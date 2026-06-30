Germaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldi

·37·Sport
Germaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldi

Jahon chempionati pley-off bosqichida Germaniya hamda Paragvay terma jamoalari to‘qnash keladi. 1/16 final doirasidagi uchrashuv bugun soat 01:30 da Bostondagi «Foksboro» stadionida o‘tkaziladi. Yulian Nagelsmann Germaniyani 4-2-3-1, Gustavo Alfaro esa Paragvayni 4-5-1 sxemasida maydonga tushiradi. Darvozalarni Manuel Noyer va Orlando Xil qo‘riqlaydi.

Germaniyaning himoya chizig‘idan Yozua Kimmix, Antonio Ryudiger, Jonatan Ta va Nataniel Braun joy olgan. Tayanch yarim himoyada Feliks Nmecha bilan Aleksandr Pavlovich o‘ynaydi.

Hujumlarni tashkil etish vazifasi Leroy Zane, Deniz Undav va Florian Virs zimmasiga yuklatilgan. Kay Havers esa eng oldingi chiziqda harakat qiladi.

Germaniya tarkibi

• Manuel Noyer
• Yozua Kimmix
• Antonio Ryudiger
• Jonatan Ta
• Nataniel Braun
• Feliks Nmecha
• Aleksandr Pavlovich
• Leroy Zane
• Deniz Undav
• Florian Virs
• Kay Havers

Zaxirada Jamal Musiala, Leon Goretska, Nik Voltemade, Maksimilian Bayer, Paskal Gross, David Raum va boshqa futbolchilar bor.

Paragvay tarkibida Xulio Ensiso, Migel Almiron va Andres Kubas kabi futbolchilar asosiy tarkibdan o‘rin olgan. Jamoaning yagona hujumchisi sifatida Gabriel Avalos maydonga tushadi.

Paragvay tarkibi

• Orlando Xil
• Xunior Alonso
• Xose Kanale
• Gustavo Gomes
• Xuan Kaseres
• Xulio Ensiso
• Matias Galarsa
• Andres Kubas
• Damian Bobadilya
• Migel Almiron
• Gabriel Avalos

Paragvay zaxirasida Omar Alderete, Fabian Balbuena, Ramon Sosa, Antonio Sanabriya, Aleks Arse va Isidro Pitta kabi futbolchilar uchrashuvga qo‘shilishga tayyor.

Germaniya to‘p nazorati va qanotlar orqali hujum qilishga urinsa, Paragvay markazni zich yopib, qarshi hujumlarga tayanishni rejalashtirgan. G‘olib jamoa jahon chempionatining keyingi bosqichiga chiqadi.

GermaniyaParagvayManuel NoyerKay HaversXulio EnsisoGabriel Avalos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganDidye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganBugun, 00:55Manchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiManchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiBugun, 00:38O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...Bugun, 00:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi