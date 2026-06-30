Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshi
Elektron kitobxonlar va raqamli kutubxonalar bozorida uzoq yillardan beri davom etayotgan Amazon monopoliyasi jiddiy raqibga duch keldi. Rakuten kompaniyasiga tegishli Kobo brendi va kitobxonlar orasida ommalashib borayotgan StoryGraph platformasi oʻzaro hamkorlikni boshlaganini eʼlon qildi. Ushbu integratsiya foydalanuvchilarga oʻz mutolaa jarayonlarini avtomatik ravishda kuzatib borish imkonini beradi, bu esa shu vaqtgacha faqat Kindle va Goodreads tandemiga xos boʻlgan eksklyuziv funksiya edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilik Kobo qurilmalarini bozorning eng ochiq va moslashuvchan eReader-laridan biriga aylantiradi. Endilikda Kobo hisobiga ega boʻlgan barcha foydalanuvchilar oʻz qurilmalarida oʻqiyotgan kitoblarining borishini StoryGraph bilan sinxronizatsiya qilishlari mumkin. Bu jarayon nafaqat matnli elektron kitoblarni, balki audiokitoblarni ham qamrab oladi.
Goodreads imperiyasiga jiddiy tahdidAmazon uzoq vaqt davomida oʻz oʻquvchilarini arzon narxlar va dunyodagi eng yirik kitobxonlar ijtimoiy tarmogʻi — Goodreads orqali ushlab turishga muvaffaq boʻlgan edi. Boshqa koʻplab startaplar Goodreadsʼga raqobatchi sifatida chiqishgan boʻlsa-da, ularning aksariyati oʻqish qurilmalari bilan bevosita bogʻlana olmagani sababli muvaffaqiyatsizlikka uchragan. StoryGraph va Kobo hamkorligi esa aynan shu texnologik toʻsiqni olib tashladi.
StoryGraph platformasi oʻzining chuqur tahliliy imkoniyatlari bilan ajralib turadi. U foydalanuvchiga nafaqat oʻqilgan sahifalar sonini, balki mutolaa kayfiyati, surʼati va janrlar boʻyicha batafsil grafik maʼlumotlarni taqdim etadi. Bu kabi tahlillar kitobxonlarga oʻz odatlarini yaxshiroq tushunishga va yangi asarlarni aniqroq tavsiyalar asosida tanlashga yordam beradi.
Mustaqil platformaning muvaffaqiyatiQayd etish joizki, StoryGraph 2019-yilda britaniyalik muhandis Nadia Odunayo va Rob Frelow tomonidan tashqi investitsiyalarsiz, shaxsiy loyiha sifatida boshlangan. Bugungi kunga kelib, platforma 5 milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega. Kobo bilan hamkorlik esa ushbu ilovani dunyoning 190 mamlakatidagi 12 milliondan ortiq Kobo foydalanuvchilari eʼtiboriga havola etadi.
Raqamli mutolaa madaniyati, ayniqsa #booktok kabi ijtimoiy tarmoq trendlari tufayli yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Pew Research tadqiqotlariga koʻra, AQSHda kattalar orasida elektron kitob oʻqiydiganlar ulushi 2011-yildagi 17 foizdan hozirgi 31 foizga yetgan. Bu esa Kobo kabi brendlar uchun bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun qulay imkoniyat yaratadi.
Oʻzbekiston bozorida ham elektron kitobxonlarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Kindleʼning yopiq ekotizimidan charchagan foydalanuvchilar uchun Kobo va StoryGraph kombinatsiyasi ajoyib muqobil boʻlishi kutilmoqda. Bu hamkorlik raqamli kitobxonlik olamida ochiqlik va foydalanuvchi tanlovi ustuvor boʻlgan yangi davrni boshlab berishi mumkin.
…