Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?

·28·Sport
Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?

Braziliya terma jamoasi ustozi Karlo Anchelotti Jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida Yaponiyaga qarshi kechgan dramatik bahsda nima sababdan Neymarni zaxirada qoldirganiga izoh berdi. Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda "Selesao" 2:1 hisobida irodali gʻalabani qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, jamoa yetakchisi butun oʻyin davomida maydonga tushirilmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida Neymar uzoq vaqt davomida maydon chetida chigal yozdi va muxlislar uning tushishini intizorlik bilan kutishgan edi. Biroq, braziliyaliklar hisobda ortda borayotgan va oʻyin oxirlab borayotgan bir paytda ham italiyalik mutaxassis oʻz qarorini oʻzgartirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Anchelotti oʻyindan soʻng ushbu holat boʻyicha jurnalistlarga batafsil maʼlumot bergan.

Anchelottining taʼkidlashicha, u 34 yoshli hujumchini oʻyinning 60-65-daqiqalarida tushirishni rejalashtirgan, biroq maydondagi vaziyat oʻzgarishi uning rejalarini korrektirovka qilishga majbur qilgan. "Biz Neymarni qoʻshimcha boʻlimlar uchun asrab turgandik. Men u bilan gaplashgan edim, u 60-daqiqalarda maydonga tushishi kerak edi. Ammo biz hisobni tenglashtirdik va men jamoa tuzilmasini oʻzgartirishni istamadim, chunki oʻyin nazorati bizning qoʻlimizga oʻtgan edi", — deya tushuntirdi murabbiy.

Oʻyinning burilish nuqtasi

Yaponiya terma jamoasi birinchi boʻlimda tartibli oʻyin namoyish etib, hisobda oldinga chiqib olgan edi. "Samuraylar"ning qarshi hujumlari Braziliya himoyasi uchun jiddiy muammolar tugʻdirdi. Biroq, 56-daqiqada Kazemiro tomonidan kiritilgan javob goli oʻyin tempini Janubiy Amerika vakillari foydasiga burib yubordi. Shundan soʻng Anchelotti tavakkal qilishdan voz kechib, jamoaviy muvozanatni saqlab qolishga qaror qildi.

Murabbiyning Neymarni zaxirada qoldirishi yakunda oʻzini oqladi. Garchi muxlislar oʻz qahramonlarini maydonda koʻrishni istashgan boʻlsa-da, zaxiradan tushgan Gabriel Martinelli oʻyinning haqiqiy qahramoniga aylandi. U 96-daqiqada gʻalaba golini urib, Braziliyani qoʻshimcha boʻlimlar va asabiy daqiqalardan qutqarib qoldi.

Anchelotti oʻyindan soʻng Yaponiya terma jamoasining kuchini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, raqib juda tartibli va yuqori intensivlikda harakat qiladigan jamoa boʻlib, ularga qarshi gʻalaba qozonish oson kechmagan. Murabbiy jamoasidagi tarkib kengligi va zaxira oʻyinchilarining sifati har qanday qiyin vaziyatdan chiqib ketishga imkon berishini taʼkidladi.

Ushbu gʻalaba Braziliyaning turnir favoritlaridan biri sifatidagi maqomini yanada mustahkamladi. Neymar kabi yulduzning maydonga tushmasligi esa jamoaning nafaqat bir futbolchiga, balki umumiy tizimga tayanayotganidan dalolat beradi. Endilikda "Selesao" chorak finalga tayyorgarlik koʻrmoqda va Neymarning jismoniy holati keyingi bosqichlarda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.

BraziliyaNeymarKarlo AnchelottiYaponiyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻinArsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻinBugun, 02:56Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiBugun, 01:38Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganDidye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi