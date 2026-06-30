Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boring
FIFA 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Germaniya va Paragvay terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi. Uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan soat 01:30 da Bostondagi «Foksboro» stadionida boshlanadi.
Germaniyani Yulian Nagelsmann, Paragvayni esa Gustavo Alfaro boshqaradi. Germaniya 4-2-3-1, Paragvay 4-5-1 taktik sxemasida maydonga tushadi.
Bahs davomidagi gollar, xavfli vaziyatlar, kartochkalar, almashinuvlar va boshqa asosiy voqealar saytimizda matnli jonli translyatsiya orqali daqiqama-daqiqa yoritib boriladi.
O‘yin boshlanishidan oldin asosiy tarkiblar va uchrashuvga oid so‘nggi ma’lumotlar ham berib boriladi. Germaniya va Paragvay bahsini saytimiz orqali jonli kuzatishingiz mumkin.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jonli reportaj● JONLI
4
Gustavo Gomes (Paragvay) zarba olganidan so‘ng qiynalayotganga o‘xshaydi. Umid qilamizki, tezda o‘ziga keladi.
2
Burchak zarbasidan so‘ng Junior Alonso (Paragvay) qulay holat topib darvoza tomon zarba berdi, ammo darvozabon to‘pni to‘xtatib qoldi.
1
Burchak zarbasini Xulio Ensiso (Paragvay) bajaradi.
1
Xulio Ensiso (Paragvay) jazo maydonchasiga bostirilib kirdi va zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi. Paragvay burchak zarbasini qo‘lga kiritdi.
1
O‘yin boshlandi! Dastlabki zarbani Paragvay amalga oshirdi.
0
Bugungi o‘yinni hakam Jalal Jayed boshqaradi.
0
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi.
0
Barcha futbol muxlislariga salom! Biz siz uchun Germaniya — Paragvay o‘yinining jonli matnli translyatsiyasini olib boramiz va eng qiziqarli hamda muhim lahzalarni yoritib boramiz.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…