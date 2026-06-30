Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishgan
Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didye Desham jamoa sardori Kylian Mbappe atrofidagi tanqidlarga javob qaytarib, hujumchining ayni damdagi holati va maqsadlari haqida toʻxtalib oʻtdi. Tajribali mutaxassisning taʼkidlashicha, Real Madrid yulduzi oʻzining navbatdagi jahon chempionligini qoʻlga kiritish yoʻlida ulkan missiyani oʻz zimmasiga olgan va bor eʼtiborini faqat gʻalabaga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatining hal qiluvchi pley-off bosqichlari oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Desham oʻz sardorini himoya qilib chiqdi. Shvetsiyaga qarshi boʻlajak bahs haqida gapirar ekan, murabbiy Mbappening nafaqat maydondagi mahorati, balki kiyinish xonasidagi yetakchilik xislatlarini ham alohida eʼtirof etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Desham futbolchi haqidagi tashqi tasavvurlar haqiqatdan yiroq ekanini bildirgan.
Soʻnggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar va OAVda Mbappening PSJdan shov-shuvli ketishi hamda uning shaxsiyati borasida turli salbiy fikrlar koʻpaygan edi. Biroq Desham bu gap-soʻzlarni inkor etib, Kylian mashgʻulotlarda ham, jismoniy tayyorgarlik mashqlarida ham barchaga oʻrnak boʻlayotganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, 27 yoshli hujumchi oʻzining sardorlik rolini toʻliq anglab yetgan.
Tashqi imij va ichki haqiqat"Kylian gol urishni va himoyalanishni yaxshi biladi. Men birinchi kundan aytganman: u maxsus missiyada. Tashqaridan u haqida hosil boʻlgan tasavvurlar uning aslida kim ekanligiga deyarli mos kelmaydi. U hatto eng qiyin jismoniy mashqlarda ham birinchilar qatorida boʻlib, oʻzining professional ekanini isbotlamoqda", — deya tushuntirdi Desham.
Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turgan Kylian Mbappe Norvegiya bilan oʻyinda ham oʻzining texnik va maʼnaviy yetakchi ekanligini koʻrsatgan edi. Murabbiyning fikricha, futbolchining 2018-yildagi debyutidan buyon oʻsishi toʻxtagani yoʻq. U doimiy ravishda rekordlarni yangilash va tarixdagi eng yaxshi futbolchiga aylanish istagi bilan yashaydi.
Desham Mbappeni "favqulodda toifadagi oʻyinchilar" sirasiga kiritdi. Uning taʼkidlashicha, bunday iqtidor egasining aynan Fransiya terma jamoasi sharafini himoya qilayotgani mamlakat uchun katta baxtdir. Hujumchining ruhan kuchliligi, hatto xatolardan keyin ham dovdirab qolmasligi uni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy jihat sifatida qayd etildi.
Eslatib oʻtamiz, Fransiya terma jamoasi joriy turnirda asosiy favoritlardan biri hisoblanadi. Real Madrid safiga oʻtganidan soʻng Mbappening har bir harakati butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ushbu yulduzning oʻyinlarini katta qiziqish bilan kuzatib borishmoqda, chunki uning ishtiroki har qanday uchrashuvga oʻzgacha shukuh bagʻishlaydi.
…