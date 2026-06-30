Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?
Braziliya terma jamoasi ustozi Karlo Anchelotti Jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida Yaponiyaga qarshi kechgan dramatik bahsda nima sababdan Neymarni zaxirada qoldirganiga izoh berdi. Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda "Selesao" 2:1 hisobida irodali gʻalabani qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, jamoa yetakchisi butun oʻyin davomida maydonga tushirilmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida Neymar uzoq vaqt davomida maydon chetida chigal yozdi va muxlislar uning tushishini intizorlik bilan kutishgan edi. Biroq, braziliyaliklar hisobda ortda borayotgan va oʻyin oxirlab borayotgan bir paytda ham italiyalik mutaxassis oʻz qarorini oʻzgartirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Anchelotti oʻyindan soʻng ushbu holat boʻyicha jurnalistlarga batafsil maʼlumot bergan.
Anchelottining taʼkidlashicha, u 34 yoshli hujumchini oʻyinning 60-65-daqiqalarida tushirishni rejalashtirgan, biroq maydondagi vaziyat oʻzgarishi uning rejalarini korrektirovka qilishga majbur qilgan. "Biz Neymarni qoʻshimcha boʻlimlar uchun asrab turgandik. Men u bilan gaplashgan edim, u 60-daqiqalarda maydonga tushishi kerak edi. Ammo biz hisobni tenglashtirdik va men jamoa tuzilmasini oʻzgartirishni istamadim, chunki oʻyin nazorati bizning qoʻlimizga oʻtgan edi", — deya tushuntirdi murabbiy.
Oʻyinning burilish nuqtasiYaponiya terma jamoasi birinchi boʻlimda tartibli oʻyin namoyish etib, hisobda oldinga chiqib olgan edi. "Samuraylar"ning qarshi hujumlari Braziliya himoyasi uchun jiddiy muammolar tugʻdirdi. Biroq, 56-daqiqada Kazemiro tomonidan kiritilgan javob goli oʻyin tempini Janubiy Amerika vakillari foydasiga burib yubordi. Shundan soʻng Anchelotti tavakkal qilishdan voz kechib, jamoaviy muvozanatni saqlab qolishga qaror qildi.
Murabbiyning Neymarni zaxirada qoldirishi yakunda oʻzini oqladi. Garchi muxlislar oʻz qahramonlarini maydonda koʻrishni istashgan boʻlsa-da, zaxiradan tushgan Gabriel Martinelli oʻyinning haqiqiy qahramoniga aylandi. U 96-daqiqada gʻalaba golini urib, Braziliyani qoʻshimcha boʻlimlar va asabiy daqiqalardan qutqarib qoldi.
Anchelotti oʻyindan soʻng Yaponiya terma jamoasining kuchini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, raqib juda tartibli va yuqori intensivlikda harakat qiladigan jamoa boʻlib, ularga qarshi gʻalaba qozonish oson kechmagan. Murabbiy jamoasidagi tarkib kengligi va zaxira oʻyinchilarining sifati har qanday qiyin vaziyatdan chiqib ketishga imkon berishini taʼkidladi.
Ushbu gʻalaba Braziliyaning turnir favoritlaridan biri sifatidagi maqomini yanada mustahkamladi. Neymar kabi yulduzning maydonga tushmasligi esa jamoaning nafaqat bir futbolchiga, balki umumiy tizimga tayanayotganidan dalolat beradi. Endilikda "Selesao" chorak finalga tayyorgarlik koʻrmoqda va Neymarning jismoniy holati keyingi bosqichlarda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.
…