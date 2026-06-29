Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzating

·1·Sport
Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzating

2026 yilgi Jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Braziliya va Yaponiya terma jamoalari o‘zaro bahs olib bormoqda. Xyustondagi stadionda o‘tayotgan uchrashuvning 18-daqiqasiga kelib hisob 0:0 bo‘lib turibdi.

Braziliya hozircha to‘p nazoratida ustun. Jamoaning ko‘rsatkichi 60 foizni tashkil etmoqda, Yaponiyada esa bu raqam 40 foiz. Zarbalar sonida ham Braziliya 3:1 hisobida oldinda. Darvoza sohasiga aniq zarbalar bo‘yicha esa hisob 1:0.

Braziliya 138 ta uzatmani 90 foiz aniqlik bilan amalga oshirgan. Yaponiya 58 ta pas berdi va 91 foiz aniqlik qayd etdi. Burchak zarbalari bo‘yicha Braziliya 2:1 hisobida ustun.

Hozircha har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka va ofsaydlar qayd etilmadi.

Gollar, xavfli vaziyatlar, kartochkalar, almashtirishlar va boshqa muhim voqealarni saytimizda jonli matnli tarzda yoritib boramiz.

Jonli matnli translyatsiya

BraziliyaYaponiyaJahon chempionatiXyustonPley-offJonli translyatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiBugun, 21:58Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiSam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:57«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...Bugun, 21:54Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Bugun, 21:38Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Bugun, 21:33Superkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiSuperkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiBugun, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi