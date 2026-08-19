O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?

·27·O‘zbekiston
O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?
Qisqacha

O'zbekiston ayollarning farovonligi, huquqlari va xavfsizligini baholovchi 2025/26 yilgi xalqaro indeksda 181 davlat orasida 98-o'rinni egallab, 0,674 ball to'pladi. Reyting Jorjtaun universitetining Ayollar, tinchlik va xavfsizlik instituti tomonidan 13 ta asosiy ko'rsatkich asosida tuzilgan. MDH davlatlari orasida O'zbekistondan pastda faqat Ozarbayjon qayd etilgan, Markaziy Osiyoda esa Qozog'iston 72-o'rin bilan eng yuqori natijani ko'rsatgan.

O‘zbekiston ayollarning farovonligi, huquqlari va xavfsizligini baholovchi xalqaro reytingda 181 davlat orasida 98-o‘rinni egalladi. Mamlakatning 2025/26 yilgi indeksdagi ko‘rsatkichi 0,674 ballni tashkil etgan. Bu haqda Jorjtaun universitetining Ayollar, tinchlik va xavfsizlik instituti ma’lum qildi.

Mazkur reyting ayollarning jamiyatdagi ishtiroki, huquqlari, adolati va xavfsizligini 13 ta asosiy ko‘rsatkich asosida baholaydi. Unda ta’lim olish imkoniyatlari, bandlik darajasi, moliyaviy xizmatlardan foydalanish, parlamentdagi vakillik, huquqiy tenglik, adolatga erishish imkoniyati, onalar o‘limi, oiladagi zo‘ravonlik va jamoat xavfsizligi kabi muhim mezonlar hisobga olinadi.

MDH davlatlari orasida Moldova 36-o‘rinni egallab, 0,821 ball to‘plagan. Armaniston 56-o‘rinda 0,762 ball, Belarus 63-o‘rinda 0,739 ball, Qozog‘iston 72-o‘rinda 0,722 ball bilan qayd etilgan.

Shuningdek, Turkmaniston 74-o‘rinni 0,720 ball bilan, Rossiya 75-o‘rinni 0,718 ball bilan, Qirg‘iziston 84-o‘rinni 0,697 ball bilan, Tojikiston esa 89-o‘rinni 0,685 ball bilan egallagan.

O‘zbekiston esa 98-o‘rinda, 0,674 ball bilan qayd etilgan. MDH doirasida ushbu taqqoslashda mamlakatdan pastda faqat Ozarbayjon turibdi — u 111-o‘rinni egallagan.

Markaziy Osiyoning besh davlati alohida taqqoslanganda ham Qozog‘iston eng yuqori natijani ko‘rsatgan. U 72-o‘rinda joylashgan. Keyingi o‘rinlarda Turkmaniston — 74, Qirg‘iziston — 84, Tojikiston — 89 va O‘zbekiston — 98-o‘rinda qayd etilgan.

Daniya birinchi o‘rinni egalladi

Reytingning yuqori beshtaligidan asosan Shimoliy Yevropa davlatlari joy olgan.

Daniya 0,939 ball bilan birinchi o‘rinni egallagan. Islandiya 0,932 ball bilan ikkinchi bo‘lgan. Norvegiya va Shvetsiya 0,924 balldan to‘plab, uchinchi o‘rinni bo‘lishib olgan. Finlyandiya esa 0,921 ball bilan beshinchi pog‘onadan joy olgan.

Reytingning eng quyi uchligidan Afg‘oniston, Yaman va Markaziy Afrika Respublikasi o‘rin olgan. Afg‘oniston 0,279 ball bilan 181-o‘rinda, Yaman 0,323 ball bilan 180-o‘rinda, Markaziy Afrika Respublikasi esa 0,362 ball bilan 179-o‘rinda qayd etilgan.

Jorjtaun instituti ma’lumotiga ko‘ra, 2025/26 yilgi indeks ayollar huquqlari va farovonligi sohasidagi global taraqqiyot sezilarli darajada sekinlashganini ko‘rsatgan.

Tadqiqot dunyodagi 181 davlatni qamrab olgan bo‘lib, unda ayollarning nafaqat huquqiy holati, balki ta’lim, iqtisodiy imkoniyatlar, xavfsizlik va jamiyatdagi ishtiroki kabi bir qator muhim yo‘nalishlar ham kompleks ravishda baholangan.

O'zbekistonGeorgetown universitetiDaniyaQozog'istonAfg'oniston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiMarkaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiKecha, 14:58Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?18.08, 09:39Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?17.08, 22:04Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiQashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi17.08, 12:17O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiO‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladi17.08, 05:35Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat borMandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor15.08, 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin