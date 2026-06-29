«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...
Saudiya Arabistonining grand klublaridan biri — «Al-Hilol» joriy yozgi transfer oynasida futbol olamini larzaga soladigan navbatdagi yirik transferni amalga oshirishga kirishdi.
Ispaniyaning mashhur Diario SPORT nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Saudiya klubi o‘z transfer maqsadlarini butunlay o‘zgartirgan. Dastlab «Barselona» vingeri Rafinya Dias Saudiya chempionatiga ko‘chib o‘tishga juda yaqin kelgan edi, biroq «Al-Hilol» rahbariyati oxirgi pallada e’tiborini boshqa bir tirik afsonaga qaratdi.
Asosiy nishon — Muhammad Saloh!
Hozirda Saudiya klubining transfer bozoridagi bosh vazifasi va eng asosiy maqsadi — misrlik superhujumchi Muhammad Salohni o‘z tarkibiga qo‘shib olish hisoblanadi.
Erkin agent maqomi: Muhammad Saloh Angliyaning «Liverpul» klubidagi to‘qqiz yillik fenomenal va zafarli faoliyatidan so‘ng, Mersisayd jamoasini erkin agent sifatida tark etishga qaror qilgan. Bu esa Saudiya klubiga uni transfer pulisiz, faqatgina shaxsiy shartnoma taklif qilish orqali qo‘lga kiritish imkonini beradi.
Misrlik yulduzning yakunlangan mavsumdagi mahsuldorligi hamon yuqori darajada ekanini raqamlar ham isbotlab turibdi:
Muhammad Salohning 2025/26 yilgi mavsumdagi statistikasi:
Musobaqalar
O‘yinlar soni
Urilgan gollar
Golli uzatmalar
Jamoadagi maqomi
Barcha turnirlarda
41 ta
12 ta
10 ta
Erkin agent (Shartnomasi tugagan)
«Al-Hilol» uchun Salohning transferi nafaqat maydondagi kuchni oshirish, balki butun arab dunyosida klubning nufuzi va brendini yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan marketing yurishi hisoblanadi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Saudiya Pro-ligasi Krishtianu Ronaldu va Neymardan keyingi navbatdagi eng yirik megayulduzini kutib oladi.
…