Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadi
Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan Honor Robot Phone smartfonining dastlabki partiyasi onlayn-do'konlarda juda qisqa vaqtda tugab, talab taklifdan sezilarli darajada oshdi. Qurilmaning boshlang'ich narxi 10 000 yuan etib belgilangan bo'lib, Honor rahbari Li Szyan kompaniya uchun bu narxni saqlab qolish o'ta murakkab bo'lganini ta'kidlagan.
Xitoy bozorida sotuvga chiqqan innovatsion Honor Robot Phone modeli xaridorlar tomonidan rekord darajada tez sotib yuborildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning dastlabki partiyasi taqdim etilganiyoq onlayn-doʻkonlarda butunlay tugab, talab taklifdan sezilarli darajada oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi ushbu noyob gadjet uchun boshlangʻich narxni 10 000 yuan etib belgilagan edi. Honor kompaniyasi rahbari Li Szyan avvalroq taʼkidlaganidek, mazkur smartfonni yaratishdan asosiy maqsad brendga eʼtibor qaratish va ilgʻor texnologik imkoniyatlarni namoyish etishdan iborat boʻlgan.
Shu sababli kompaniya narxni sunʼiy ravishda oshirmaslikka qaror qilgan. Rahbarning soʻzlariga koʻra, barcha xarajatlar va qilingan investitsiyalarni hisobga olgan holda, narxni 10 000 yuan darajasida ushlab turish kompaniya uchun oʻta murakkab vazifa boʻlgan.
Texnik imkoniyatlar va asosiy xususiyatlarYangi флагман yuqori sifatli 6,3 dyuymli tekis LTPO-displey bilan jihozlangan boʻlib, uning tasvir aniqligi 2640 × 1216 pikselni tashkil etadi. Smartfon yuqori unumdorlikka ega Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori asosida ishlaydi.
Qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun sigʻimi 7060 mA•ch boʻlgan akkumulyator oʻrnatilgan. Shuningdek, u 120 W quvvatga ega tezkor simli quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa qisqa vaqt ichida batareya quvvatini toʻliq tiklash imkonini beradi.
Noyob kamera konstruksiyasiHonor Robot Phone modelining asosiy oʻziga xos jihati bu aerokosmik darajadagi titan qotishmasidan yasalgan mexanik kardanli kamera osmasidir. Honor maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizimni anʼanaviy oʻxshash konstruksiyalarga nisbatan 65 foizga ixchamroq qilishga erishilgan.
Maxsus dvigatel kamerani soniyasiga 360 darajagacha tezlikda aylantira oladi. Natijada kamera oʻz holatini tezkor oʻzgartirib, harakatlanuvchi obyektlarni avtomatik ravishda kuzatib borish va murakkab dinamik manevrlarni bajarish salohiyatiga ega.
…