Akula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliq

·29·O‘zbekiston
Akula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliq
Qisqacha

Go'ban-tozalovchi, ya'ni tozalovchi baliqlar akulalar og'ziga kirib, tishlari orasidagi ovqat zarrachalari, parazitlar va mayda qoldiqlarni tozalaydi. Akulalar bu mitti baliqlarni ovlamay, tozalash jarayoniga yo'l qo'yadi. Natijada baliqlar ozuqa topadi, akulalar esa parazit va qoldiqlardan xalos bo'ladi. Bunday hamkorlik boshqa yirik dengiz jonzotlari bilan ham kuzatiladi.

Okean tubida shunday g‘ayrioddiy jonzot borki, u o‘zidan bir necha barobar katta va xavfli akulalarning og‘ziga bemalol suzib kiradi. Eng hayratlanarlisi, akulalar uni ovlamaydi, aksincha, unga «ishlash» imkonini beradi.

Gap go‘ban-tozalovchi, ya’ni tozalovchi baliqlar haqida ketmoqda. Ularning tanasi kichik bo‘lsa-da, okean ekotizimidagi vazifasi juda muhim.

Og‘zi ochiq yirik barrakuda va uning jag‘idagi kichik tozalovchi baliq.

Bu mitti baliqlar akulalar va boshqa yirtqich dengiz jonzotlarining og‘ziga kirib, tishlar orasida qolgan ovqat zarrachalari, parazitlar va turli mayda qoldiqlarni tozalaydi. Shu sababli ularni shartli ravishda okeanning «stomatologlari» deb atash mumkin.

Akula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliq

Oddiy holatda akula uchun og‘ziga kirgan kichik baliq oson o‘lja bo‘lishi mumkin. Ammo tozalovchi baliqlar bilan munosabat butunlay boshqacha. Yirtqichlar ularni tanib, tozalash jarayoniga yo‘l qo‘yadi. Natijada har ikki tomon ham manfaat ko‘radi: baliq ozuqa topadi, akula esa parazit va qoldiqlardan xalos bo‘ladi.

Qizig‘i, bunday «hamkorlik» faqat akulalar bilan cheklanib qolmaydi. Tozalovchi baliqlar boshqa yirik dengiz jonzotlariga ham xizmat ko‘rsatishi mumkin.

Akula
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 09:39Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?Kecha, 22:04Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiQashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiKecha, 12:17O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiO‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiKecha, 05:35Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat borMandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor15.08, 18:09O'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkinO'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkin15.08, 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin