Meksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqda

·36·Dunyo
Meksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqda

Meksikaning Xalisko shtatida o‘zini xalq himoyachisi sifatida tutayotgan niqobli shaxs atrofidagi voqealar katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda "Meksikalik Betmen" nomi bilan mashhur bo‘lib ulgurgan noma’lum shaxs mototsikl o‘g‘irlashda gumon qilinayotganlarni ushlab, ularni kaltaklab, skotch bilan ko‘cha ustunlariga bog‘lab ketmoqda.

Ma’lum qilinishicha, g‘ayrioddiy hodisalar Xalisko shtatiga qarashli Lagos-de-Moreno munitsipalitetida kuzatilmoqda. Ilk holat 13 iyun kuni qayd etilgan bo‘lib, keyingi o‘n kun ichida yana kamida beshta shunga o‘xshash voqea politsiya tomonidan rasman ro‘yxatga olingan.

Huquq-tartibot idoralari ma’lumotiga ko‘ra, barcha holatlarda erkaklar mustahkam skotch bilan chiroq ustunlariga bog‘langan holda topilgan. Ular yonida esa o‘g‘irlangan bo‘lishi mumkin bo‘lgan mototsikllar qoldirilgan.

Internetda tarqalgan foto va videolarda ayrim gumondorlarning yuziga mo‘ylov va mushuk mo‘ylari chizilgani, peshonasiga esa ispan tilida "o‘g‘ri" ma’nosini anglatuvchi "ratero" so‘zi yozib qo‘yilgani ko‘rinadi. Hatto bir holatda ikki nafar erkak bir-biriga orqama-orqa qilib bog‘langan holda yo‘l belgisi ostida qoldirilgan.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, sirli "Betmen" asosan tungi vaqtda harakat qiladi. Bu esa uning shaxsini aniqlashni yanada mushkullashtirmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda ustunlarga bog‘langan shaxslar ko‘pchilik tomonidan jinoyatchi sifatida baholanayotgan bo‘lsa-da, politsiya ularni, avvalo, tajovuz qurbonlari deb hisoblamoqda. Shu bois mazkur holatlar yuzasidan alohida tergov ishlari olib borilmoqda.

Xalisko shtati jamoat xavfsizligi kotibi Xuan Pablo Ernandesning bildirishicha, huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu hodisalarga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan ikkita avtomobilni aniqlashga muvaffaq bo‘lgan.

"Biz ushbu hujumlarni sodir etgan shaxsni faol tarzda izlamoqdamiz", — dedi u.

Ayni paytda tergovchilar bu ishlarni bitta odam amalga oshirganmi yoki uning ortida uyushgan guruh turibdimi, degan savolga javob izlamoqda.

Ustunlarga bog‘lab ketilgan shaxslar politsiya tomonidan ozod qilingan va ularga tibbiy yordam ko‘rsatilgan. Biroq rasmiylar hozircha ushbu shaxslarga nisbatan mototsikl o‘g‘irligi gumoni bo‘yicha alohida jinoiy ish qo‘zg‘atilgan-qo‘zg‘atilmaganiga oydinlik kiritmagan.

Bu voqealar Lagos-de-Morenoda mototsikl o‘g‘irliklari ko‘paygan davrga to‘g‘ri kelgani mahalliy aholi orasida keskin norozilikni keltirib chiqardi. Shu sababli "niqobli qasoskor" haqidagi video va fotosuratlar TikTok, X hamda Instagram platformalarida tez sur’atlarda ommalashdi.

Ayrim foydalanuvchilar uni huquq-tartibot tizimi ojiz qolgan joyda adolat o‘rnatayotgan qahramon sifatida baholamoqda. Biroq inson huquqlari himoyachilari bunday o‘zboshimchalik bilan jazo berish amaliyoti xavfli oqibatlarga olib kelishi, zo‘ravonlikni yanada kuchaytirishi va sud-huquq tizimiga bo‘lgan ishonchni susaytirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Hozircha politsiya sirli "Meksikalik Betmen"ni qidirish va voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlash ishlarini davom ettirmoqda.

MeksikaXaliskoBetmenLagos-de-MorenoXuan Pablo Ernandes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildiNeymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildiBugun, 22:04Qirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldiQirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldiBugun, 20:03Karimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagiKarimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagiBugun, 19:42Germaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiGermaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiBugun, 19:22Makronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiMakronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiBugun, 19:00Singapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldiSingapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldiBugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi