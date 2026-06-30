Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindi
JCH-2026 1/16 final bosqichida Germaniya va Paragvay milliy jamoalari navbatdagi muhim uchrashuvni o‘tkazadi. Foksboroda bo‘lib o‘tadigan bahs Toshkent vaqti bilan soat 01:30 da boshlanadi.
Uchrashuv oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkibi ma’lum qilindi. G‘olib 1/8 finalda Fransiya — Shvetsiya juftligida zafar quchgan termaga qarshi maydonga tushadi.
Germaniya tajribali futbolchilarga tayanadi
Germaniya milliy jamoasi darvozasini Manuel Noyer qo‘riqlaydi.
Himoya chizig‘ida Kimmix, Ryudiger va Ta kabi tajribali futbolchilar harakat qiladi. Hujumda esa Virts, Haverts, Sane va Undavdan katta faollik kutilmoqda.
Germaniyaning asosiy tarkibi:
Noyer;
Kimmix;
Ryudiger;
Ta;
Braun;
Nmecha;
Pavlovich;
Sane;
Undav;
Virts;
Haverts.
Paragvay sensatsiyaga umid qilmoqda
Paragvay tarkibida ham individual mahorati yuqori bo‘lgan futbolchilar bor.
Ayniqsa, Migel Almiron va Xulio Ensisoning tezkor harakatlari Germaniya himoyasi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
Paragvayning asosiy tarkibi:
Gill;
Kaseres;
Gomes;
Kanale;
Alonso;
Kubas;
Almiron;
Bobadilya;
Galarza;
Ensiso;
Avalos.
Uchrashuv haqida asosiy ma’lumot
Ma’lumot
Tafsilot
Bosqich
JCH-2026, 1/16 final
Uchrashuv
Germaniya — Paragvay
Sana
29 iyun
Boshlanish vaqti
01:30
Manzil
Foksboro
G‘olibni keyin yana bir og‘ir sinov kutmoqda
Ushbu bahs g‘olibi keyingi bosqichda Fransiya va Shvetsiya o‘rtasidagi uchrashuvda g‘alaba qozongan jamoaga qarshi o‘ynaydi.
Shu sabab Germaniya ham, Paragvay ham bugungi bahsda bor kuchini maydonda qoldirishi kutilmoqda.
Germaniya tajriba va tarkib sifati bo‘yicha favorit hisoblansa-da, pley-off bosqichida bitta xato ham turnir bilan xayrlashishga olib kelishi mumkin.
Sizningcha, Germaniya ishonchli g‘alaba qozonadimi yoki Paragvay sensatsiya qayd etadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…