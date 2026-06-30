Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqda

·29·Texno
Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqda

Yandex kompaniyasi Alisa AI ovozli yordamchisining imkoniyatlarini tubdan kengaytirishga qaratilgan yangi platformani ishga tushirdi. Endilikda virtual assistent nafaqat savollarga javob beradi, balki maxsus sunʼiy intellekt agentlari yordamida foydalanuvchilarning amaliy vazifalarini ham bajaradi. Bu texnologik yangilanish sunʼiy intellektning oddiy axborot qidirish bosqichidan faol raqamli yordamchi darajasiga oʻtishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda yangi platforma kompaniyaning oʻz servislarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Yandex maʼlumotiga koʻra, joriy yil yakuniga qadar tashqi hamkorlar va uchinchi tomon dasturchilari ham oʻz agentlarini Alisa AI tizimiga integratsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa foydalanuvchilarga turli ilovalar oʻrtasida oʻtib yurmasdan, barcha yumushlarni bitta interfeys orqali hal qilish imkonini beradi.

Kundalik yumushlar endi ovozli buyruq orqali

Yangi tizimning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchi sunʼiy intellekt agentlari bilan muloqot qilish uchun maxsus murakkab buyruqlarni yodlashi shart emas. Oddiy soʻzlashuv tilida bildirilgan iltimosning oʻzi yetarli boʻladi. Masalan, foydalanuvchi shunchaki taksi chaqirishni yoki doʻkondan mahsulotlar savatchasini yigʻishni soʻrashi mumkin, qolgan jarayonni Alisa AI mustaqil ravishda amalga oshiradi.

Platforma negizida dastlabki bosqichda Yandex Taksi va Yandex Lavka agentlari yaratildi. Ushbu servislar allaqachon foydalanuvchilarning maʼlum bir qismi uchun ochiq va yaqin orada barcha uchun umumfoydalanishga topshiriladi. Kelajakda Yandex Dostavka va Market xizmatlari uchun ham alohida AI-agentlar ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

Tashqi hamkorlar uchun yangi imkoniyatlar

Yandex ishlab chiquvchilarining taʼkidlashicha, ushbu platforma tashqi kompaniyalar uchun mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirishning samarali usuliga aylanadi. Kompaniyalar oʻz xizmatlarini Alisa AI ekotizimiga qoʻshish orqali yangi auditoriyani jalb qilishlari va foydalanuvchi tajribasini soddalashtirishlari mumkin.

Oʻzbekistonda ham Yandex servislaridan keng foydalanilishini hisobga olsak, ushbu texnologiyaning joriy etilishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham qulaylik yaratishi kutilmoqda. Kelajakda mahalliy yetkazib berish xizmatlari yoki riteyl tarmoqlari ham ushbu platformaga ulanishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa Alisa AI yordamchisini kundalik hayotning ajralmas qismiga aylantiradi.

Xulosa qilib aytganda, Yandex oʻzining ovozli yordamchisini shunchaki suhbatdoshdan universal boshqaruv markaziga aylantirishni maqsad qilgan. Sunʼiy intellekt agentlarining integratsiyasi nafaqat vaqtni tejashga, balki raqamli xizmatlardan foydalanish madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

YandexAlisa AISunʼiy IntellektTexnologiyaIT-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiChamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:59GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriGeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriBugun, 02:28Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinGoogle Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinBugun, 01:24Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiXitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiBugun, 00:53Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiElektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiBugun, 00:29Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi