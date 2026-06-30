Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildi

·0·Texno
Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildi

Taniqli investor va Facebook kompaniyasining sobiq yuqori lavozimli mulozimi Chamath Palihapitiya texnologiya olamiga katta qaytish qildi. U oʻzi asos solgan 8090 Labs nomli sunʼiy intellekt startapi A seriyasidagi investitsiya bosqichida 135 million dollar mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Ushbu loyiha dasturlash jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan boʻlib, u korporativ sektor uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Investitsiya raundiga Salesforce Ventures kompaniyasi boshchilik qildi. Shuningdek, loyihada WndrCo, Craft Ventures va mashhur All-In podkasti boshlovchilari boʻlgan David Sacks, David Friedberg hamda Jason Calacanis kabi nufuzli investorlar ishtirok etishdi. Palo Alto Networks rahbari Nikesh Arora va Quora asoschisi Adam D’Angelo kabi texnologiya olami yulduzlari ham startapni qoʻllab-quvvatlaganlar roʻyxatidan joy oldi.

8090 Labs joriy yilning yanvar oyida tashkil etilgan boʻlib, uning asosiy mahsuloti Software Factory deb nomlanadi. Ushbu platforma korporativ dasturchilar jamoasi uchun maxsus ishlab chiqilgan sunʼiy intellekt agenti hisoblanadi. U shunchaki oddiy kod namunalarini yaratib qolmay, balki yirik korxonalar talablariga javob beradigan, xavfsiz va nazorat qilinadigan dasturiy taʼminotlarni ishlab chiqishda yordam beradi.

Korporativ dasturlashda yangi davr

Software Factory tizimining asosiy ustunligi shundaki, u korporativ mijozlar uchun zarur boʻlgan barcha nazorat mexanizmlarini, jumladan, audit tekshiruvlari va xavfsizlik protokollarini oʻz ichiga oladi. Bu esa yirik kompaniyalarga sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan kodlarga toʻliq ishonish imkonini beradi. Palihapitiyaning taʼkidlashicha, bugungi SI bumining ahamiyati u Facebook kompaniyasida ishlagan paytdagi ijtimoiy tarmoqlar yuksalishidan ham kuchliroqdir.

Investitsiya jalb qilinishi bilan bir qatorda, Chamath Palihapitiya kutilmagan qarorni ham eʼlon qildi. U endilikda nafaqat direktorlar kengashi aʼzosi, balki 8090 Labs kompaniyasining bosh ijrochi direktori (CEO) sifatida faoliyat yuritadi. Bu uning Facebook tarkibini tark etganidan soʻng ilk bor operatsion boshqaruvga toʻliq qaytishidir.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Palihapitiya oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ushbu lahzani uzoq kutganini yozib qoldirgan. "Facebookʼdan ketganimdan beri toʻliq ish kunidagi operatsion rolga qaytish uchun mana shunday lahzani kutayotgan edim. Hozir biz qurayotgan narsa avvalgilaridan ham muhimroq ekaniga ishonchim komil", — deya taʼkidladi u.

Ushbu startapning muvaffaqiyati Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Hozirda mamlakatimizda IT-eksport salohiyatini oshirishga katta eʼtibor qaratilayotgan bir paytda, Software Factory kabi vositalar mahalliy dasturchilar jamoalariga xalqaro standartlarga mos, sifatli mahsulotlarni tezroq ishlab chiqishda qoʻl kelishi mumkin. Sunʼiy intellekt yordamida kod yozish kelajakda dasturiy taʼminot bozoridagi raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy omilga aylanadi.

Sunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaChamath PalihapitiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriGeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriBugun, 02:28Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaYandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaBugun, 01:58Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinGoogle Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinBugun, 01:24Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiXitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiBugun, 00:53Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiElektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiBugun, 00:29Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi