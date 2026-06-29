Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»
O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki ortidan bosh murabbiy almashinuvi yana muhokama markaziga chiqdi. Moskvaning «Spartak» klubi sobiq yarim himoyachisi Valeriy Kechinov Fabio Kannavaroni tayinlash qarori mantiqan to‘g‘ri ko‘rinmaganini bildirdi.
Uning fikricha, terma jamoani jahon chempionatiga olib chiqqan Timur Kapadze mundialda ham jamoani boshqarishi kerak edi.
«Jamoani olib chiqqan murabbiy ishdan bo‘shatildi»
Kechinov federatsiyaning mundial oldidan qabul qilgan qarorini tushunish qiyin ekanini ta’kidladi.
«Jamoani jahon chempionatiga olib chiqqan bosh murabbiy ishdan bo‘shatilib, o‘rniga bu yo‘lga deyarli hissa qo‘shmagan, ammo ismi katta yulduz murabbiy kelsa — bu biroz g‘alati ko‘rinadi», — dedi u.
Sobiq futbolchining so‘zlariga ko‘ra, Kapadze saralash bosqichida jamoa bilan ishlab, futbolchilarni tarixiy natijaga olib kelgan edi.
Kannavaroning katta nomi yetarli bo‘lmadimi?
Fabio Kannavaro futbolchilik faoliyatida Italiya bilan jahon chempioni bo‘lgan va «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan mashhur shaxs hisoblanadi.
Biroq Kechinovning fikricha, katta nom va o‘tmishdagi yutuqlar yangi jamoada tezkor natija kafolatlamaydi. Ayniqsa, murabbiyga o‘z g‘oyalarini joriy etish va futbolchilarni yaxshiroq o‘rganish uchun yetarli vaqt berilmagan bo‘lsa.
Nega O‘zbekiston guruhdan chiqa olmadi?
Kechinov terma jamoaning musobaqani erta tark etishiga bir nechta omil ta’sir qilganini qayd etdi.
U asosiy sabablar sifatida:
futbolchilar mahoratidagi farq;
katta turnirlar tajribasining yetishmasligi;
psixologik bosim;
yangi murabbiyga moslashishdagi qiyinchiliklar
kabi jihatlarni tilga oldi.
Jahon chempionatida raqiblar xatolarni darhol jazolaydi. Ilk bor mundialda ishtirok etgan jamoa uchun esa ruhiy bosim ham juda yuqori bo‘lishi mumkin.
Uch o‘yinda ham mag‘lubiyat
O‘zbekiston milliy jamoasi guruh bosqichida o‘tkazgan uchala uchrashuvida ham imkoniyatni boy berdi va birorta ochko jamg‘ara olmadi.
Ko‘rsatkich
Natija
O‘tkazilgan o‘yinlar
3 ta
G‘alaba
0
Durang
0
Mag‘lubiyat
3 ta
Natija
Turnirni tark etdi
Shu tariqa, milliy jamoaning o‘z tarixidagi ilk jahon chempionati guruh bosqichida yakunlandi.
Asosiy savol hali ham ochiq
Terma jamoaning mundialdagi natijasidan so‘ng futbol jamoatchiligida bir savol ko‘p takrorlanmoqda: Kapadzega imkoniyat berilganida natija boshqacha bo‘larmidi?
Bunga aniq javob berish qiyin. Ammo Kechinovning fikricha, saralashda ishlagan tizimni mundial arafasida o‘zgartirish jamoaga salbiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Timur Kapadze jahon chempionatida ham O‘zbekistonni boshqarishi kerakmidi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…