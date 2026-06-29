«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...

·31·Sport
«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...

Saudiya Arabistonining grand klublaridan biri — «Al-Hilol» joriy yozgi transfer oynasida futbol olamini larzaga soladigan navbatdagi yirik transferni amalga oshirishga kirishdi.

Ispaniyaning mashhur Diario SPORT nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Saudiya klubi o‘z transfer maqsadlarini butunlay o‘zgartirgan. Dastlab «Barselona» vingeri Rafinya Dias Saudiya chempionatiga ko‘chib o‘tishga juda yaqin kelgan edi, biroq «Al-Hilol» rahbariyati oxirgi pallada e’tiborini boshqa bir tirik afsonaga qaratdi.

Asosiy nishon — Muhammad Saloh!

Hozirda Saudiya klubining transfer bozoridagi bosh vazifasi va eng asosiy maqsadi — misrlik superhujumchi Muhammad Salohni o‘z tarkibiga qo‘shib olish hisoblanadi.

Erkin agent maqomi: Muhammad Saloh Angliyaning «Liverpul» klubidagi to‘qqiz yillik fenomenal va zafarli faoliyatidan so‘ng, Mersisayd jamoasini erkin agent sifatida tark etishga qaror qilgan. Bu esa Saudiya klubiga uni transfer pulisiz, faqatgina shaxsiy shartnoma taklif qilish orqali qo‘lga kiritish imkonini beradi.

Misrlik yulduzning yakunlangan mavsumdagi mahsuldorligi hamon yuqori darajada ekanini raqamlar ham isbotlab turibdi:

Muhammad Salohning 2025/26 yilgi mavsumdagi statistikasi:

Musobaqalar

O‘yinlar soni

Urilgan gollar

Golli uzatmalar

Jamoadagi maqomi

Barcha turnirlarda

41 ta

12 ta

10 ta

Erkin agent (Shartnomasi tugagan)

«Al-Hilol» uchun Salohning transferi nafaqat maydondagi kuchni oshirish, balki butun arab dunyosida klubning nufuzi va brendini yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan marketing yurishi hisoblanadi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Saudiya Pro-ligasi Krishtianu Ronaldu va Neymardan keyingi navbatdagi eng yirik megayulduzini kutib oladi.

Al-HilalMohamed SalahLiverpoolCristiano RonaldoNeymar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBugun, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiBugun, 21:58Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiSam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:57Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Bugun, 21:38Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Bugun, 21:33Superkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiSuperkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiBugun, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi