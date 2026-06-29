AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuvi

·18·Texno
AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuvi

AQSHning yangi maʼmuriyati tomonidan joriy etilayotgan byurokratik toʻsiqlar va litsenziyalash jarayonlarining murakkablashishi mamlakat energiya tizimiga 92 gigavattlik yangi quvvatlar qoʻshilishini xavf ostida qoldirmoqda. Wood Mackenzie konsalting kompaniyasi hisobotiga koʻra, bu holat ayniqsa sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlari tufayli elektr energiyasiga boʻlgan talab keskin ortayotgan bir paytda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirning oʻzida federal yerlarda rejalashtirilgan 7 gigavattlik loyihalar bekor qilingan boʻlsa, qoʻshimcha tekshiruvlar yana 12 gigavattlik federal va 80 gigavattlik xususiy loyihalarning toʻxtab qolishiga sabab boʻlishi kutilmoqda. Mazkur jarayonlar energetika sohasidagi 121 milliard dollardan ortiq investitsiyalarni soʻroq ostida qoldirmoqda. Bu esa global texnologik poygada yetakchilikka intilayotgan AQSH iqtisodiyoti uchun kutilmagan zarba boʻlishi mumkin.

AI va energiya tanqisligi muammosi

Soʻnggi yigirma yil ichida AQSHda elektr energiyasiga boʻlgan talab deyarli oʻsmagan edi, biroq ChatGPT va boshqa yirik til modellarining ommalashishi vaziyatni tubdan oʻzgartirdi. BloombergNEF tahlilchilarining prognozlariga koʻra, 2035-yilga borib maʼlumotlar markazlarining energiya isteʼmoli qariyb uch baravarga oshadi. Bunday sharoitda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tarmoqqa ulashdagi har qanday kechikish tizimli inqirozga olib kelishi hech gap emas.

Vaziyatning murakkabligi shundaki, AQSHdagi eng yirik elektr tarmoqlari operatorlari soʻnggi toʻrt yil davomida yangi manbalarni tizimga ulashni sezilarli darajada sekinlashtirgan. Bu esa Apple, Google va Microsoft kabi texnologik gigantlarni oʻz maʼlumotlar markazlari uchun mustaqil elektr stansiyalarini qurish yoʻllarini izlashga majbur qilmoqda. Aks holda, AI infratuzilmasining kengayishi energiya yetishmovchiligi tufayli toʻxtab qolishi mumkin.

Qayta tiklanuvchi energiya nishon ostida

Wood Mackenzie maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda ishga tushirilgan yangi quvvatlarning qariyb 90 foizini quyosh, shamol va energiya saqlash tizimlari tashkil etgan. Biroq, AQSH Ichki ishlar vaziri Doug Burgum tomonidan imzolangan yangi farmoyish aynan quyosh va shamol energetikasi loyihalarini "ekologik jihatdan zararli" deb topib, ularni cheklashni koʻzda tutadi. Bu esa yashil energetika sektoridagi oʻsish surʼatlarini pasaytirishi tayin.

Qizigʻi shundaki, Doug Burgum avvalroq Shimoliy Dakota gubernatori boʻlgan davrida shamol energetikasini faol qoʻllab-quvvatlagan va 2030-yilga kelib shtatni uglerod neytralligiga olib chiqishni maqsad qilgan edi. Endilikda federal darajadagi siyosatning oʻzgarishi Oregon, Alabama, Minnesota va Montana kabi shtatlardagi yirik loyihalarning taqdirini mavhumlashtirmoqda. Xususan, xususiy botqoqliklar yaqinidagi quyosh stansiyalari va havo hududi qoidalariga toʻgʻri kelmaydigan shamol fermalari eng koʻp bosimga uchramoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, AQSH energetika siyosatidagi bu burilish nafaqat iqlim maqsadlariga, balki mamlakatning texnologik suverenitetiga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Sunʼiy intellekt davrida energiya — bu yangi valyuta, va uni yetkazib berishdagi byurokratik toʻsiqlar global bozordagi raqobatbardoshlikni pasaytirishi xavfini tugʻdiradi.

AQSHEnergetikaSunʼiy IntellektWood MackenzieIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiBugun, 22:24Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiFaraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiBugun, 22:22WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiWhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiBugun, 22:00Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiSunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiBugun, 21:59AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiAQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiBugun, 21:29TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiTIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi