Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?
Angliya futbolida kutilmagan va shov-shuvli murabbiylar rokirovkasi rasman tasdiqlandi. Londonning "Chelsi" klubi sobiq bosh murabbiyi, italiyalik mutaxassis Enso Mareska "Manchester Siti" ustozi etib tayinlandi.
U klubni uzoq yillar boshqarib, butun boshli davrni taqdim etgan Xosep Gvardiolaning o‘rnini egalladi. Mareska "shaharliklar" bilan uch yillik shartnoma imzoladi.
Mareskaning ilk fikrlari: «Bu murabbiy uchun eng qulay muhit»
Italiyalik mutaxassis yangi lavozimga tayinlanganidan so‘ng klub matbuot xizmatiga o‘z tuyg‘ularini izhor qildi:
“Manchester Siti” – men juda yaxshi biladigan klub. Bu jamoani boshqarish imkoniyati men uchun katta imkoniyat, o‘ziga xos yangi bosqich. Klubdagi barcha ish jarayonlari – yangilikka intilish, aniq rejalashtirish va maqsadga sodiqlikka asoslangan. Murabbiy uchun bu eng qulay muhit. Bu yerda men o‘z ishimni samarali amalga oshirishim uchun zarur barqarorlik mavjud".
Mareska, shuningdek, "Manchester Siti" futbolchilari bilan tezroq mashg‘ulotlarni boshlashni sabrsizlik bilan kutayotganini alohida ta’kidlab o‘tdi.
Yangi murabbiy oldidagi og‘ir vazifa
Enso Mareska jamoani og‘ir bir davrda qabul qilib olmoqda. Sababi, o‘tgan mavsum "shaharliklar" uchun ichki chempionatda ideal tarzda kechmadi va ular bosh sovrinni Londonga boy berib qo‘yishdi:
Maqomi
Klub nomi
Egallagan o‘rni
Chempiondan farqi
1
«Arsenal»
1-o‘rin (Chempion)
—
2
«Manchester Siti»
2-o‘rin
7 ochko ortda
Gvardioladan keyingi Erada Mareskaning asosiy vazifasi — "Manchester Siti"ni yana Angliya premer-ligasi taxtiga qaytarish va chempionlik maqomini tiklashdan iborat bo‘ladi. Muxlislar italiyalik taktikning "Siti"dagi yangi yurishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.
…