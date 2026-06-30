Braziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi
FIFA Jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Braziliya va Yaponiya terma jamoalari o‘zaro bahs olib bordi. Xyustondagi «B» stadionida o‘tgan uchrashuvda braziliyaliklar 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Yaponiya safida Keyto Sano 29-daqiqada hisobni ochdi. Braziliya ikkinchi bo‘limda javob qaytardi: Kazemiro 56-daqiqada muvozanatni tiklagan bo‘lsa, Gabriel Martinelli 90+6-daqiqada g‘alaba golini urdi.
O‘yinning birinchi qismida Yaponiya raqib himoyasidagi imkoniyatdan foydalandi. Keyto Sano 29-daqiqada to‘pni darvozaga yo‘llab, jamoasini oldinga olib chiqdi. Braziliya birinchi bo‘lim davomida hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, tanaffusgacha hisobni tenglashtira olmadi.
Ikkinchi bo‘limda Braziliya bosimni kuchaytirdi. 56-daqiqada Kazemiro gol urib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi. Shundan keyin ham janubiy amerikaliklar to‘pni ko‘proq nazorat qilib, Yaponiya darvozasi atrofida xavfli vaziyatlar yaratdi.
Bahs taqdirini qo‘shimcha daqiqalarda Gabriel Martinelli hal qildi. U 90+6-daqiqada Yaponiya darvozasini ishg‘ol etib, Braziliyaga g‘alaba keltirdi.
Statistikada ham Braziliya ustunlik qildi. Jamoa raqib darvozasi tomon 20 marta zarba berdi, shularning 7 tasi aniq chiqdi. Yaponiyada bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 5 va 2 tani tashkil etdi.
Braziliya to‘pga 62 foiz egalik qildi, Yaponiya esa 38 foiz natija qayd etdi. Braziliya futbolchilari 678 ta pas amalga oshirib, ularning 92 foizini aniq yetkazdi. Yaponiya 289 ta pas berdi, aniqlik darajasi 86 foiz bo‘ldi.
Uchrashuvda Braziliya 4 marta, Yaponiya 13 marta qoida buzdi. Hakam braziliyaliklarga 2 ta, yapon futbolchilariga 3 ta sariq kartochka ko‘rsatdi. Qizil kartochka qayd etilmadi. Burchak zarbalari bo‘yicha Braziliya 6:2 hisobida ustun keldi.
…