«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi

·14·Sport
«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi

«Monsa» klubi bosh murabbiylik lavozimiga Ivan Yurich tayinlanganini rasman ma’lum qildi. 50 yoshli xorvatiyalik mutaxassis bu vazifada Paolo Byankoning o‘rnini egalladi.

Yangi mavsumda «Monsa» yana Italiya A Seriyasida ishtirok etadi. Shu sabab klub rahbariyati jamoani yuqori divizionda ushlab qolish vazifasini tajribali murabbiyga ishonib topshirdi.

«Monsa» A Seriyaga qaytdi

Klub V Seriyada bir mavsum o‘tkazganidan so‘ng yana Italiyaning eng yuqori divizioniga qaytishga muvaffaq bo‘ldi.

Endi jamoa oldidagi asosiy maqsad — A Seriyada raqobatbardosh tarkib shakllantirish va elita safidagi o‘rnini saqlab qolish.

Ivan Yurich esa yangi loyihaning asosiy figurasiga aylandi.

Yurich Paolo Byankoning o‘rnini egalladi

Klub rasmiy bayonotiga ko‘ra, 50 yoshli mutaxassis Paolo Byankodan keyin jamoa boshqaruvini qabul qilib olgan.

Yurich Italiya futboli muhitini yaxshi biladi va turli klublarda ishlash tajribasiga ega. «Monsa» rahbariyati uning jamoani tartibli, jismoniy jihatdan kuchli va intizomli o‘yinga moslashtira olishiga ishonmoqda.

«Atalanta»dagi davri qisqa bo‘lgan

Ivan Yurich bundan avval «Atalanta» klubini boshqargan edi.

U Bergamo jamoasida olti oy ishladi va shu davrda 15 ta rasmiy uchrashuv o‘tkazdi.

Ko‘rsatkich

Natija

O‘tkazgan o‘yinlari

15 ta

G‘alaba

4 ta

Durang

8 ta

Mag‘lubiyat

3 ta

Yurich boshchiligida «Atalanta» kam mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, duranglar soni ko‘pligi natijalar barqarorligiga ta’sir qilgan.

Yangi murabbiyni og‘ir vazifa kutmoqda

A Seriyaga qaytgan jamoa uchun birinchi mavsum har doim murakkab kechadi.

«Monsa»ga:

  • tarkibni kuchaytirish;

  • yuqori sur’atga moslashish;

  • himoyada barqarorlikni ta’minlash;

  • kuchli raqiblarga qarshi ochko jamg‘arish

kabi vazifalarni hal qilish kerak bo‘ladi.

Yurichning Italiya chempionatidagi tajribasi aynan shu jarayonda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

«Monsa» elitada qolib keta oladimi?

Klubning A Seriyaga qaytishi muxlislar uchun katta quvonch bo‘ldi. Ammo endi asosiy sinov boshlanadi.

Ivan Yurich jamoaga tezda o‘z uslubini singdirib, «Monsa»ni yuqori divizionda barqaror ishtirok etuvchi klubga aylantira oladimi — bu savolga yangi mavsum javob beradi.

Sizningcha, Ivan Yurich «Monsa»ni A Seriyada olib qola oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Italiya futboli muxlislariga yuboring.

MonzaIvan YurichAtalantaPaolo ByankoItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBugun, 22:22Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiSam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:57«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...Bugun, 21:54Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Bugun, 21:38Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Bugun, 21:33Superkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiSuperkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiBugun, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi