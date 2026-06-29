«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi
«Monsa» klubi bosh murabbiylik lavozimiga Ivan Yurich tayinlanganini rasman ma’lum qildi. 50 yoshli xorvatiyalik mutaxassis bu vazifada Paolo Byankoning o‘rnini egalladi.
Yangi mavsumda «Monsa» yana Italiya A Seriyasida ishtirok etadi. Shu sabab klub rahbariyati jamoani yuqori divizionda ushlab qolish vazifasini tajribali murabbiyga ishonib topshirdi.
«Monsa» A Seriyaga qaytdi
Klub V Seriyada bir mavsum o‘tkazganidan so‘ng yana Italiyaning eng yuqori divizioniga qaytishga muvaffaq bo‘ldi.
Endi jamoa oldidagi asosiy maqsad — A Seriyada raqobatbardosh tarkib shakllantirish va elita safidagi o‘rnini saqlab qolish.
Ivan Yurich esa yangi loyihaning asosiy figurasiga aylandi.
Yurich Paolo Byankoning o‘rnini egalladi
Klub rasmiy bayonotiga ko‘ra, 50 yoshli mutaxassis Paolo Byankodan keyin jamoa boshqaruvini qabul qilib olgan.
Yurich Italiya futboli muhitini yaxshi biladi va turli klublarda ishlash tajribasiga ega. «Monsa» rahbariyati uning jamoani tartibli, jismoniy jihatdan kuchli va intizomli o‘yinga moslashtira olishiga ishonmoqda.
«Atalanta»dagi davri qisqa bo‘lgan
Ivan Yurich bundan avval «Atalanta» klubini boshqargan edi.
U Bergamo jamoasida olti oy ishladi va shu davrda 15 ta rasmiy uchrashuv o‘tkazdi.
Ko‘rsatkich
Natija
O‘tkazgan o‘yinlari
15 ta
G‘alaba
4 ta
Durang
8 ta
Mag‘lubiyat
3 ta
Yurich boshchiligida «Atalanta» kam mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, duranglar soni ko‘pligi natijalar barqarorligiga ta’sir qilgan.
Yangi murabbiyni og‘ir vazifa kutmoqda
A Seriyaga qaytgan jamoa uchun birinchi mavsum har doim murakkab kechadi.
«Monsa»ga:
tarkibni kuchaytirish;
yuqori sur’atga moslashish;
himoyada barqarorlikni ta’minlash;
kuchli raqiblarga qarshi ochko jamg‘arish
kabi vazifalarni hal qilish kerak bo‘ladi.
Yurichning Italiya chempionatidagi tajribasi aynan shu jarayonda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
«Monsa» elitada qolib keta oladimi?
Klubning A Seriyaga qaytishi muxlislar uchun katta quvonch bo‘ldi. Ammo endi asosiy sinov boshlanadi.
Ivan Yurich jamoaga tezda o‘z uslubini singdirib, «Monsa»ni yuqori divizionda barqaror ishtirok etuvchi klubga aylantira oladimi — bu savolga yangi mavsum javob beradi.
Sizningcha, Ivan Yurich «Monsa»ni A Seriyada olib qola oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Italiya futboli muxlislariga yuboring.
…