Arsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqda
Londonning Arsenal klubi va Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Declan Rice oʻzining yuksak mahorati va yetakchilik qobiliyati bilan jahon futboli elitasi qatoridan mustahkam oʻrin egalladi. Soʻnggi yillarda koʻrsatayotgan barqaror oʻyini tufayli 25 yoshli futbolchi nafaqat jamoasining dvigateli, balki kelajakda nufuzli “Oltin toʻp” sovrini uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenalning sobiq yarim himoyachisi Stefan Schwarz Goal.com nashriga bergan intervyusida Declan Rice allaqachon “dunyo darajasidagi” oʻyinchiga aylanib boʻlganini taʼkidladi. Uning fikricha, ingliz futbolchisining asosiy kuchi nafaqat individual mahoratida, balki maydonda jamoadoshlarining oʻyinini kuchaytira olish qobiliyatidadir. Bu sifat esa zamonaviy futbolda eng noyob xususiyatlardan biri hisoblanadi.
Yetakchilik va jamoaviy taʼsir2023-yilda Vest Xemdan rekord darajadagi 105 million funt sterling evaziga Arsenal safiga qoʻshilgan Declan Rice qisqa vaqt ichida Mikel Arteta jamoasining ajralmas boʻlagiga aylandi. Uning maydondagi intizomi, toʻpni olib qoʻyishdagi aniqligi va hujumlarni tashkil qilishdagi faolligi “toʻpchilar”ning oʻyinini yangi bosqichga olib chiqdi. Stefan Schwarzning soʻzlariga koʻra, Rice faqat oʻzi uchun oʻynamaydi, balki oʻzining yetakchilik va kommunikatsiya qobiliyati orqali atrofidagi sheriklarini ham yaxshiroq oʻynashga majbur qiladi.
Declan Rice faoliyati davomida sovrinlar yutishga boʻlgan chanqoqligini yashirmaydi. Vest Xem bilan Konferensiyalar ligasida gʻolib chiqqan futbolchi, Arsenal tarkibida Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi kabi eng nufuzli turnirlarda zafar quchishni maqsad qilgan. Mutaxassislar uning bu intilishi va barqarorligi “Oltin toʻp” poygasida hal qiluvchi omil boʻlishini bashorat qilmoqdalar.
Afsonalar bilan qiyosAngliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Peter Reid ham Declan Rice haqida yuqori fikrda. U yosh yulduzni ingliz futboli afsonasi Bryan Robson bilan bir qatorga qoʻydi. Reidning taʼkidlashicha, Rice maydonda ulkan taʼsir kuchiga ega va uning oʻyin uslubi oʻtmishdagi buyuk yarim himoyachilarning eng yaxshi jihatlarini oʻzida mujassam etgan. Hozirda u Harry Kane ortidan terma jamoa sardorligi uchun asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Agar Declan Rice Angliya terma jamoasi bilan Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatida gʻolib chiqsa, uning dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilishi ehtimoli keskin ortadi. Hozirda u nafaqat himoyaviy harakatlari, balki muhim pallalarda gol urish va golli uzatmalarni amalga oshirish qobiliyati bilan ham ajralib turibdi. Bu esa uni zamonaviy “box-to-box” yarim himoyachisining ideal namunasiga aylantiradi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Declan Rice kabi universal futbolchilarning oʻyinini kuzatish katta qiziqish uygʻotadi. Angliya Premer-ligasining oʻyin surʼati va jismoniy kurashlariga toʻla bahslarida Rice oʻzining chidamliligi bilan ajralib turadi. Uning Arsenal safidagi har bir harakati jamoaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini belgilab bermoqda.
…