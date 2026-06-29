Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildi

·30·Texno
Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildi

Buyuk Britaniya sud tizimida huquqshunoslik tarixidagi eng muhim voqealardan biri yuz berdi. Garfield AI yuridik kompaniyasi deyarli toʻliq sunʼiy intellekt (SI) tomonidan tayyorlangan ish boʻyicha sud gʻalabasiga erishilganini maʼlum qildi. Bu tizim huquqiy nizo boʻyicha barcha murakkab tayyorgarlik ishlarini mustaqil bajarib, yakunda daʼvogarning gʻalabasini taʼminlagan dunyodagi ilk maʼlum holat sifatida qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sud ishi kadrlar boʻyicha mutaxassis Tamires Kamal Takidirning oʻz ish beruvchisidan 7 ming funt sterling miqdoridagi qarzdorlikni undirish harakati bilan bogʻliq edi. Daʼvogarning soʻzlariga koʻra, anʼanaviy advokatlarga murojaat qilish iqtisodiy jihatdan foydasiz boʻlgan, chunki xizmat haqi undirilishi kutilayotgan summadan oshib ketishi mumkin edi. Buning oʻrniga u Garfield AI xizmatidan foydalanib, hujjatlarni tayyorlash uchun bor-yoʻgʻi 400 funt sterling sarfladi.

SI qanday vazifalarni bajardi?

Garfield AI tomonidan ishlab chiqilgan tizim odatda kichik yuristlar va advokat yordamchilari bajaradigan ulkan hajmdagi ishlarni oʻz zimmasiga oldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt quyidagi jarayonlarni amalga oshirgan:

  • Daʼvo arizalari va protsessual materiallarni shakllantirish;
  • Javobgarning qarshi daʼvosini tahlil qilish;
  • Isbotlar bazasini toʻplash va tizimlashtirish;
  • Toʻrtta guvohlik koʻrsatmasini tayyorlash.
Londonning Uondsvort tumani okrug sudida boʻlib oʻtgan uch soatlik majlis uchun barcha hujjatlar aynan SI tomonidan yigʻilgan. Garchi sud zalida mijoz manfaatlarini advokat Dominik Li himoya qilgan boʻlsa-da, u tizimning ishni oʻta aniqlik va samaradorlik bilan tayyorlaganini alohida taʼkidladi. Advokatning fikricha, jonli muloqot va nutq mahorati hali ham inson ixtiyorida qolsa-da, texnik tayyorgarlikda SI tengsizdir.

Garfield AI asoschilaridan biri Filip Yangning taʼkidlashicha, ushbu qaror odil sudlovdan foydalanish imkoniyatini oshirishda burilish nuqtasi boʻladi. Har yili minglab kichik korxonalar va mustaqil mutaxassislar yuristlarning qimmatligi sababli oʻz haqlarini talab qilishdan voz kechishadi. Yangi texnologiya esa bu toʻsiqni olib tashlaydi.

Qayd etish joizki, Garfield AI kompaniyasi 2025-yil aprel oyida Britaniya yuridik xizmatlarni tartibga solish boshqarmasidan rasmiy litsenziya olgan. Platforma asosan 30 funtdan 10 ming funtgacha boʻlgan kichik fuqarolik nizolariga ixtisoslashgan. Bu oddiy chat-botlardan farqli oʻlaroq, ingliz huquqi normalari va maxsus protseduralar asosida oʻqitilgan professional raqamli yuristdir.

Ushbu muvaffaqiyat yaqinda yirik yuridik firmalar bilan bogʻliq boʻlgan SI xatolaridan keyin soha ishonchini qayta tiklamoqda. Agar bunday tizimlar oʻzining ishonchliligini isbotlashda davom etsa, yaqin kelajakda kichik biznes va jismoniy shaxslar uchun huquqiy himoya bir necha barobar arzonlashishi va ommalashishi kutilmoqda.

Sunʼiy IntellektGarfield AISudTexnologiyaBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiBugun, 22:24Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiFaraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiBugun, 22:22WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiWhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiBugun, 22:00AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviAQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviBugun, 21:50AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiAQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiBugun, 21:29TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiTIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi