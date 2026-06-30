GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqori

·21·Texno
GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqori

Grafik chiplar bozorida oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan NVIDIA GeForce RTX 3060 videokartasi Yevropa doʻkonlari peshtaxtalariga qayta chiqdi. Garchi ushbu model yangi avlod vakili boʻlmasa-da, uning qaytishi foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangilangan narx siyosati koʻpchilikni hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda Germaniyadagi yirik savdo nuqtalarida Asus, MSI, Gigabyte va PNY kabi yetakchi brendlarning GeForce RTX 3060 modellari sotuvga chiqarilgan. Yaqin kunlarda boshqa ishlab chiqaruvchilarning ham mahsulotlari paydo boʻlishi kutilmoqda. Videokartaning boshlangʻich narxi taxminan 335 yevro etib belgilangan boʻlib, bu oʻtgan yilgi koʻrsatkichlardan sezilarli darajada yuqoridir.

Narxlar va raqobat tahlili

Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning yoz oylarida ushbu model bozorga qaytganida uning narxi 245 yevro atrofida edi. Hozirgi narx esa nafaqat eski model uchun qimmatlik qiladi, balki NVIDIA kompaniyasining zamonaviyroq va kuchliroq kartalari narxiga yaqinlashib qolgan. Masalan, sezilarli darajada tezroq ishlaydigan RTX 5060 modelini bugungi kunda 310 yevrodan topish mumkin.

Bundan ham qiziqrogʻi, 340 yevro evaziga foydalanuvchilar ancha yuqori unumdorlikka ega boʻlgan RTX 5060 Ti 8GB versiyasini xarid qilishlari mumkin. Bu esa RTX 3060 ning 335 yevrolik narxi mantiqiy nuqtai nazardan biroz tushunarsiz ekanini koʻrsatmoqda. Yangi avlod kartalari texnik jihatdan ancha ilgarilab ketgan.

Texnik imkoniyatlar va Steam reytingi

Garchi RTX 3060 modeli 12 GB video xotiraga ega boʻlsa-da (bu koʻrsatkich RTX 5060 seriyasidan koʻp), u zamonaviy texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlash borasida ortda qoladi. Xususan, RTX 30 seriyasi kadrlar generatsiyasi (Frame Generation) funksiyasiga ega emas. Shunga qaramay, ushbu karta Steam platformasining oylik hisobotlarida uzoq vaqtdan beri dunyodagi eng ommabop videokarta sifatida yetakchilikni qoʻldan boy bermay kelmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu xabar ahamiyatli, chunki Yevropa bozoridagi narx oʻzgarishlari va mahsulot yetishmovchiligi bevosita bizning mintaqadagi narxlarga ham taʼsir oʻtkazadi. Hozircha RTX 3060 ning nima sababdan bunday yuqori narxda qaytgani nomaʼlum, biroq ekspertlar buni omborlardagi qoldiqlar va logistika xarajatlari bilan bogʻlashmoqda.

NVIDIAGeForceRTX 3060TexnologiyaVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiChamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:59Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaYandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaBugun, 01:58Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinGoogle Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinBugun, 01:24Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiXitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiBugun, 00:53Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiElektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiBugun, 00:29Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi