AQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldi

·22·Texno
AQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldi
Qisqacha

AQShning kosmik yadro dasturlari HALEU yoqilg'isi va malakali kadrlar taqchilligi, shuningdek, reaktor komponentlari ta'minotidagi uzilishlar sabab sekinlashish xavfiga duch kelmoqda. NASA 2028-yil oxirigacha yadroviy elektr tortish tizimini uchirishni ko'zda tutuvchi Space Reactor 1 Freedom (SR-1) va Oyga mo'ljallangan Lunar Reactor 1 (LR-1) loyihalarini amalga oshirmoqda.

AQShning kosmik yadro dasturlari jadal surʼatlarda rivojlanib borayotganiga qaramay, ularning taraqqiyotini jiddiy ravishda sekinlashtirishi mumkin boʻlgan qator tizimli muammolarga duch kelmoqda. 13-avgust kuni boʻlib oʻtgan sohaviy simpoziumda hukumat va xususiy kompaniya vakillari mazkur sohadagi asosiy toʻsiqlarni, xususan, yoqilgʻi yetishmovchiligi va kadrlar taqchilligini ochiq eʼlon qilishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yadroviy va kosmik tizimlarni bir vaqtning oʻzida boshqara oladigan mutaxassislarning yetishmasligi hamda reaktor komponentlari taʼminotidagi uzilishlar tarmoq rivojiga gʻov boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda NASA tomonidan bir nechta istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ular orasida 2028-yil oxirigacha yadroviy elektr tortish tizimini uchirishni nazarda tutuvchi Space Reactor 1 Freedom (SR-1) hamda Oyda ishlashga moʻljallangan Lunar Reactor 1 (LR-1) dasturlari alohida ajralib turadi. Ushbu qurilmalar kelgusida chuqur koinotni tadqiq qilish va uzoq muddatli bazalarni energiya bilan taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

HALEU yoqilgʻisi uchun keskin raqobat

Mutaxassislarning fikricha, eng jiddiy muammolardan biri bu — yuqori darajada boyitilmagan uran saqlaydigan HALEU yoqilgʻisiga boʻlgan talabning keskin oʻsishidir. Mazkur yoqilgʻi turi nafaqat kosmik reaktorlar, balki yerdagi kichik modul reaktorlar uchun ham suv elementType sifatida koʻrib chiqilmoqda. Hozirda AQSh Energetika vazirligi (DOE) mamlakatdagi yagona ichki HALEU yetkazib beruvchi boʻlib qolmoqda. Joriy yilning 23-iyul kuni idora NASAʼning SR-1 missiyasi hamda Radiant kompaniyasi va boshqa dasturlar uchun yoqilgʻi ajratdi.

NASAʼning ilgʻor yadro texnologiyalari idorasi rahbari Jeremi Kennining taʼkidlashicha, HALEU yoqilgʻisining cheklanganligi kelgusida turli dasturlar oʻrtasida resurslarni taqsimlashda asosiy muammoga aylanishi mumkin. Bundan tashqari, AQSh armiyasining Janus dasturi ham qoʻshimcha raqobatni keltirib chiqarmoqda. Mazkur harbiy dastur doirasida bazalarni energiya bilan taʼminlash uchun mikroreaktorlar yaratilmoqda va yaqin orada armiya bu borada ishni davom ettiruvchi 5 ta kompaniya nomini eʼlon qilishi kerak.

Siyosiy barqarorlik va moliyaviy xatarlar

Qisqa muddatli texnik qiyinchiliklardan tashqari, soha vakillari AQSh maʼmuriyati oʻzgargandan keyin moliyalashtirish barqarorligi yoʻqolishidan ham xavotir bildirishmoqda. NASAʼning sobiq rahbari oʻrinbosari Bhavya Lal 2025-yilgi tadqiqotga tayanib, hozirgi qoʻllab-quvvatlash uzoq muddatli siyosatga emas, balki amaldagi aniq mulozimlarga bogʻliq boʻlib qolishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Xususan, SR-1 loyihasining aniq va doimiy buyurtmachisi hali mavjud emasligi taʼkidlanmoqda. Mutaxassislar kelgusida xatarlarni kamaytirish uchun SR-2 ustida ishni ertaroq boshlashni va Kongress orqali koʻp yillik byudjet ajratilishiga erishishni tavsiya qilmoqdalar. Aks holda, dastur 1965-yilda uchirilgan SNAP-10A reaktori taqdirini takrorlab, keyingi missiyalar yopilib ketish xavfi ostida qolishi mumkin.

Kosmik energetikaNASAHALEU yoqilgʻisiYadro reaktoriAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiAvstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiKecha, 23:24Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiXiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiKecha, 22:2228 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladiKecha, 21:22Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariDell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariKecha, 19:55Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiGoogle sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiKecha, 17:59Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiXiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiKecha, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi