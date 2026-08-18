Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdi

·26·Sport
Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdi
Qisqacha

Manchester Yunayted 31 yoshli sardori Bruno Fernandeshni sotish niyati yo'qligini bildirib, unga keladigan har qanday taklifni rad etishga tayyor. Galatasaray, Yuventus va Milan futbolchiga qiziqish bildirgan, Istanbul klubi esa 50 million yevro atrofida taklif tayyorlayotgani xabar qilingan.

Manchester Yunayted klubi oʻz sardori va bosh ijodkori Bruno Fernandeshning kelajagi borasida qatʼiy pozitsiyani egalladi. BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ingliz klubi 31 yoshli yarim himoyachi uchun keladigan har qanday taklifni rad etishga tayyor va uni sotish niyati mutlaqo yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi vaqtlarda portugaliyalik futbolchiga Yevropa va Turkiya grandlari tomonidan qiziqishlar ortib borayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan, Turkiyaning Galatasaray klubi, shuningdek, Italiyaning Yuventus va Milan jamoalari tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish variantlarini koʻrib chiqayotgan edi. Qayd etilishicha, Istanbul klubi hatto 50 million yevro atrofida taklif tayyorlayotgan boʻlgan.

Rahbariyatning oʻtgan yilgi xatolardan saboq chiqargani

Biroq Old Trafford rasmiylari har qanday mish-mishlarga barham berib, jamoaning yetakchisi sotilmasligini ochiq eʼlon qildi. Bu joriy rahbarlikning oʻtgan yilgi holatdan keskin farq qilishini koʻrsatadi. Bir yil muqaddam Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubidan tushgan yirik taklif borasida klub futbolchining oʻziga tanlov huquqini qoldirgan edi. Oshkora bayonotlarga koʻra, Bruno Fernandesh oʻshanda rahbariyatning bu munosabatidan ranjigan va oʻzini jamoaga keraksizdek his qilganini tan olgan edi.

Hozirgi vaziyat esa butunlay boshqacha tus olgan. Yangi boshqaruv jamoa tarkibini shakllantirishda Fernandeshni markaziy figura sifatida koʻrmoqda va uning qadrini oʻz vaqtida anglab yetganini koʻrsatishga harakat qilmoqda. Garchi hozircha klub manziliga rasmiy takliflar kelib tushmagan boʻlsa-da, rahbariyat potensial xaridorlarga futbolchining narxi yoʻqligini oldindan maʼlum qildi.

Old Trafforda qolish istagi va muxlislar muhabbati

Futbolchining Manchester Yunayted bilan amaldagi shartnomasi yana bir yilga moʻljallangan boʻlib, uni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham mavjud. Shartnomadagi 57 million funt-sterlinglik tovon puli bandining muddati oʻz nihoyasiga yetgani esa transfer bozorida butun tashabbus ingliz klubi qoʻlida qolishini taʼminlaydi. Oʻz navbatida, tajribali pleymekerning oʻzi ham faoliyatini aynan Manchesterda davom ettirishni afzal koʻradi.

Oʻtgan hafta Dublinda Lids Yunaytedga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida muxlislar tomonidan koʻrsatilgan iliq munosabat Fernandeshning klub uchun qanchalik muhimligini yana bir bor tasdiqladi. Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi oldidan Manchester Yunayted oʻz sardorini saqlab qolish orqali jamoa loyihasining barqarorligini taʼminlashni maqsad qilgan.

Manchester YunaytedBruno FernandeshTransferlarPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinBugun, 12:56Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiVirjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiBugun, 12:55Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiChelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiBugun, 12:19Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaBugun, 11:37Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Bugun, 07:57Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBarselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 04:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi