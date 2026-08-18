Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradi
Google 2027-yilga borib barcha turdagi Pixel smartfonlarini yig'ish quvvatlarini Xitoydan tashqariga to'liq ko'chirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya Xitoyga qaramlikni kamaytirish uchun Vyetnam va Hindistondagi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirmoqda, joriy yilda esa yuqori klassdagi Pixel telefonlarini Vyetnamda ishlab chiqish va seriyali ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi.
Texnologiya olamidagi yirik oʻzgarishlar fonida Google korporatsiyasi oʻzining barcha turdagi smartfonlarini yigʻish jarayonini Xitoydan boshqa davlatlarga toʻliq koʻchirish niyatida ekanini bildirdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻz yetkazib beruvchilarini 2027-yilga borib ishlab chiqarish quvvatlarini Xitoy hududidan tashqariga toʻlaqonli koʻchirish rejasidan ogohlantirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda Google Xitoy ishlab chiqarish zanjiriga boʻlgan qaramlikni kamaytirish maqsadida Vyetnam va Hindistondagi oʻz quvvatlarini jadal kengaytirib kelmoqda. Biroq, shunga qaramay, hozirgi kunda ham korporatsiya mahsulotlarining salmoqli qismi aynan Xitoyda yigʻilmoqda.
Vyetnamdagi muvaffaqiyatlar va yangi qadamlarVaziyatdan xabardor manbalarning maʼlum qilishicha, joriy yilda Google yuqori klassga mansub Pixel telefonlarini ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlari hamda ularni seriyali ishlab chiqarish jarayonlarini Vyetnamda muvaffaqiyatli yakunlagan. Bu esa kompaniya rahbariyatining barcha Pixel mahsulot liniyalarini 2027-yilgacha Xitoydan butunlay olib chiqib ketish borasidagi qarorini yanada mustahkamladi.
Taʼkidlash joizki, Google ushbu qadamni tashlagan ikkinchi yirik global brendga aylanadi. Bungacha Samsung kompaniyasi oʻz smartfonlarini ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchirib oʻtgan birinchi gigant boʻlgandi.
Bozor omillari va logistika afzalliklariKompaniyaga yaqin boʻlgan manbaning taʼkidlashicha, Appleʼdan farqli oʻlaroq, Google oʻzining Pixel telefonlarini Xitoy bozorida sotmaydi. Shu sababli, kompaniyaga ushbu mamlakatda ishlab chiqarishni saqlab qolish uchun hech qanday bozor bosimi taʼsir koʻrsatmaydi.
Shu bilan birga, Vyetnamdagi jarayonlar yetarlicha silliq kechmoqda. Bungacha Samsung mazkur mamlakatda toʻlaqonli smartfon yetkazib berish ekotizimini yaratib ulgurgan edi va Google hozirda ana shu tayyor infratuzilmadan unumli foydalanish imkoniyatiga ega.
…