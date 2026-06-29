AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildi

·23·Texno
AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildi

AQSH Oliy sudi huquq-tartibot idoralari tomonidan smartfon foydalanuvchilarining joylashuv maʼlumotlarini olish uchun qoʻllaniladigan "geofence" (geodevor) orderlaridan foydalanishni chekladi. 6-3 ovoz berish natijasiga koʻra qabul qilingan ushbu qaror raqamli davrda shaxsiy daxlsizlik huquqlarini himoya qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sud qaroriga koʻra, har bir shaxs oʻzining mobil qurilmasi orqali toʻplanadigan joylashuv maʼlumotlari maxfiyligiga nisbatan asosli umid qilish huquqiga ega. Bu shuni anglatadiki, endilikda AQSH politsiyasi va boshqa maxsus xizmatlari Google kabi texnologik gigantlardan foydalanuvchilarning qayerda boʻlgani haqidagi tarixiy maʼlumotlarni olishdan avval maxsus sud ruxsatnomasini (order) olishi shart boʻladi.

Geofence orderlari nima va nega ular xavfli?

Geofence orderlari odatda politsiyaga maʼlum bir hudud va vaqt oraligʻida boʻlgan barcha smartfon egalari haqida maʼlumot olish imkonini beradi. Masalan, jinoyat sodir etilgan joy atrofida xarita chizilib, Google kabi kompaniyalardan oʻsha vaqtda u yerda boʻlgan barcha foydalanuvchilar roʻyxati talab qilinadi. Tanqidchilar buni "avval qidiruv oʻtkazib, keyin shubha uygʻotish" deb atashgan, chunki bu jarayonda minglab begunoh insonlarning shaxsiy maʼlumotlari huquq-tartibot idoralari qoʻliga oʻtib ketgan.

Oliy sud oʻz qarorida foydalanuvchilar Google xizmatlaridan foydalanish orqali oʻz joylashuv maʼlumotlarini ixtiyoriy ravishda ommaga ulashmasligini taʼkidladi. Agar bu maʼlumotlar ixtiyoriy ulashilgan deb hisoblanganda, AQSH qonunchiligidagi "uchinchi shaxs doktrinasi" qoʻllanilib, politsiyaga orderlarsiz maʼlumot olishga ruxsat berilgan boʻlar edi.

Inson huquqlari va texnologik nazorat

Ushbu sud ishi Chatrie v. United States ishi doirasida koʻrib chiqildi. Bank oʻgʻriligida ayblangan Okello Chatrie oʻziga qarshi dalillar konstitutsiyaga zid ravishda olinganini daʼvo qilgan edi. Uning advokatlari geofence orderlari AQSH Konstitutsiyasining 4-tuzatishiga, yaʼni asossiz tintuv va musodara qilishdan himoyalanish huquqiga zid ekanini isbotlashga harakat qilishdi.

Sud geofence orderlarini butunlay taqiqlamadi, biroq ularni qoʻllash tartibini keskinlashtirdi. Endilikda politsiya muayyan shaxsning jinoyatga aloqadorligini koʻrsatuvchi "yetarli asoslar" (probable cause) taqdim etishi va soʻrovni iloji boricha torroq doirada shakllantirishi lozim. Bu qaror nafaqat AQSHda, balki butun dunyoda raqamli kuzatuv va shaxsiy daxlsizlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlash boʻyicha namuna boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Global texnologik platformalar oʻz maxfiylik siyosatini koʻpincha AQSH Oliy sudi qarorlari asosida moslashtiradi, bu esa bilvosita butun dunyo boʻylab foydalanuvchilar maʼlumotlarining xavfsizligiga taʼsir koʻrsatadi.

AQSHOliy SudMaxfiylikGoogleSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiBugun, 22:24Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiFaraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiBugun, 22:22WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiWhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiBugun, 22:00Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiSunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiBugun, 21:59AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviAQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviBugun, 21:50TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiTIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi