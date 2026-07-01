Arsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqda

·26·Sport
Arsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqda

Londonning Arsenal klubi va Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Declan Rice oʻzining yuksak mahorati va yetakchilik qobiliyati bilan jahon futboli elitasi qatoridan mustahkam oʻrin egalladi. Soʻnggi yillarda koʻrsatayotgan barqaror oʻyini tufayli 25 yoshli futbolchi nafaqat jamoasining dvigateli, balki kelajakda nufuzli “Oltin toʻp” sovrini uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenalning sobiq yarim himoyachisi Stefan Schwarz Goal.com nashriga bergan intervyusida Declan Rice allaqachon “dunyo darajasidagi” oʻyinchiga aylanib boʻlganini taʼkidladi. Uning fikricha, ingliz futbolchisining asosiy kuchi nafaqat individual mahoratida, balki maydonda jamoadoshlarining oʻyinini kuchaytira olish qobiliyatidadir. Bu sifat esa zamonaviy futbolda eng noyob xususiyatlardan biri hisoblanadi.

Yetakchilik va jamoaviy taʼsir

2023-yilda Vest Xemdan rekord darajadagi 105 million funt sterling evaziga Arsenal safiga qoʻshilgan Declan Rice qisqa vaqt ichida Mikel Arteta jamoasining ajralmas boʻlagiga aylandi. Uning maydondagi intizomi, toʻpni olib qoʻyishdagi aniqligi va hujumlarni tashkil qilishdagi faolligi “toʻpchilar”ning oʻyinini yangi bosqichga olib chiqdi. Stefan Schwarzning soʻzlariga koʻra, Rice faqat oʻzi uchun oʻynamaydi, balki oʻzining yetakchilik va kommunikatsiya qobiliyati orqali atrofidagi sheriklarini ham yaxshiroq oʻynashga majbur qiladi.

Declan Rice faoliyati davomida sovrinlar yutishga boʻlgan chanqoqligini yashirmaydi. Vest Xem bilan Konferensiyalar ligasida gʻolib chiqqan futbolchi, Arsenal tarkibida Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi kabi eng nufuzli turnirlarda zafar quchishni maqsad qilgan. Mutaxassislar uning bu intilishi va barqarorligi “Oltin toʻp” poygasida hal qiluvchi omil boʻlishini bashorat qilmoqdalar.

Afsonalar bilan qiyos

Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Peter Reid ham Declan Rice haqida yuqori fikrda. U yosh yulduzni ingliz futboli afsonasi Bryan Robson bilan bir qatorga qoʻydi. Reidning taʼkidlashicha, Rice maydonda ulkan taʼsir kuchiga ega va uning oʻyin uslubi oʻtmishdagi buyuk yarim himoyachilarning eng yaxshi jihatlarini oʻzida mujassam etgan. Hozirda u Harry Kane ortidan terma jamoa sardorligi uchun asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Agar Declan Rice Angliya terma jamoasi bilan Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatida gʻolib chiqsa, uning dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilishi ehtimoli keskin ortadi. Hozirda u nafaqat himoyaviy harakatlari, balki muhim pallalarda gol urish va golli uzatmalarni amalga oshirish qobiliyati bilan ham ajralib turibdi. Bu esa uni zamonaviy “box-to-box” yarim himoyachisining ideal namunasiga aylantiradi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Declan Rice kabi universal futbolchilarning oʻyinini kuzatish katta qiziqish uygʻotadi. Angliya Premer-ligasining oʻyin surʼati va jismoniy kurashlariga toʻla bahslarida Rice oʻzining chidamliligi bilan ajralib turadi. Uning Arsenal safidagi har bir harakati jamoaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini belgilab bermoqda.

ArsenalDeclan RiceAngliyaOltin ToʻpFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55Behruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBehruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBugun, 15:52Al-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzAl-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzBugun, 15:15Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimLamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimBugun, 14:58Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi