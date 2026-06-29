Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzating
2026 yilgi Jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Braziliya va Yaponiya terma jamoalari o‘zaro bahs olib bormoqda. Xyustondagi stadionda o‘tayotgan uchrashuvning 18-daqiqasiga kelib hisob 0:0 bo‘lib turibdi.
Braziliya hozircha to‘p nazoratida ustun. Jamoaning ko‘rsatkichi 60 foizni tashkil etmoqda, Yaponiyada esa bu raqam 40 foiz. Zarbalar sonida ham Braziliya 3:1 hisobida oldinda. Darvoza sohasiga aniq zarbalar bo‘yicha esa hisob 1:0.
Braziliya 138 ta uzatmani 90 foiz aniqlik bilan amalga oshirgan. Yaponiya 58 ta pas berdi va 91 foiz aniqlik qayd etdi. Burchak zarbalari bo‘yicha Braziliya 2:1 hisobida ustun.
Hozircha har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka va ofsaydlar qayd etilmadi.
Gollar, xavfli vaziyatlar, kartochkalar, almashtirishlar va boshqa muhim voqealarni saytimizda jonli matnli tarzda yoritib boramiz.
Jonli matnli translyatsiya
…