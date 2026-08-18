BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchi

·18·Avto
BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchi
Qisqacha

BYD bosh dizayneri Volfgang Egger rahbarligida Milanda Yevropa shtab-kvartirasi va dizayn markazini ishga tushirdi. Markaz Denza modellarini Yevropa xaridorlarining didi va talablariga moslashtirish bilan shug'ullanadi. Kompaniya Audi, BMW, Mercedes-Benz va Porsche hukmronlik qilayotgan premial segmentda dizayn, shaxsiylashtirish, materiallar sifati va ilg'or texnologiyalar orqali raqobatlashmoqchi.

Xitoyning avtomobilsozlik giganti BYD Yevropa bozorida o'z mavqeyini mustahkamlash yo'lida muhim qadam tashladi. Kompaniyaning bosh dizayneri Volfgang Egger (Wolfgang Egger) rahbarligida Milanda maxsus Yevropa shtab-kvartirasi va dizayn markazi ish boshladi. Autocar nashriga bergan eksklyuziv intervyusiga ko'ra, mazkur markaz xitoylik ishlab chiqaruvchining premial brendi hisoblangan Denza modellarini Yevropa xaridorlarining didi va talablariga moslashtirish vazifasini bajaradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu strategik qadam Audi, BMW, Mercedes-Benz va Porsche kabi mahalliy avtogigantlar hukmronlik qilayotgan Yevropa premial segmentida jiddiy raqobatni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Denza brendi Yevropa bozoriga kirib kelgan ilk yirik xitoylik premial markalardan biri hisoblanadi. Kompaniya an'anaviy Yevropa avtomobil ixlosmandlarining brendga bo'lgan sadoqatini o'zgartirishga hamda yangi innovatsiyalar va dizayn yechimlari orqali ularni o'ziga jalb qilishga ishonch bildirmoqda.

Milan shahri dizayn va innovatsiyalar markazi sifatida

Volfgang Eggerning ta'kidlashicha, Milan shahri BYD kompaniyasining Yevropadagi dizayn faoliyati uchun eng tabiiy va maqomli maskan bo'ldi. Bu yerda dizaynerlar jamoasi Italiyaning yetakchi moda uylari bilan yaqin aloqalar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday hamkorlik kelgusida zamonaviy trendlar va materiallar bo'yicha o'zaro tajriba almashishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, Italiyaning tanlanishiga bu mamlakat premial va lyuks sinfidagi materiallar, jumladan, yuqori sifatli charm, shuningdek, eng so'nggi innovatsion hamda qayta ishlangan ekologik materiallar yetkazib berish bo'yicha «birinchi darajali» davlat ekanligi sabab bo'lgan. Denza o'zining Yevropadagi taqdimotini ham o'tgan yili Prada, Gucci va Fendi kabi brendlar qatnashgan Milan dizayn haftaligida o'tkazgani bejiz emas.

Texnologik ustunlik va bozor istiqbollari

Denza brendi nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ilg'or texnologik yechimlari bilan ham an'anaviy raqobatchilaridan ajralib turishni maqsad qilgan. Jumladan, Z9 GT modelining o'ziga xos «tank kabi burilish» funksiyasi hamda uchta dvigatelli U9 sportkarining ilg'or magnitorheologik osma tizimi shular jumlasidandir. Eggerning so'zlariga ko'ra, yangi Yevropaga yo'naltirilgan yondashuv brendga dizayn jozibadorligi, shaxsiylashtirish va materiallar sifati bo'yicha raqobatbardoshlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Hozirgi kunda Denza liniyasidagi Z9 GT modeli taxminan 100 ming funt sterling baholanuvchi Porsche Panamera avtomobiliga raqib sifatida ko'rilmoqda. Shuningdek, narxi 150 ming funt sterlingdan oshuvchi, elektr quvvatida ishlaydigan Z modeli ham e'tiborni tortmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchi Yevropa xaridorlarini o'ziga ishontirish uchun nafaqat texnologiyalar, balki xaridor kutgan estetik talablarni ham to'laqonli qondirishni rejalashtirgan.

BYDDenzaVolfgang EggerMilanElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiElektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiBugun, 10:57Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaAudi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaBugun, 10:52Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Kecha, 23:23Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBuyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaKecha, 20:56Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiMonterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiKecha, 20:52Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiMercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiKecha, 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi