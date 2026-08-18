Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradi

·22·Texno
Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradi
Qisqacha

Google 2027-yilga borib barcha turdagi Pixel smartfonlarini yig'ish quvvatlarini Xitoydan tashqariga to'liq ko'chirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya Xitoyga qaramlikni kamaytirish uchun Vyetnam va Hindistondagi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirmoqda, joriy yilda esa yuqori klassdagi Pixel telefonlarini Vyetnamda ishlab chiqish va seriyali ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi.

Texnologiya olamidagi yirik oʻzgarishlar fonida Google korporatsiyasi oʻzining barcha turdagi smartfonlarini yigʻish jarayonini Xitoydan boshqa davlatlarga toʻliq koʻchirish niyatida ekanini bildirdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻz yetkazib beruvchilarini 2027-yilga borib ishlab chiqarish quvvatlarini Xitoy hududidan tashqariga toʻlaqonli koʻchirish rejasidan ogohlantirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda Google Xitoy ishlab chiqarish zanjiriga boʻlgan qaramlikni kamaytirish maqsadida Vyetnam va Hindistondagi oʻz quvvatlarini jadal kengaytirib kelmoqda. Biroq, shunga qaramay, hozirgi kunda ham korporatsiya mahsulotlarining salmoqli qismi aynan Xitoyda yigʻilmoqda.

Vyetnamdagi muvaffaqiyatlar va yangi qadamlar

Vaziyatdan xabardor manbalarning maʼlum qilishicha, joriy yilda Google yuqori klassga mansub Pixel telefonlarini ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlari hamda ularni seriyali ishlab chiqarish jarayonlarini Vyetnamda muvaffaqiyatli yakunlagan. Bu esa kompaniya rahbariyatining barcha Pixel mahsulot liniyalarini 2027-yilgacha Xitoydan butunlay olib chiqib ketish borasidagi qarorini yanada mustahkamladi.

Taʼkidlash joizki, Google ushbu qadamni tashlagan ikkinchi yirik global brendga aylanadi. Bungacha Samsung kompaniyasi oʻz smartfonlarini ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchirib oʻtgan birinchi gigant boʻlgandi.

Bozor omillari va logistika afzalliklari

Kompaniyaga yaqin boʻlgan manbaning taʼkidlashicha, Appleʼdan farqli oʻlaroq, Google oʻzining Pixel telefonlarini Xitoy bozorida sotmaydi. Shu sababli, kompaniyaga ushbu mamlakatda ishlab chiqarishni saqlab qolish uchun hech qanday bozor bosimi taʼsir koʻrsatmaydi.

Shu bilan birga, Vyetnamdagi jarayonlar yetarlicha silliq kechmoqda. Bungacha Samsung mazkur mamlakatda toʻlaqonli smartfon yetkazib berish ekotizimini yaratib ulgurgan edi va Google hozirda ana shu tayyor infratuzilmadan unumli foydalanish imkoniyatiga ega.

GooglePixelSmartfonXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiHonor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiBugun, 11:22OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaOnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaBugun, 06:27Perovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiPerovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiBugun, 03:52Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiSamsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiBugun, 02:23AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaAQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 01:57Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiApple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi