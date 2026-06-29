WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradi

·20·Texno
WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradi

Dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri boʻlgan WhatsApp uzoq kutilgan yangilikni eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz shaxsiy telefon raqamlarini oshkor qilmagan holda muloqot qilishlari uchun maxsus foydalanuvchi nomlarini (username) band qilishlari mumkin boʻladi. Bu funksiya platformadagi shaxsiy daxlsizlik darajasini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Meta kompaniyasiga tegishli messenjer bir necha yildan beri ushbu funksiya ustida ish olib borayotgan edi. Maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchi nomlarini band qilish jarayoni allaqachon boshlangan, biroq funksiyaning toʻliq ishga tushishi joriy yilning oxiriga qadar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Foydalanuvchilar 3 tadan 35 tagacha belgidan iborat boʻlgan takrorlanmas nomlarni tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar.

Xavfsizlik va shaxsiy daxlsizlik

WhatsApp mahsulotlar boʻyicha vitse-prezidenti Alice Newton-Rexning taʼkidlashicha, telefon raqami juda shaxsiy maʼlumot boʻlib, u inson hayotining koʻplab boshqa jabhalari bilan bogʻliq. Yangi tanishgan insoningizga yoki hamkasbingizga darhol raqam berish noqulaylik tugʻdirishi mumkin. Foydalanuvchi nomlari esa aynan kimga raqamingizni koʻrsatishni nazorat qilish imkonini beradi.

Tizimning oʻziga xos jihati shundaki, foydalanuvchi nomlari ilova ichida qidiruv orqali topilmaydi. Yaʼni, siz bilan bogʻlanmoqchi boʻlgan shaxs sizning aniq foydalanuvchi nomingizni bilishi shart. Shuningdek, xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida maxsus "kalit" oʻrnatish funksiyasi ham qoʻshiladi — bu kalitni bilmagan begona shaxslar sizga xabar yozolmaydi.

Band qilish tartibi va cheklovlar

Hozirda Meta mashhur shaxslar, tashkilotlar va VIP foydalanuvchilar uchun nomlarni band qilishni boshlagan. Oddiy foydalanuvchilar oʻz mamlakatlarida ushbu imkoniyat ochilishi bilan maxsus bildirishnoma oladilar. Shundan soʻng Sozlamalar (Settings) > Hisob (Account) > Foydalanuvchi nomi (Username) boʻlimi orqali kerakli nomni tanlash mumkin boʻladi.

Kompaniya 3 milliarddan ortiq foydalanuvchilar bazasida nomlar takrorlanishining oldini olish uchun ushbu band qilish tizimini joriy etmoqda. Agar foydalanuvchi biznes egasi yoki kontent yaratuvchisi boʻlsa, u oʻzining Facebook yoki Instagram tarmogʻidagi nomini WhatsApp uchun ham saqlab qolishi tavsiya etiladi.

Taʼkidlash joizki, Telegram, Signal va Wire kabi raqobatchi messenjerlarda foydalanuvchi nomlari tizimi bir necha yildan beri mavjud. WhatsApp ushbu funksiyani joriy etish orqali oʻz raqobatchilari bilan daxlsizlik borasidagi farqni yopishga harakat qilmoqda. Shunga qaramay, yangi akkaunt ochish uchun baribir telefon raqami talab qilinishi oʻzgarishsiz qoladi.

WhatsAppMetaMessenjerTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiBugun, 22:24Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiFaraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiBugun, 22:22Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiSunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiBugun, 21:59AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviAQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviBugun, 21:50AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiAQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiBugun, 21:29TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiTIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi