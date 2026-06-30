Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandi

·25·Texno
Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandi

AQSHning Anthropic kompaniyasi oʻzining Claude sunʼiy intellekt botidan Xitoy foydalanuvchilari foydalanishini qatʼiy cheklashga urinayotgan bir paytda, ushbu mamlakatda taqiqlarni chetlab oʻtishning keng koʻlamli yashirin ekotizimi yuzaga keldi. Wired nashri oʻtkazgan surishtiruv natijalariga koʻra, tayyor akkauntlar savdosi, soxta shaxslar va maxsus vositachi servislar orqali Claude tizimiga kirish xizmatlari Xitoy texnologik bozorining ajralmas qismiga aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anthropic kompaniyasi OpenAI sobiq xodimlari tomonidan asos solingan boʻlib, u xavfsizlik siyosatiga oʻta jiddiy yondashishi bilan tanilgan. Kompaniya Xitoylik foydalanuvchilar uchun rasmiy kirishni yopib qoʻygan va faqatgina geoblokirovka yoki IP-manzillarni tekshirish bilan cheklanib qolmayapti. Ular VPN va proksi ishlatayotgan shubhali profillarni faol ravishda bloklamoqda, hatto yaqinda Persona servisi orqali davlat hujjatlari yordamida shaxsni tasdiqlashni talab qila boshladi.

Taqiqlarni chetlab oʻtish usullari va "tranzit stansiyalar"

Biroq, Xitoylik foydalanuvchilar bu toʻsiqlarni aylanib oʻtishning samarali yoʻllarini topishgan. Eng oddiy sxema xorijiy telefon raqamlari va toʻlov kartalaridan foydalanish boʻlsa, murakkabroq usullar Taobao, Xianyu va Telegram kanallarida tayyor verifikatsiyadan oʻtgan akkauntlarni sotib olishni oʻz ichiga oladi. Kiberjinoyatchilik boʻyicha mutaxassislar Claude Pro va Claude Max obunalariga boʻlgan talab qora bozorda barqaror oʻsishini qayd etishmoqda.

Ayniqsa, "tranzit stansiyalar" (relay stations) deb ataluvchi servislar ommalashgan. Ushbu platformalar Claude rasman ishlaydigan mamlakatlarda joylashgan boʻlib, Anthropic kompaniyasining API xizmatiga korporativ kirish huquqini sotib oladi va soʻngra uni Xitoy ichidagi foydalanuvchilarga qayta sotadi. Mijoz uchun bu oddiy chat interfeysi kabi koʻrinadi: soʻrov mahalliy saytga yuboriladi, u yerdan oraliq server orqali Claude tizimiga boradi va javob qaytadi.

Dasturchilar va texnologik kompaniyalar xodimlari orasida Claude modeli mahalliy DeepSeek yoki Z.ai kabi analoglardan koʻra koʻproq qadrlanadi. Oksford universiteti tadqiqotchisi Zilan Qianning soʻzlariga koʻra, xitoylik mutaxassislar milliy til modellarining AQSH ishlanmalaridan, ayniqsa dasturlash masalalarida, 6 oydan 9 oygacha ortda qolayotganini taʼkidlashadi. Shu sababli, murakkab IT-loyihalar uchun Claude Code va shunga oʻxshash vositalar hayotiy zaruratga aylangan.

Geosiyosiy raqobat va xavfsizlik masalalari

AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik sovuq urush fonida, Anthropic rahbari Dario Amodei xitoylik kompaniyalarning ilgʻor modellarga kirishini milliy xavfsizlikka tahdid deb atadi. Uning fikricha, Xitoy kompaniyalari Claude javoblaridan oʻz modellarini oʻqitish (distillatsiya usuli) uchun foydalanishi mumkin. Yaqinda Anthropic hatto Xitoyning Alibaba gigantini shunday amaliyotda ochiqchasiga ayblab chiqdi.

Qizigʻi shundaki, kiritilgan cheklovlar faqat yangi aylanma yoʻllarning paydo boʻlishiga turtki bermoqda. Hujjat orqali shaxsni tasdiqlash talabi qoʻyilgach, bozorda allaqachon verifikatsiyadan oʻtgan "raqamli shaxslar" savdosi avj oldi. Bu holat global statistikani ham chalkashtirib yubormoqda. Masalan, 6 million aholisi boʻlgan Singapur Claude tizimidan foydalanish boʻyicha dunyoda yetakchilar qatorida turadi, ekspertlar esa bu trafikning katta qismi aslida Xitoydan kelayotganiga ishonishadi.

AnthropicClaudeXitoySunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinGoogle Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinBugun, 01:24Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiElektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiBugun, 00:29Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorKecha, 23:29Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiKecha, 23:25Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKecha, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi