Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkin
Google kompaniyasi oʻzining Gemini sunʼiy intellekt ilovasi uchun muhim yangilanishni eʼlon qildi. Endilikda AQSHdagi barcha foydalanuvchilar Nano Banana texnologiyasi asosida ishlovchi shaxsiylashtirilgan tasvirlarni yaratish funksiyasidan mutlaqo bepul foydalanishlari mumkin. Ilgari ushbu imkoniyat faqatgina pullik Plus, Pro va Ultra obunachilari uchun ochiq edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yangilik Gemini imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Endi foydalanuvchilar oʻz qiziqishlari, yoqtirgan mashgʻulotlari yoki tashqi koʻrinishlariga oid murakkab koʻrsatmalarni (prompt) batafsil yozib oʻtirishlariga hojat qolmaydi. Sunʼiy intellekt foydalanuvchining Google ekotizimidagi maʼlumotlariga tayanib, uning didiga mos tasvirlarni avtomatik tarzda shakllantiradi.
Shaxsiy maʼlumotlar asosida ishlovchi intellektTizim foydalanuvchining Gmail, Google Photos, YouTube va Search kabi servislar bilan bogʻlangan maʼlumotlaridan foydalanadi. Masalan, foydalanuvchi "Mening sevimli mashgʻulotlarim aks etgan rasm chizib ber" deb soʻrasa, Gemini uning qahva ichishni yoki pishiriq pishirishni xush koʻrishini avvalgi qidiruvlar va xatlardan bilib oladi va shunga mos surat yaratadi.
Shuningdek, Google Photos bilan integratsiya tufayli foydalanuvchi oʻz rasmlarini qoʻlda yuklab oʻtirishi shart emas. Gemini bulutli xotiradagi mavjud suratlardan foydalanib, foydalanuvchining aynan oʻziga oʻxshash personajlarni yaratishga qodir. Bu funksiya ixtiyoriy boʻlib (opt-in), foydalanuvchilar qaysi ilovalarga ruxsat berishni oʻzlari nazorat qiladilar.
Xavfsizlik va foydalanish imkoniyatlariGoogle foydalanuvchi maxfiyligiga alohida eʼtibor qaratgan holda, ushbu funksiyani istalgan vaqtda oʻchirib qoʻyish imkonini yaratgan. Sozlamalar menyusidagi maxsus oʻchirgich orqali shaxsiylashtirilgan rejimdan oddiy rejimga oʻtish mumkin. Hozirda ushbu imkoniyat AQSHdan tashqari Hindiston va Yaponiya bozorlarida ham kengaymoqda.
Kompaniya yaqin kelajakda Gemini uchun yana bir qator yangilanishlarni rejalashtirgan. Bularga quyidagilar kiradi:
- Daily Brief — kunlik qisqacha maʼlumotlar berish funksiyasi;
- Yangilangan va soddalashtirilgan interfeys;
- Gemini Omni video modeli bilan integratsiya;
- Gemini Spark nomli shaxsiy sunʼiy intellekt agenti.
…