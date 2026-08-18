BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchi
BYD bosh dizayneri Volfgang Egger rahbarligida Milanda Yevropa shtab-kvartirasi va dizayn markazini ishga tushirdi. Markaz Denza modellarini Yevropa xaridorlarining didi va talablariga moslashtirish bilan shug'ullanadi. Kompaniya Audi, BMW, Mercedes-Benz va Porsche hukmronlik qilayotgan premial segmentda dizayn, shaxsiylashtirish, materiallar sifati va ilg'or texnologiyalar orqali raqobatlashmoqchi.
Xitoyning avtomobilsozlik giganti BYD Yevropa bozorida o'z mavqeyini mustahkamlash yo'lida muhim qadam tashladi. Kompaniyaning bosh dizayneri Volfgang Egger (Wolfgang Egger) rahbarligida Milanda maxsus Yevropa shtab-kvartirasi va dizayn markazi ish boshladi. Autocar nashriga bergan eksklyuziv intervyusiga ko'ra, mazkur markaz xitoylik ishlab chiqaruvchining premial brendi hisoblangan Denza modellarini Yevropa xaridorlarining didi va talablariga moslashtirish vazifasini bajaradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu strategik qadam Audi, BMW, Mercedes-Benz va Porsche kabi mahalliy avtogigantlar hukmronlik qilayotgan Yevropa premial segmentida jiddiy raqobatni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Denza brendi Yevropa bozoriga kirib kelgan ilk yirik xitoylik premial markalardan biri hisoblanadi. Kompaniya an'anaviy Yevropa avtomobil ixlosmandlarining brendga bo'lgan sadoqatini o'zgartirishga hamda yangi innovatsiyalar va dizayn yechimlari orqali ularni o'ziga jalb qilishga ishonch bildirmoqda.
Milan shahri dizayn va innovatsiyalar markazi sifatidaVolfgang Eggerning ta'kidlashicha, Milan shahri BYD kompaniyasining Yevropadagi dizayn faoliyati uchun eng tabiiy va maqomli maskan bo'ldi. Bu yerda dizaynerlar jamoasi Italiyaning yetakchi moda uylari bilan yaqin aloqalar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday hamkorlik kelgusida zamonaviy trendlar va materiallar bo'yicha o'zaro tajriba almashishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Shuningdek, Italiyaning tanlanishiga bu mamlakat premial va lyuks sinfidagi materiallar, jumladan, yuqori sifatli charm, shuningdek, eng so'nggi innovatsion hamda qayta ishlangan ekologik materiallar yetkazib berish bo'yicha «birinchi darajali» davlat ekanligi sabab bo'lgan. Denza o'zining Yevropadagi taqdimotini ham o'tgan yili Prada, Gucci va Fendi kabi brendlar qatnashgan Milan dizayn haftaligida o'tkazgani bejiz emas.
Texnologik ustunlik va bozor istiqbollariDenza brendi nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ilg'or texnologik yechimlari bilan ham an'anaviy raqobatchilaridan ajralib turishni maqsad qilgan. Jumladan, Z9 GT modelining o'ziga xos «tank kabi burilish» funksiyasi hamda uchta dvigatelli U9 sportkarining ilg'or magnitorheologik osma tizimi shular jumlasidandir. Eggerning so'zlariga ko'ra, yangi Yevropaga yo'naltirilgan yondashuv brendga dizayn jozibadorligi, shaxsiylashtirish va materiallar sifati bo'yicha raqobatbardoshlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
Hozirgi kunda Denza liniyasidagi Z9 GT modeli taxminan 100 ming funt sterling baholanuvchi Porsche Panamera avtomobiliga raqib sifatida ko'rilmoqda. Shuningdek, narxi 150 ming funt sterlingdan oshuvchi, elektr quvvatida ishlaydigan Z modeli ham e'tiborni tortmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchi Yevropa xaridorlarini o'ziga ishontirish uchun nafaqat texnologiyalar, balki xaridor kutgan estetik talablarni ham to'laqonli qondirishni rejalashtirgan.
…