, Temur Rahimberdiyev, Muhammadsaid Mamasaidov, Laylo Aslonova, Akmal Abduxoliqov, Ozoda Yunusova, Azizaoy Mirfayzullayeva, Sevinch Rahimova, Zilola Mo‘ydinova, Feruzjon Safolov, Mohira Jalolova, Pokiza Nurmamatova, Hamidjon Odilov va Lobarxon Xo‘jamberdiyeva o‘rin olgan.
Mazkur mukofot yoshlarning ilm-fan, ta’lim, sog‘liqni saqlash, sport, tadbirkorlik, madaniyat, sanoat hamda jamoatchilik sohalaridagi fidokorona mehnati va erishgan yutuqlarining yuksak e’tirofi sifatida topshirildi.
…