Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshi

·35·Texno
Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshi

Elektron kitobxonlar va raqamli kutubxonalar bozorida uzoq yillardan beri davom etayotgan Amazon monopoliyasi jiddiy raqibga duch keldi. Rakuten kompaniyasiga tegishli Kobo brendi va kitobxonlar orasida ommalashib borayotgan StoryGraph platformasi oʻzaro hamkorlikni boshlaganini eʼlon qildi. Ushbu integratsiya foydalanuvchilarga oʻz mutolaa jarayonlarini avtomatik ravishda kuzatib borish imkonini beradi, bu esa shu vaqtgacha faqat Kindle va Goodreads tandemiga xos boʻlgan eksklyuziv funksiya edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilik Kobo qurilmalarini bozorning eng ochiq va moslashuvchan eReader-laridan biriga aylantiradi. Endilikda Kobo hisobiga ega boʻlgan barcha foydalanuvchilar oʻz qurilmalarida oʻqiyotgan kitoblarining borishini StoryGraph bilan sinxronizatsiya qilishlari mumkin. Bu jarayon nafaqat matnli elektron kitoblarni, balki audiokitoblarni ham qamrab oladi.

Goodreads imperiyasiga jiddiy tahdid

Amazon uzoq vaqt davomida oʻz oʻquvchilarini arzon narxlar va dunyodagi eng yirik kitobxonlar ijtimoiy tarmogʻi — Goodreads orqali ushlab turishga muvaffaq boʻlgan edi. Boshqa koʻplab startaplar Goodreadsʼga raqobatchi sifatida chiqishgan boʻlsa-da, ularning aksariyati oʻqish qurilmalari bilan bevosita bogʻlana olmagani sababli muvaffaqiyatsizlikka uchragan. StoryGraph va Kobo hamkorligi esa aynan shu texnologik toʻsiqni olib tashladi.

StoryGraph platformasi oʻzining chuqur tahliliy imkoniyatlari bilan ajralib turadi. U foydalanuvchiga nafaqat oʻqilgan sahifalar sonini, balki mutolaa kayfiyati, surʼati va janrlar boʻyicha batafsil grafik maʼlumotlarni taqdim etadi. Bu kabi tahlillar kitobxonlarga oʻz odatlarini yaxshiroq tushunishga va yangi asarlarni aniqroq tavsiyalar asosida tanlashga yordam beradi.

Mustaqil platformaning muvaffaqiyati

Qayd etish joizki, StoryGraph 2019-yilda britaniyalik muhandis Nadia Odunayo va Rob Frelow tomonidan tashqi investitsiyalarsiz, shaxsiy loyiha sifatida boshlangan. Bugungi kunga kelib, platforma 5 milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega. Kobo bilan hamkorlik esa ushbu ilovani dunyoning 190 mamlakatidagi 12 milliondan ortiq Kobo foydalanuvchilari eʼtiboriga havola etadi.

Raqamli mutolaa madaniyati, ayniqsa #booktok kabi ijtimoiy tarmoq trendlari tufayli yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Pew Research tadqiqotlariga koʻra, AQSHda kattalar orasida elektron kitob oʻqiydiganlar ulushi 2011-yildagi 17 foizdan hozirgi 31 foizga yetgan. Bu esa Kobo kabi brendlar uchun bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Oʻzbekiston bozorida ham elektron kitobxonlarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Kindleʼning yopiq ekotizimidan charchagan foydalanuvchilar uchun Kobo va StoryGraph kombinatsiyasi ajoyib muqobil boʻlishi kutilmoqda. Bu hamkorlik raqamli kitobxonlik olamida ochiqlik va foydalanuvchi tanlovi ustuvor boʻlgan yangi davrni boshlab berishi mumkin.

TexnologiyaKoboAmazonStoryGraphElektron Kitoblar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinGoogle Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinBugun, 01:24Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiXitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiBugun, 00:53Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorKecha, 23:29Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiKecha, 23:25Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKecha, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi