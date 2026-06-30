Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqda
Yandex kompaniyasi Alisa AI ovozli yordamchisining imkoniyatlarini tubdan kengaytirishga qaratilgan yangi platformani ishga tushirdi. Endilikda virtual assistent nafaqat savollarga javob beradi, balki maxsus sunʼiy intellekt agentlari yordamida foydalanuvchilarning amaliy vazifalarini ham bajaradi. Bu texnologik yangilanish sunʼiy intellektning oddiy axborot qidirish bosqichidan faol raqamli yordamchi darajasiga oʻtishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda yangi platforma kompaniyaning oʻz servislarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Yandex maʼlumotiga koʻra, joriy yil yakuniga qadar tashqi hamkorlar va uchinchi tomon dasturchilari ham oʻz agentlarini Alisa AI tizimiga integratsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa foydalanuvchilarga turli ilovalar oʻrtasida oʻtib yurmasdan, barcha yumushlarni bitta interfeys orqali hal qilish imkonini beradi.
Kundalik yumushlar endi ovozli buyruq orqaliYangi tizimning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchi sunʼiy intellekt agentlari bilan muloqot qilish uchun maxsus murakkab buyruqlarni yodlashi shart emas. Oddiy soʻzlashuv tilida bildirilgan iltimosning oʻzi yetarli boʻladi. Masalan, foydalanuvchi shunchaki taksi chaqirishni yoki doʻkondan mahsulotlar savatchasini yigʻishni soʻrashi mumkin, qolgan jarayonni Alisa AI mustaqil ravishda amalga oshiradi.
Platforma negizida dastlabki bosqichda Yandex Taksi va Yandex Lavka agentlari yaratildi. Ushbu servislar allaqachon foydalanuvchilarning maʼlum bir qismi uchun ochiq va yaqin orada barcha uchun umumfoydalanishga topshiriladi. Kelajakda Yandex Dostavka va Market xizmatlari uchun ham alohida AI-agentlar ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
Tashqi hamkorlar uchun yangi imkoniyatlarYandex ishlab chiquvchilarining taʼkidlashicha, ushbu platforma tashqi kompaniyalar uchun mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirishning samarali usuliga aylanadi. Kompaniyalar oʻz xizmatlarini Alisa AI ekotizimiga qoʻshish orqali yangi auditoriyani jalb qilishlari va foydalanuvchi tajribasini soddalashtirishlari mumkin.
Oʻzbekistonda ham Yandex servislaridan keng foydalanilishini hisobga olsak, ushbu texnologiyaning joriy etilishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham qulaylik yaratishi kutilmoqda. Kelajakda mahalliy yetkazib berish xizmatlari yoki riteyl tarmoqlari ham ushbu platformaga ulanishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa Alisa AI yordamchisini kundalik hayotning ajralmas qismiga aylantiradi.
Xulosa qilib aytganda, Yandex oʻzining ovozli yordamchisini shunchaki suhbatdoshdan universal boshqaruv markaziga aylantirishni maqsad qilgan. Sunʼiy intellekt agentlarining integratsiyasi nafaqat vaqtni tejashga, balki raqamli xizmatlardan foydalanish madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.
…