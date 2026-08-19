Kamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldi
Kamerunning sharqidagi Zambua aholi punktida joylashgan oltin qazib olish obyektida 18 avgust kuni yer qatlami o‘pirilib, 107 kishi halok bo‘ldi. Qutqaruvchilar vayronalar va tuproq ostida qolgan odamlarni qidirishda davom etmoqda. Vayronalar ostida yana odamlar bo‘lishi ehtimoli sababli qurbonlar soni ortishi mumkin. Zambua qishlog‘i Kamerunning Markaziy Afrika Respublikasi bilan chegarasi yaqinida joylashgan.
Kamerundagi oltin konida yuz bergan fojiali o‘pirilish oqibatida 107 kishi halok bo‘ldi. Hodisa 18 avgust kuni mamlakatning sharqiy qismidagi Zambua aholi punktida joylashgan oltin qazib olish obyektida sodir bo‘lgan. Ayni paytda voqea joyida qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Bu haqda mahalliy aholiga tayanib, «Cameroun24» xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, kondagi yer qatlami to‘satdan o‘pirilib tushgan. Hodisadan so‘ng qutqaruvchilar vayronalar va tuproq ostida qolgan odamlarni qidirishga kirishgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hozirga qadar 100 dan ortiq odamning jasadi olib chiqilgan.
«Kamerun sharqidagi Zambua aholi punktidagi oltin qazib olish obyektida o‘pirilish yuz berdi. 107 kishining jasadi chiqarib olindi», — deyiladi xabarda.
Qidiruv-qutqaruv operatsiyasi hanuz davom etmoqda. Shu sababli vayronalar ostida yana odamlar bo‘lishi ehtimoli inobatga olinmoqda va qurbonlar soni yana ortishi mumkin.
Ma’lumot uchun, Zambua qishlog‘i Kamerunning Markaziy Afrika Respublikasi bilan chegarasi yaqinida joylashgan. Mazkur hududda oltin qazib olish ishlari olib boriladi.
…