Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildi
Taniqli investor va Facebook kompaniyasining sobiq yuqori lavozimli mulozimi Chamath Palihapitiya texnologiya olamiga katta qaytish qildi. U oʻzi asos solgan 8090 Labs nomli sunʼiy intellekt startapi A seriyasidagi investitsiya bosqichida 135 million dollar mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Ushbu loyiha dasturlash jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan boʻlib, u korporativ sektor uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Investitsiya raundiga Salesforce Ventures kompaniyasi boshchilik qildi. Shuningdek, loyihada WndrCo, Craft Ventures va mashhur All-In podkasti boshlovchilari boʻlgan David Sacks, David Friedberg hamda Jason Calacanis kabi nufuzli investorlar ishtirok etishdi. Palo Alto Networks rahbari Nikesh Arora va Quora asoschisi Adam D’Angelo kabi texnologiya olami yulduzlari ham startapni qoʻllab-quvvatlaganlar roʻyxatidan joy oldi.
8090 Labs joriy yilning yanvar oyida tashkil etilgan boʻlib, uning asosiy mahsuloti Software Factory deb nomlanadi. Ushbu platforma korporativ dasturchilar jamoasi uchun maxsus ishlab chiqilgan sunʼiy intellekt agenti hisoblanadi. U shunchaki oddiy kod namunalarini yaratib qolmay, balki yirik korxonalar talablariga javob beradigan, xavfsiz va nazorat qilinadigan dasturiy taʼminotlarni ishlab chiqishda yordam beradi.
Korporativ dasturlashda yangi davrSoftware Factory tizimining asosiy ustunligi shundaki, u korporativ mijozlar uchun zarur boʻlgan barcha nazorat mexanizmlarini, jumladan, audit tekshiruvlari va xavfsizlik protokollarini oʻz ichiga oladi. Bu esa yirik kompaniyalarga sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan kodlarga toʻliq ishonish imkonini beradi. Palihapitiyaning taʼkidlashicha, bugungi SI bumining ahamiyati u Facebook kompaniyasida ishlagan paytdagi ijtimoiy tarmoqlar yuksalishidan ham kuchliroqdir.
Investitsiya jalb qilinishi bilan bir qatorda, Chamath Palihapitiya kutilmagan qarorni ham eʼlon qildi. U endilikda nafaqat direktorlar kengashi aʼzosi, balki 8090 Labs kompaniyasining bosh ijrochi direktori (CEO) sifatida faoliyat yuritadi. Bu uning Facebook tarkibini tark etganidan soʻng ilk bor operatsion boshqaruvga toʻliq qaytishidir.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Palihapitiya oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ushbu lahzani uzoq kutganini yozib qoldirgan. "Facebookʼdan ketganimdan beri toʻliq ish kunidagi operatsion rolga qaytish uchun mana shunday lahzani kutayotgan edim. Hozir biz qurayotgan narsa avvalgilaridan ham muhimroq ekaniga ishonchim komil", — deya taʼkidladi u.
Ushbu startapning muvaffaqiyati Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Hozirda mamlakatimizda IT-eksport salohiyatini oshirishga katta eʼtibor qaratilayotgan bir paytda, Software Factory kabi vositalar mahalliy dasturchilar jamoalariga xalqaro standartlarga mos, sifatli mahsulotlarni tezroq ishlab chiqishda qoʻl kelishi mumkin. Sunʼiy intellekt yordamida kod yozish kelajakda dasturiy taʼminot bozoridagi raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy omilga aylanadi.
…