GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqori
Grafik chiplar bozorida oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan NVIDIA GeForce RTX 3060 videokartasi Yevropa doʻkonlari peshtaxtalariga qayta chiqdi. Garchi ushbu model yangi avlod vakili boʻlmasa-da, uning qaytishi foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangilangan narx siyosati koʻpchilikni hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda Germaniyadagi yirik savdo nuqtalarida Asus, MSI, Gigabyte va PNY kabi yetakchi brendlarning GeForce RTX 3060 modellari sotuvga chiqarilgan. Yaqin kunlarda boshqa ishlab chiqaruvchilarning ham mahsulotlari paydo boʻlishi kutilmoqda. Videokartaning boshlangʻich narxi taxminan 335 yevro etib belgilangan boʻlib, bu oʻtgan yilgi koʻrsatkichlardan sezilarli darajada yuqoridir.
Narxlar va raqobat tahliliTaqqoslash uchun, oʻtgan yilning yoz oylarida ushbu model bozorga qaytganida uning narxi 245 yevro atrofida edi. Hozirgi narx esa nafaqat eski model uchun qimmatlik qiladi, balki NVIDIA kompaniyasining zamonaviyroq va kuchliroq kartalari narxiga yaqinlashib qolgan. Masalan, sezilarli darajada tezroq ishlaydigan RTX 5060 modelini bugungi kunda 310 yevrodan topish mumkin.
Bundan ham qiziqrogʻi, 340 yevro evaziga foydalanuvchilar ancha yuqori unumdorlikka ega boʻlgan RTX 5060 Ti 8GB versiyasini xarid qilishlari mumkin. Bu esa RTX 3060 ning 335 yevrolik narxi mantiqiy nuqtai nazardan biroz tushunarsiz ekanini koʻrsatmoqda. Yangi avlod kartalari texnik jihatdan ancha ilgarilab ketgan.
Texnik imkoniyatlar va Steam reytingiGarchi RTX 3060 modeli 12 GB video xotiraga ega boʻlsa-da (bu koʻrsatkich RTX 5060 seriyasidan koʻp), u zamonaviy texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlash borasida ortda qoladi. Xususan, RTX 30 seriyasi kadrlar generatsiyasi (Frame Generation) funksiyasiga ega emas. Shunga qaramay, ushbu karta Steam platformasining oylik hisobotlarida uzoq vaqtdan beri dunyodagi eng ommabop videokarta sifatida yetakchilikni qoʻldan boy bermay kelmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu xabar ahamiyatli, chunki Yevropa bozoridagi narx oʻzgarishlari va mahsulot yetishmovchiligi bevosita bizning mintaqadagi narxlarga ham taʼsir oʻtkazadi. Hozircha RTX 3060 ning nima sababdan bunday yuqori narxda qaytgani nomaʼlum, biroq ekspertlar buni omborlardagi qoldiqlar va logistika xarajatlari bilan bogʻlashmoqda.
…