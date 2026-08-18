Internetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqda

·1·Dunyo
Internetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqda
Qisqacha

Internet do'konlari va auksion saytlarida haqiqiy inson mumiyalari sotilayotgani, ayrim hollarda esa ular oddiy pochta orqali yuborilgani aniqlandi. Buyuk Britaniya, Litva, Italiya va Avstraliya universitetlari mutaxassislari 2015–2025 yillarga oid 122 ta inson qoldiqlari va 6 ta hayvon qoldiqlari aks etgan e'lonni tahlil qildi. Ayrim mumiyalarda zamburug'li infeksiya belgilari aniqlangan, 22 ta holatda esa odamlar ularga qo'lqop va niqobsiz tegingan.

Internet do‘konlari va auksion saytlarida haqiqiy inson mumiyalari sotilayotgani aniqlandi. Ayrim holatlarda ular oddiy pochta orqali yuborilgan. Mutaxassislar esa bunday savdo biologik va kimyoviy xavf tug‘dirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Naked Science xabar berdi.

Buyuk Britaniya, Litva, Italiya va Avstraliya universitetlarining sog‘liqni saqlash, biologiya, anatomiya hamda kimyo sohalari mutaxassislari ijtimoiy tarmoqlar, internet do‘konlar va auksion saytlaridagi e’lonlarni o‘rgandi. Ular 2015–2025 yillarga tegishli 122 ta inson qoldiqlari va 6 ta hayvon qoldiqlari aks etgan e’lonni tahlil qildi.

Ayrim sotuvga qo‘yilgan mumiyalarda zamburug‘li infeksiya belgilari bo‘lgan. Biroq sotuvchilar xaridorlarni xavfsizlik qoidalari haqida ogohlantirmagan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mumiyalashga xos quritish jarayoni barcha biologik jarayonlar to‘liq to‘xtaganini anglatmaydi. Saqlanib qolgan mikroorganizmlar noto‘g‘ri sharoitda tashish yoki saqlash vaqtida qayta faollashishi mumkin. Zamburug‘ sporalari esa havoga tarqalib, mumiya bilan ishlayotgan odamlarga xavf tug‘dirishi ehtimoli bor.

Mumiyalarga himoya vositalarisiz teginishgan

Oq mato ustida yotgan insonning mumiyolangan jasadi va skeleti.

Tadqiqotchilar 22 ta holatda insonlar mumiya qoldiqlariga qo‘lqop va niqobsiz teginganini aniqladi. Bunday himoya vositalari nafaqat mikroorganizmlardan, balki balzamlashda ishlatilgan kimyoviy moddalardan saqlanish uchun ham zarur.

Tarixning turli davrlarida jasadlarni saqlash uchun mishyak (margimush), simob va qo‘rg‘oshin kabi zaharli moddalardan foydalanilgan bo‘lishi mumkin. Shuningdek, bitum, kedr moyi, natron va o‘simlik smolalari kabi moddalar ham qo‘llangan. Ayrim birikmalar teri va nafas yo‘llariga ta’sir qilishi mumkin.

Olimlar ushbu tadqiqot natijalarini mumiya qoldiqlarining butun dunyodagi bozoriga to‘liq tatbiq etib bo‘lmasligini ta’kidlamoqda. Ammo izlanishlar inson mumiyalarining internetda sotilishi va tashilishi muayyan xavflarni keltirib chiqarishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Avvalroq 1991 yilda O‘tztal Alp tog‘larida aniqlangan 5 300 yillik mumiyadan zamonaviy va qadimiy bakteriyalar topilgan edi.

United KingdomLithuaniaItalyAustraliaNaked Science
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiBugun, 09:562 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdiBugun, 09:44O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?Bugun, 09:44Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiBugun, 09:31Kolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdiKolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdiBugun, 09:27Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Bugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi