Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildi
Buyuk Britaniya sud tizimida huquqshunoslik tarixidagi eng muhim voqealardan biri yuz berdi. Garfield AI yuridik kompaniyasi deyarli toʻliq sunʼiy intellekt (SI) tomonidan tayyorlangan ish boʻyicha sud gʻalabasiga erishilganini maʼlum qildi. Bu tizim huquqiy nizo boʻyicha barcha murakkab tayyorgarlik ishlarini mustaqil bajarib, yakunda daʼvogarning gʻalabasini taʼminlagan dunyodagi ilk maʼlum holat sifatida qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur sud ishi kadrlar boʻyicha mutaxassis Tamires Kamal Takidirning oʻz ish beruvchisidan 7 ming funt sterling miqdoridagi qarzdorlikni undirish harakati bilan bogʻliq edi. Daʼvogarning soʻzlariga koʻra, anʼanaviy advokatlarga murojaat qilish iqtisodiy jihatdan foydasiz boʻlgan, chunki xizmat haqi undirilishi kutilayotgan summadan oshib ketishi mumkin edi. Buning oʻrniga u Garfield AI xizmatidan foydalanib, hujjatlarni tayyorlash uchun bor-yoʻgʻi 400 funt sterling sarfladi.
SI qanday vazifalarni bajardi?Garfield AI tomonidan ishlab chiqilgan tizim odatda kichik yuristlar va advokat yordamchilari bajaradigan ulkan hajmdagi ishlarni oʻz zimmasiga oldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt quyidagi jarayonlarni amalga oshirgan:
- Daʼvo arizalari va protsessual materiallarni shakllantirish;
- Javobgarning qarshi daʼvosini tahlil qilish;
- Isbotlar bazasini toʻplash va tizimlashtirish;
- Toʻrtta guvohlik koʻrsatmasini tayyorlash.
Garfield AI asoschilaridan biri Filip Yangning taʼkidlashicha, ushbu qaror odil sudlovdan foydalanish imkoniyatini oshirishda burilish nuqtasi boʻladi. Har yili minglab kichik korxonalar va mustaqil mutaxassislar yuristlarning qimmatligi sababli oʻz haqlarini talab qilishdan voz kechishadi. Yangi texnologiya esa bu toʻsiqni olib tashlaydi.
Qayd etish joizki, Garfield AI kompaniyasi 2025-yil aprel oyida Britaniya yuridik xizmatlarni tartibga solish boshqarmasidan rasmiy litsenziya olgan. Platforma asosan 30 funtdan 10 ming funtgacha boʻlgan kichik fuqarolik nizolariga ixtisoslashgan. Bu oddiy chat-botlardan farqli oʻlaroq, ingliz huquqi normalari va maxsus protseduralar asosida oʻqitilgan professional raqamli yuristdir.
Ushbu muvaffaqiyat yaqinda yirik yuridik firmalar bilan bogʻliq boʻlgan SI xatolaridan keyin soha ishonchini qayta tiklamoqda. Agar bunday tizimlar oʻzining ishonchliligini isbotlashda davom etsa, yaqin kelajakda kichik biznes va jismoniy shaxslar uchun huquqiy himoya bir necha barobar arzonlashishi va ommalashishi kutilmoqda.
…