Braziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi

·0·Sport
Braziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi

FIFA Jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Braziliya va Yaponiya terma jamoalari o‘zaro bahs olib bordi. Xyustondagi «B» stadionida o‘tgan uchrashuvda braziliyaliklar 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Yaponiya safida Keyto Sano 29-daqiqada hisobni ochdi. Braziliya ikkinchi bo‘limda javob qaytardi: Kazemiro 56-daqiqada muvozanatni tiklagan bo‘lsa, Gabriel Martinelli 90+6-daqiqada g‘alaba golini urdi.

O‘yinning birinchi qismida Yaponiya raqib himoyasidagi imkoniyatdan foydalandi. Keyto Sano 29-daqiqada to‘pni darvozaga yo‘llab, jamoasini oldinga olib chiqdi. Braziliya birinchi bo‘lim davomida hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, tanaffusgacha hisobni tenglashtira olmadi.

Ikkinchi bo‘limda Braziliya bosimni kuchaytirdi. 56-daqiqada Kazemiro gol urib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi. Shundan keyin ham janubiy amerikaliklar to‘pni ko‘proq nazorat qilib, Yaponiya darvozasi atrofida xavfli vaziyatlar yaratdi.

Bahs taqdirini qo‘shimcha daqiqalarda Gabriel Martinelli hal qildi. U 90+6-daqiqada Yaponiya darvozasini ishg‘ol etib, Braziliyaga g‘alaba keltirdi.

Statistikada ham Braziliya ustunlik qildi. Jamoa raqib darvozasi tomon 20 marta zarba berdi, shularning 7 tasi aniq chiqdi. Yaponiyada bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 5 va 2 tani tashkil etdi.

Braziliya to‘pga 62 foiz egalik qildi, Yaponiya esa 38 foiz natija qayd etdi. Braziliya futbolchilari 678 ta pas amalga oshirib, ularning 92 foizini aniq yetkazdi. Yaponiya 289 ta pas berdi, aniqlik darajasi 86 foiz bo‘ldi.

Uchrashuvda Braziliya 4 marta, Yaponiya 13 marta qoida buzdi. Hakam braziliyaliklarga 2 ta, yapon futbolchilariga 3 ta sariq kartochka ko‘rsatdi. Qizil kartochka qayd etilmadi. Burchak zarbalari bo‘yicha Braziliya 6:2 hisobida ustun keldi.

BraziliyaYaponiyaKazemiroGabriel MartinelliKeyto SanoJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaHarry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaKecha, 23:1269,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...Kecha, 23:02JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiJCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiKecha, 22:55Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaArsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaKecha, 22:34Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingKecha, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi