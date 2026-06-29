Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»

·63·Sport
Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»

O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki ortidan bosh murabbiy almashinuvi yana muhokama markaziga chiqdi. Moskvaning «Spartak» klubi sobiq yarim himoyachisi Valeriy Kechinov Fabio Kannavaroni tayinlash qarori mantiqan to‘g‘ri ko‘rinmaganini bildirdi.

Uning fikricha, terma jamoani jahon chempionatiga olib chiqqan Timur Kapadze mundialda ham jamoani boshqarishi kerak edi.

«Jamoani olib chiqqan murabbiy ishdan bo‘shatildi»

Kechinov federatsiyaning mundial oldidan qabul qilgan qarorini tushunish qiyin ekanini ta’kidladi.

«Jamoani jahon chempionatiga olib chiqqan bosh murabbiy ishdan bo‘shatilib, o‘rniga bu yo‘lga deyarli hissa qo‘shmagan, ammo ismi katta yulduz murabbiy kelsa — bu biroz g‘alati ko‘rinadi», — dedi u.

Sobiq futbolchining so‘zlariga ko‘ra, Kapadze saralash bosqichida jamoa bilan ishlab, futbolchilarni tarixiy natijaga olib kelgan edi.

Kannavaroning katta nomi yetarli bo‘lmadimi?

Fabio Kannavaro futbolchilik faoliyatida Italiya bilan jahon chempioni bo‘lgan va «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan mashhur shaxs hisoblanadi.

Biroq Kechinovning fikricha, katta nom va o‘tmishdagi yutuqlar yangi jamoada tezkor natija kafolatlamaydi. Ayniqsa, murabbiyga o‘z g‘oyalarini joriy etish va futbolchilarni yaxshiroq o‘rganish uchun yetarli vaqt berilmagan bo‘lsa.

Nega O‘zbekiston guruhdan chiqa olmadi?

Kechinov terma jamoaning musobaqani erta tark etishiga bir nechta omil ta’sir qilganini qayd etdi.

U asosiy sabablar sifatida:

  • futbolchilar mahoratidagi farq;

  • katta turnirlar tajribasining yetishmasligi;

  • psixologik bosim;

  • yangi murabbiyga moslashishdagi qiyinchiliklar

kabi jihatlarni tilga oldi.

Jahon chempionatida raqiblar xatolarni darhol jazolaydi. Ilk bor mundialda ishtirok etgan jamoa uchun esa ruhiy bosim ham juda yuqori bo‘lishi mumkin.

Uch o‘yinda ham mag‘lubiyat

O‘zbekiston milliy jamoasi guruh bosqichida o‘tkazgan uchala uchrashuvida ham imkoniyatni boy berdi va birorta ochko jamg‘ara olmadi.

Ko‘rsatkich

Natija

O‘tkazilgan o‘yinlar

3 ta

G‘alaba

0

Durang

0

Mag‘lubiyat

3 ta

Natija

Turnirni tark etdi

Shu tariqa, milliy jamoaning o‘z tarixidagi ilk jahon chempionati guruh bosqichida yakunlandi.

Asosiy savol hali ham ochiq

Terma jamoaning mundialdagi natijasidan so‘ng futbol jamoatchiligida bir savol ko‘p takrorlanmoqda: Kapadzega imkoniyat berilganida natija boshqacha bo‘larmidi?

Bunga aniq javob berish qiyin. Ammo Kechinovning fikricha, saralashda ishlagan tizimni mundial arafasida o‘zgartirish jamoaga salbiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Timur Kapadze jahon chempionatida ham O‘zbekistonni boshqarishi kerakmidi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaArsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaBugun, 22:34Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBugun, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiBugun, 21:58Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiSam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:57«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...Bugun, 21:54Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Bugun, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi