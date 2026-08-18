Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdi
Manchester Yunayted 31 yoshli sardori Bruno Fernandeshni sotish niyati yo'qligini bildirib, unga keladigan har qanday taklifni rad etishga tayyor. Galatasaray, Yuventus va Milan futbolchiga qiziqish bildirgan, Istanbul klubi esa 50 million yevro atrofida taklif tayyorlayotgani xabar qilingan.
Manchester Yunayted klubi oʻz sardori va bosh ijodkori Bruno Fernandeshning kelajagi borasida qatʼiy pozitsiyani egalladi. BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ingliz klubi 31 yoshli yarim himoyachi uchun keladigan har qanday taklifni rad etishga tayyor va uni sotish niyati mutlaqo yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi vaqtlarda portugaliyalik futbolchiga Yevropa va Turkiya grandlari tomonidan qiziqishlar ortib borayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan, Turkiyaning Galatasaray klubi, shuningdek, Italiyaning Yuventus va Milan jamoalari tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish variantlarini koʻrib chiqayotgan edi. Qayd etilishicha, Istanbul klubi hatto 50 million yevro atrofida taklif tayyorlayotgan boʻlgan.
Rahbariyatning oʻtgan yilgi xatolardan saboq chiqarganiBiroq Old Trafford rasmiylari har qanday mish-mishlarga barham berib, jamoaning yetakchisi sotilmasligini ochiq eʼlon qildi. Bu joriy rahbarlikning oʻtgan yilgi holatdan keskin farq qilishini koʻrsatadi. Bir yil muqaddam Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubidan tushgan yirik taklif borasida klub futbolchining oʻziga tanlov huquqini qoldirgan edi. Oshkora bayonotlarga koʻra, Bruno Fernandesh oʻshanda rahbariyatning bu munosabatidan ranjigan va oʻzini jamoaga keraksizdek his qilganini tan olgan edi.
Hozirgi vaziyat esa butunlay boshqacha tus olgan. Yangi boshqaruv jamoa tarkibini shakllantirishda Fernandeshni markaziy figura sifatida koʻrmoqda va uning qadrini oʻz vaqtida anglab yetganini koʻrsatishga harakat qilmoqda. Garchi hozircha klub manziliga rasmiy takliflar kelib tushmagan boʻlsa-da, rahbariyat potensial xaridorlarga futbolchining narxi yoʻqligini oldindan maʼlum qildi.
Old Trafforda qolish istagi va muxlislar muhabbatiFutbolchining Manchester Yunayted bilan amaldagi shartnomasi yana bir yilga moʻljallangan boʻlib, uni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham mavjud. Shartnomadagi 57 million funt-sterlinglik tovon puli bandining muddati oʻz nihoyasiga yetgani esa transfer bozorida butun tashabbus ingliz klubi qoʻlida qolishini taʼminlaydi. Oʻz navbatida, tajribali pleymekerning oʻzi ham faoliyatini aynan Manchesterda davom ettirishni afzal koʻradi.
Oʻtgan hafta Dublinda Lids Yunaytedga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida muxlislar tomonidan koʻrsatilgan iliq munosabat Fernandeshning klub uchun qanchalik muhimligini yana bir bor tasdiqladi. Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi oldidan Manchester Yunayted oʻz sardorini saqlab qolish orqali jamoa loyihasining barqarorligini taʼminlashni maqsad qilgan.
…