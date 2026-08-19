Kamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldi

·17·Jamiyat
Kamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldi
Qisqacha

Kamerunning sharqidagi Zambua aholi punktida joylashgan oltin qazib olish obyektida 18 avgust kuni yer qatlami o‘pirilib, 107 kishi halok bo‘ldi. Qutqaruvchilar vayronalar va tuproq ostida qolgan odamlarni qidirishda davom etmoqda. Vayronalar ostida yana odamlar bo‘lishi ehtimoli sababli qurbonlar soni ortishi mumkin. Zambua qishlog‘i Kamerunning Markaziy Afrika Respublikasi bilan chegarasi yaqinida joylashgan.

Kamerundagi oltin konida yuz bergan fojiali o‘pirilish oqibatida 107 kishi halok bo‘ldi. Hodisa 18 avgust kuni mamlakatning sharqiy qismidagi Zambua aholi punktida joylashgan oltin qazib olish obyektida sodir bo‘lgan. Ayni paytda voqea joyida qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Bu haqda mahalliy aholiga tayanib, «Cameroun24» xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, kondagi yer qatlami to‘satdan o‘pirilib tushgan. Hodisadan so‘ng qutqaruvchilar vayronalar va tuproq ostida qolgan odamlarni qidirishga kirishgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hozirga qadar 100 dan ortiq odamning jasadi olib chiqilgan.

«Kamerun sharqidagi Zambua aholi punktidagi oltin qazib olish obyektida o‘pirilish yuz berdi. 107 kishining jasadi chiqarib olindi», — deyiladi xabarda.

Qidiruv-qutqaruv operatsiyasi hanuz davom etmoqda. Shu sababli vayronalar ostida yana odamlar bo‘lishi ehtimoli inobatga olinmoqda va qurbonlar soni yana ortishi mumkin.

Ma’lumot uchun, Zambua qishlog‘i Kamerunning Markaziy Afrika Respublikasi bilan chegarasi yaqinida joylashgan. Mazkur hududda oltin qazib olish ishlari olib boriladi.

CameroonZambuaMarkaziy Afrika RespublikasiCameroun24
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aliment qarzdorligi bartaraf etildiAliment qarzdorligi bartaraf etildiKecha, 19:34O‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiO‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiKecha, 19:33Qarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindiQarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindiKecha, 19:31Soliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaSoliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaKecha, 19:30Namanganda 16 yoshli qiz daryoda bedarak yo‘qoldiNamanganda 16 yoshli qiz daryoda bedarak yo‘qoldiKecha, 19:18O‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqdaO‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqdaKecha, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi