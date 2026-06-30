Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishgan

·19·Sport
Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishgan

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didye Desham jamoa sardori Kylian Mbappe atrofidagi tanqidlarga javob qaytarib, hujumchining ayni damdagi holati va maqsadlari haqida toʻxtalib oʻtdi. Tajribali mutaxassisning taʼkidlashicha, Real Madrid yulduzi oʻzining navbatdagi jahon chempionligini qoʻlga kiritish yoʻlida ulkan missiyani oʻz zimmasiga olgan va bor eʼtiborini faqat gʻalabaga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatining hal qiluvchi pley-off bosqichlari oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Desham oʻz sardorini himoya qilib chiqdi. Shvetsiyaga qarshi boʻlajak bahs haqida gapirar ekan, murabbiy Mbappening nafaqat maydondagi mahorati, balki kiyinish xonasidagi yetakchilik xislatlarini ham alohida eʼtirof etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Desham futbolchi haqidagi tashqi tasavvurlar haqiqatdan yiroq ekanini bildirgan.

Soʻnggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar va OAVda Mbappening PSJdan shov-shuvli ketishi hamda uning shaxsiyati borasida turli salbiy fikrlar koʻpaygan edi. Biroq Desham bu gap-soʻzlarni inkor etib, Kylian mashgʻulotlarda ham, jismoniy tayyorgarlik mashqlarida ham barchaga oʻrnak boʻlayotganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, 27 yoshli hujumchi oʻzining sardorlik rolini toʻliq anglab yetgan.

Tashqi imij va ichki haqiqat

"Kylian gol urishni va himoyalanishni yaxshi biladi. Men birinchi kundan aytganman: u maxsus missiyada. Tashqaridan u haqida hosil boʻlgan tasavvurlar uning aslida kim ekanligiga deyarli mos kelmaydi. U hatto eng qiyin jismoniy mashqlarda ham birinchilar qatorida boʻlib, oʻzining professional ekanini isbotlamoqda", — deya tushuntirdi Desham.

Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turgan Kylian Mbappe Norvegiya bilan oʻyinda ham oʻzining texnik va maʼnaviy yetakchi ekanligini koʻrsatgan edi. Murabbiyning fikricha, futbolchining 2018-yildagi debyutidan buyon oʻsishi toʻxtagani yoʻq. U doimiy ravishda rekordlarni yangilash va tarixdagi eng yaxshi futbolchiga aylanish istagi bilan yashaydi.

Desham Mbappeni "favqulodda toifadagi oʻyinchilar" sirasiga kiritdi. Uning taʼkidlashicha, bunday iqtidor egasining aynan Fransiya terma jamoasi sharafini himoya qilayotgani mamlakat uchun katta baxtdir. Hujumchining ruhan kuchliligi, hatto xatolardan keyin ham dovdirab qolmasligi uni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy jihat sifatida qayd etildi.

Eslatib oʻtamiz, Fransiya terma jamoasi joriy turnirda asosiy favoritlardan biri hisoblanadi. Real Madrid safiga oʻtganidan soʻng Mbappening har bir harakati butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ushbu yulduzning oʻyinlarini katta qiziqish bilan kuzatib borishmoqda, chunki uning ishtiroki har qanday uchrashuvga oʻzgacha shukuh bagʻishlaydi.

FransiyaKylian MbappeDidye DeshamReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Germaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiGermaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 00:54Manchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiManchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiBugun, 00:38O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...Bugun, 00:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi