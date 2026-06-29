Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?

·47·Sport
Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?

Angliya futbolida kutilmagan va shov-shuvli murabbiylar rokirovkasi rasman tasdiqlandi. Londonning "Chelsi" klubi sobiq bosh murabbiyi, italiyalik mutaxassis Enso Mareska "Manchester Siti" ustozi etib tayinlandi.

U klubni uzoq yillar boshqarib, butun boshli davrni taqdim etgan Xosep Gvardiolaning o‘rnini egalladi. Mareska "shaharliklar" bilan uch yillik shartnoma imzoladi.

Mareskaning ilk fikrlari: «Bu murabbiy uchun eng qulay muhit»

Italiyalik mutaxassis yangi lavozimga tayinlanganidan so‘ng klub matbuot xizmatiga o‘z tuyg‘ularini izhor qildi:

“Manchester Siti” – men juda yaxshi biladigan klub. Bu jamoani boshqarish imkoniyati men uchun katta imkoniyat, o‘ziga xos yangi bosqich. Klubdagi barcha ish jarayonlari – yangilikka intilish, aniq rejalashtirish va maqsadga sodiqlikka asoslangan. Murabbiy uchun bu eng qulay muhit. Bu yerda men o‘z ishimni samarali amalga oshirishim uchun zarur barqarorlik mavjud".

Mareska, shuningdek, "Manchester Siti" futbolchilari bilan tezroq mashg‘ulotlarni boshlashni sabrsizlik bilan kutayotganini alohida ta’kidlab o‘tdi.

Yangi murabbiy oldidagi og‘ir vazifa

Enso Mareska jamoani og‘ir bir davrda qabul qilib olmoqda. Sababi, o‘tgan mavsum "shaharliklar" uchun ichki chempionatda ideal tarzda kechmadi va ular bosh sovrinni Londonga boy berib qo‘yishdi:

Maqomi

Klub nomi

Egallagan o‘rni

Chempiondan farqi

1

«Arsenal»

1-o‘rin (Chempion)

2

«Manchester Siti»

2-o‘rin

7 ochko ortda

Gvardioladan keyingi Erada Mareskaning asosiy vazifasi — "Manchester Siti"ni yana Angliya premer-ligasi taxtiga qaytarish va chempionlik maqomini tiklashdan iborat bo‘ladi. Muxlislar italiyalik taktikning "Siti"dagi yangi yurishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.

Manchester SitiEnso MareskaXosep GvardiolaChelsiArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBugun, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiBugun, 21:58Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiSam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:57«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...Bugun, 21:54Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Bugun, 21:38Superkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiSuperkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiBugun, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi