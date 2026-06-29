Superkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdi

·138·Sport
Superkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdi

Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadigan Braziliya va Yaponiya o‘rtasidagi JCH-2026 pley-off (1/16 final) bahsi oldidan mashhur Opta tahliliy markazining superkompyuteri o‘z prognozlarini e’lon qildi.

Mazkur raqamli tizim jamoalarning guruh bosqichidagi ko‘rsatkichlari, tarkiblarning bugungi holati va taktik ustunliklarini minglab marotaba simulyatsiya qilib chiqdi. Matematik tahlillarga ko‘ra, Karlo Anchelotti shogirdlari bu bahsning yaqqol favoriti hisoblanadi.

Opta superkompyuterining bahs bo‘yicha taxmini:

Ehtimoliy natija (90 daqiqa ichida)

Imkoniyat darajasi

Braziliyaning g‘alabasi

58,3%

Durang (qo‘shimcha vaqt va penaltilar)

23,6%

Yaponiyaning g‘alabasi

18,1%

Jamoalar pley-offga qanday yetib kelishdi? «Pentakampeonlar» guruh bosqichida ishonchli o‘yin namoyish etib, «C» kvartetida 7 ochko bilan birinchi o‘rinni egallashdi. Kutilmagan natijalar qayd etishga usta bo‘lgan «samuraylar» esa ancha murakkab kechgan «F» guruhida 5 ochko jamg‘arib, ikkinchi o‘rin bilan pley-off yo‘llanmasini naqd qilishgan edi.

Garchi raqamlar va matematika Braziliya tomonida bo‘lsa-da, pley-off bahslari doimo kutilmagan ssenariylari bilan go‘zal. Yaponiyaning intizomli mudofaasi va qanotlardagi dahshatli tezligi favoritlarni jiddiy qiyinchilikka uchratishi mumkin.

Ayniqsa, o‘yinning qariyb to‘rtdan bir qismi (23,6%) asosiy vaqtda durang bilan tugashi taxmin qilingani, muxlislarni asabiy va hayajonli qo‘shimcha daqiqalar yoki penaltilar seriyasi kutib turgan bo‘lishi mumkinligidan dalolat beradi.

BrazilJapanOptaCarlo Ancelotti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBugun, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiBugun, 21:58Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiSam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:57«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...Bugun, 21:54Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Bugun, 21:38Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Bugun, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi