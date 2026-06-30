Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindi

·20·Sport
Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindi

JCH-2026 1/16 final bosqichida Germaniya va Paragvay milliy jamoalari navbatdagi muhim uchrashuvni o‘tkazadi. Foksboroda bo‘lib o‘tadigan bahs Toshkent vaqti bilan soat 01:30 da boshlanadi.

Uchrashuv oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkibi ma’lum qilindi. G‘olib 1/8 finalda Fransiya — Shvetsiya juftligida zafar quchgan termaga qarshi maydonga tushadi.

Germaniya tajribali futbolchilarga tayanadi

Germaniya milliy jamoasi darvozasini Manuel Noyer qo‘riqlaydi.

Himoya chizig‘ida Kimmix, Ryudiger va Ta kabi tajribali futbolchilar harakat qiladi. Hujumda esa Virts, Haverts, Sane va Undavdan katta faollik kutilmoqda.

Germaniyaning asosiy tarkibi:

  • Noyer;

  • Kimmix;

  • Ryudiger;

  • Ta;

  • Braun;

  • Nmecha;

  • Pavlovich;

  • Sane;

  • Undav;

  • Virts;

  • Haverts.

Paragvay sensatsiyaga umid qilmoqda

Paragvay tarkibida ham individual mahorati yuqori bo‘lgan futbolchilar bor.

Ayniqsa, Migel Almiron va Xulio Ensisoning tezkor harakatlari Germaniya himoyasi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Paragvayning asosiy tarkibi:

  • Gill;

  • Kaseres;

  • Gomes;

  • Kanale;

  • Alonso;

  • Kubas;

  • Almiron;

  • Bobadilya;

  • Galarza;

  • Ensiso;

  • Avalos.

Uchrashuv haqida asosiy ma’lumot

Ma’lumot

Tafsilot

Bosqich

JCH-2026, 1/16 final

Uchrashuv

Germaniya — Paragvay

Sana

29 iyun

Boshlanish vaqti

01:30

Manzil

Foksboro

G‘olibni keyin yana bir og‘ir sinov kutmoqda

Ushbu bahs g‘olibi keyingi bosqichda Fransiya va Shvetsiya o‘rtasidagi uchrashuvda g‘alaba qozongan jamoaga qarshi o‘ynaydi.

Shu sabab Germaniya ham, Paragvay ham bugungi bahsda bor kuchini maydonda qoldirishi kutilmoqda.

Germaniya tajriba va tarkib sifati bo‘yicha favorit hisoblansa-da, pley-off bosqichida bitta xato ham turnir bilan xayrlashishga olib kelishi mumkin.

Sizningcha, Germaniya ishonchli g‘alaba qozonadimi yoki Paragvay sensatsiya qayd etadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

GermaniyaParagvayFransiyaShvetsiyaFoksboro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganDidye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganBugun, 00:55Germaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiGermaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 00:54Manchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiManchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiBugun, 00:38O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...Bugun, 00:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi