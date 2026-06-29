WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradi
Dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri boʻlgan WhatsApp uzoq kutilgan yangilikni eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz shaxsiy telefon raqamlarini oshkor qilmagan holda muloqot qilishlari uchun maxsus foydalanuvchi nomlarini (username) band qilishlari mumkin boʻladi. Bu funksiya platformadagi shaxsiy daxlsizlik darajasini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Meta kompaniyasiga tegishli messenjer bir necha yildan beri ushbu funksiya ustida ish olib borayotgan edi. Maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchi nomlarini band qilish jarayoni allaqachon boshlangan, biroq funksiyaning toʻliq ishga tushishi joriy yilning oxiriga qadar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Foydalanuvchilar 3 tadan 35 tagacha belgidan iborat boʻlgan takrorlanmas nomlarni tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar.
Xavfsizlik va shaxsiy daxlsizlikWhatsApp mahsulotlar boʻyicha vitse-prezidenti Alice Newton-Rexning taʼkidlashicha, telefon raqami juda shaxsiy maʼlumot boʻlib, u inson hayotining koʻplab boshqa jabhalari bilan bogʻliq. Yangi tanishgan insoningizga yoki hamkasbingizga darhol raqam berish noqulaylik tugʻdirishi mumkin. Foydalanuvchi nomlari esa aynan kimga raqamingizni koʻrsatishni nazorat qilish imkonini beradi.
Tizimning oʻziga xos jihati shundaki, foydalanuvchi nomlari ilova ichida qidiruv orqali topilmaydi. Yaʼni, siz bilan bogʻlanmoqchi boʻlgan shaxs sizning aniq foydalanuvchi nomingizni bilishi shart. Shuningdek, xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida maxsus "kalit" oʻrnatish funksiyasi ham qoʻshiladi — bu kalitni bilmagan begona shaxslar sizga xabar yozolmaydi.
Band qilish tartibi va cheklovlarHozirda Meta mashhur shaxslar, tashkilotlar va VIP foydalanuvchilar uchun nomlarni band qilishni boshlagan. Oddiy foydalanuvchilar oʻz mamlakatlarida ushbu imkoniyat ochilishi bilan maxsus bildirishnoma oladilar. Shundan soʻng Sozlamalar (Settings) > Hisob (Account) > Foydalanuvchi nomi (Username) boʻlimi orqali kerakli nomni tanlash mumkin boʻladi.
Kompaniya 3 milliarddan ortiq foydalanuvchilar bazasida nomlar takrorlanishining oldini olish uchun ushbu band qilish tizimini joriy etmoqda. Agar foydalanuvchi biznes egasi yoki kontent yaratuvchisi boʻlsa, u oʻzining Facebook yoki Instagram tarmogʻidagi nomini WhatsApp uchun ham saqlab qolishi tavsiya etiladi.
Taʼkidlash joizki, Telegram, Signal va Wire kabi raqobatchi messenjerlarda foydalanuvchi nomlari tizimi bir necha yildan beri mavjud. WhatsApp ushbu funksiyani joriy etish orqali oʻz raqobatchilari bilan daxlsizlik borasidagi farqni yopishga harakat qilmoqda. Shunga qaramay, yangi akkaunt ochish uchun baribir telefon raqami talab qilinishi oʻzgarishsiz qoladi.
…