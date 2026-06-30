Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkin

·22·Texno
Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkin

Google kompaniyasi oʻzining Gemini sunʼiy intellekt ilovasi uchun muhim yangilanishni eʼlon qildi. Endilikda AQSHdagi barcha foydalanuvchilar Nano Banana texnologiyasi asosida ishlovchi shaxsiylashtirilgan tasvirlarni yaratish funksiyasidan mutlaqo bepul foydalanishlari mumkin. Ilgari ushbu imkoniyat faqatgina pullik Plus, Pro va Ultra obunachilari uchun ochiq edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yangilik Gemini imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Endi foydalanuvchilar oʻz qiziqishlari, yoqtirgan mashgʻulotlari yoki tashqi koʻrinishlariga oid murakkab koʻrsatmalarni (prompt) batafsil yozib oʻtirishlariga hojat qolmaydi. Sunʼiy intellekt foydalanuvchining Google ekotizimidagi maʼlumotlariga tayanib, uning didiga mos tasvirlarni avtomatik tarzda shakllantiradi.

Shaxsiy maʼlumotlar asosida ishlovchi intellekt

Tizim foydalanuvchining Gmail, Google Photos, YouTube va Search kabi servislar bilan bogʻlangan maʼlumotlaridan foydalanadi. Masalan, foydalanuvchi "Mening sevimli mashgʻulotlarim aks etgan rasm chizib ber" deb soʻrasa, Gemini uning qahva ichishni yoki pishiriq pishirishni xush koʻrishini avvalgi qidiruvlar va xatlardan bilib oladi va shunga mos surat yaratadi.

Shuningdek, Google Photos bilan integratsiya tufayli foydalanuvchi oʻz rasmlarini qoʻlda yuklab oʻtirishi shart emas. Gemini bulutli xotiradagi mavjud suratlardan foydalanib, foydalanuvchining aynan oʻziga oʻxshash personajlarni yaratishga qodir. Bu funksiya ixtiyoriy boʻlib (opt-in), foydalanuvchilar qaysi ilovalarga ruxsat berishni oʻzlari nazorat qiladilar.

Xavfsizlik va foydalanish imkoniyatlari

Google foydalanuvchi maxfiyligiga alohida eʼtibor qaratgan holda, ushbu funksiyani istalgan vaqtda oʻchirib qoʻyish imkonini yaratgan. Sozlamalar menyusidagi maxsus oʻchirgich orqali shaxsiylashtirilgan rejimdan oddiy rejimga oʻtish mumkin. Hozirda ushbu imkoniyat AQSHdan tashqari Hindiston va Yaponiya bozorlarida ham kengaymoqda.

Kompaniya yaqin kelajakda Gemini uchun yana bir qator yangilanishlarni rejalashtirgan. Bularga quyidagilar kiradi:

  • Daily Brief — kunlik qisqacha maʼlumotlar berish funksiyasi;
  • Yangilangan va soddalashtirilgan interfeys;
  • Gemini Omni video modeli bilan integratsiya;
  • Gemini Spark nomli shaxsiy sunʼiy intellekt agenti.
Google maʼlumotlariga koʻra, Gemini chatbotining oylik faol foydalanuvchilari soni allaqachon 750 milliondan oshib ketgan. Bu koʻrsatkich kompaniyaning sunʼiy intellekt poygasida yetakchi oʻrinlardan birini egallab turganini tasdiqlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu funksiyalarning bosqichma-bosqich ochilishi kutilmoqda, bu esa kundalik raqamli vazifalarni yanada osonlashtiradi.

GoogleGeminiSunʼiy IntellektTexnologiyaGoogle Photos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaYandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaBugun, 01:58Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiXitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiBugun, 00:53Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiElektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiBugun, 00:29Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorKecha, 23:29Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi