Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkin
Ispaniya futboli afsonasi Andres Iniesta terma jamoaning hozirgi holati va jahon chempionatidagi imkoniyatlari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Barselonada oʻtkazilgan NSN Cycling Team taqdimotida soʻzga chiqqan sobiq yarim himoyachi, yosh iqtidor egasi Lamine Yamal Ispaniya uchun hal qiluvchi figura ekanligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Iniesta Ispaniya terma jamoasining muvaffaqiyati bevosita Lamine Yamalning jismoniy holati va oʻyiniga bogʻliqligini aytdi. Eslatib oʻtamiz, 17 yoshli futbolchi Yevro 2024 turnirida jamoaning gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshgan edi, biroq ayni paytdagi jahon birinchiligida jarohatlar bilan kurashmoqda.
Yetakchilar poygasi va kutilmagan natijalarTurnirning eng yaxshi oʻyinchilari haqida toʻxtalar ekan, Andres Iniesta ikki nafar yulduzni alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi va Kylian Mbappe hozirda musobaqaning eng yorqin simolari boʻlib turibdi. Har ikki hujumchi ham oltitadan gol urgan holda toʻpurarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.
Iniesta joriy jahon chempionatining kutilmagan natijalarga boy ekanligini ham qayd etdi. Xususan, Germaniya va Niderlandiya kabi grand jamoalarning erta chiqib ketishi koʻpchilik uchun syurpriz boʻldi. "Bunday turnirlarda har bir kichik detal jazolashi mumkin, shuning uchun diqqatni yoʻqotmaslik kerak", — deya ogohlantirdi afsonaviy futbolchi.
Ispaniyaning imkoniyatlari va Yamalning roliLamine Yamal jarohatiga qaramay, guruh bosqichida muhim daqiqalarni maydonda oʻtkazdi. U Kabo-Verde, Saudiya Arabistoni va Urugvayga qarshi bahslarda ishtirok etib, bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Ispaniya oʻz guruhida birinchi oʻrinni egallab, nimchorak finalda Avstriyaga qarshi bahs olib boradigan boʻldi.
"Lamine Yamal terma jamoa uchun juda muhim oʻyinchi. Uning oʻyinlardagi taʼsiri jamoaning umumiy natijasiga bevosita taʼsir qiladi. Men Ispaniyani asosiy favoritlardan biri deb hisoblayman va biz ikkinchi yulduzni (ikkinchi chempionlikni) qoʻlga kiritishimizga ishonaman", — dedi Iniesta.
Luis de la Fuente boshqaruvidagi jamoa endi pley-off bosqichida xato qilishga haqli emas. Butun Ispaniya xalqi va mutaxassislar Lamine Yamalning toʻliq tiklanib, Yevro 2024 musobaqasidagi kabi moʻjizalar koʻrsatishini kutishmoqda. Fransiya va Argentina kabi raqiblar pley-offning keyingi bosqichlariga yoʻl olgan bir paytda, Ispaniya ham oʻzining chempionlik ambitsiyalarini isbotlashi lozim.
…