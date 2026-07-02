Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkin

·18·Sport
Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkin

Ispaniya futboli afsonasi Andres Iniesta terma jamoaning hozirgi holati va jahon chempionatidagi imkoniyatlari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Barselonada oʻtkazilgan NSN Cycling Team taqdimotida soʻzga chiqqan sobiq yarim himoyachi, yosh iqtidor egasi Lamine Yamal Ispaniya uchun hal qiluvchi figura ekanligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Iniesta Ispaniya terma jamoasining muvaffaqiyati bevosita Lamine Yamalning jismoniy holati va oʻyiniga bogʻliqligini aytdi. Eslatib oʻtamiz, 17 yoshli futbolchi Yevro 2024 turnirida jamoaning gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshgan edi, biroq ayni paytdagi jahon birinchiligida jarohatlar bilan kurashmoqda.

Yetakchilar poygasi va kutilmagan natijalar

Turnirning eng yaxshi oʻyinchilari haqida toʻxtalar ekan, Andres Iniesta ikki nafar yulduzni alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi va Kylian Mbappe hozirda musobaqaning eng yorqin simolari boʻlib turibdi. Har ikki hujumchi ham oltitadan gol urgan holda toʻpurarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.

Iniesta joriy jahon chempionatining kutilmagan natijalarga boy ekanligini ham qayd etdi. Xususan, Germaniya va Niderlandiya kabi grand jamoalarning erta chiqib ketishi koʻpchilik uchun syurpriz boʻldi. "Bunday turnirlarda har bir kichik detal jazolashi mumkin, shuning uchun diqqatni yoʻqotmaslik kerak", — deya ogohlantirdi afsonaviy futbolchi.

Ispaniyaning imkoniyatlari va Yamalning roli

Lamine Yamal jarohatiga qaramay, guruh bosqichida muhim daqiqalarni maydonda oʻtkazdi. U Kabo-Verde, Saudiya Arabistoni va Urugvayga qarshi bahslarda ishtirok etib, bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Ispaniya oʻz guruhida birinchi oʻrinni egallab, nimchorak finalda Avstriyaga qarshi bahs olib boradigan boʻldi.

"Lamine Yamal terma jamoa uchun juda muhim oʻyinchi. Uning oʻyinlardagi taʼsiri jamoaning umumiy natijasiga bevosita taʼsir qiladi. Men Ispaniyani asosiy favoritlardan biri deb hisoblayman va biz ikkinchi yulduzni (ikkinchi chempionlikni) qoʻlga kiritishimizga ishonaman", — dedi Iniesta.

Luis de la Fuente boshqaruvidagi jamoa endi pley-off bosqichida xato qilishga haqli emas. Butun Ispaniya xalqi va mutaxassislar Lamine Yamalning toʻliq tiklanib, Yevro 2024 musobaqasidagi kabi moʻjizalar koʻrsatishini kutishmoqda. Fransiya va Argentina kabi raqiblar pley-offning keyingi bosqichlariga yoʻl olgan bir paytda, Ispaniya ham oʻzining chempionlik ambitsiyalarini isbotlashi lozim.

Andres IniestaLamine YamalLionel MessiKylian MbappeIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaTottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaBugun, 01:40Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiZlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiBugun, 01:22O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?Bugun, 00:45Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Bugun, 00:17JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi