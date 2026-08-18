Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadi

·5·Texno
Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadi
Qisqacha

Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan Honor Robot Phone smartfonining dastlabki partiyasi onlayn-do'konlarda juda qisqa vaqtda tugab, talab taklifdan sezilarli darajada oshdi. Qurilmaning boshlang'ich narxi 10 000 yuan etib belgilangan bo'lib, Honor rahbari Li Szyan kompaniya uchun bu narxni saqlab qolish o'ta murakkab bo'lganini ta'kidlagan.

Xitoy bozorida sotuvga chiqqan innovatsion Honor Robot Phone modeli xaridorlar tomonidan rekord darajada tez sotib yuborildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning dastlabki partiyasi taqdim etilganiyoq onlayn-doʻkonlarda butunlay tugab, talab taklifdan sezilarli darajada oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi ushbu noyob gadjet uchun boshlangʻich narxni 10 000 yuan etib belgilagan edi. Honor kompaniyasi rahbari Li Szyan avvalroq taʼkidlaganidek, mazkur smartfonni yaratishdan asosiy maqsad brendga eʼtibor qaratish va ilgʻor texnologik imkoniyatlarni namoyish etishdan iborat boʻlgan.

Shu sababli kompaniya narxni sunʼiy ravishda oshirmaslikka qaror qilgan. Rahbarning soʻzlariga koʻra, barcha xarajatlar va qilingan investitsiyalarni hisobga olgan holda, narxni 10 000 yuan darajasida ushlab turish kompaniya uchun oʻta murakkab vazifa boʻlgan.

Texnik imkoniyatlar va asosiy xususiyatlar

Yangi флагман yuqori sifatli 6,3 dyuymli tekis LTPO-displey bilan jihozlangan boʻlib, uning tasvir aniqligi 2640 × 1216 pikselni tashkil etadi. Smartfon yuqori unumdorlikka ega Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori asosida ishlaydi.

Qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun sigʻimi 7060 mA•ch boʻlgan akkumulyator oʻrnatilgan. Shuningdek, u 120 W quvvatga ega tezkor simli quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa qisqa vaqt ichida batareya quvvatini toʻliq tiklash imkonini beradi.

Noyob kamera konstruksiyasi

Honor Robot Phone modelining asosiy oʻziga xos jihati bu aerokosmik darajadagi titan qotishmasidan yasalgan mexanik kardanli kamera osmasidir. Honor maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizimni anʼanaviy oʻxshash konstruksiyalarga nisbatan 65 foizga ixchamroq qilishga erishilgan.

Maxsus dvigatel kamerani soniyasiga 360 darajagacha tezlikda aylantira oladi. Natijada kamera oʻz holatini tezkor oʻzgartirib, harakatlanuvchi obyektlarni avtomatik ravishda kuzatib borish va murakkab dinamik manevrlarni bajarish salohiyatiga ega.

HonorRobot PhoneXitoy bozoriSmartfonlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaOnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaBugun, 06:27Perovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiPerovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiBugun, 03:52Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiSamsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiBugun, 02:23AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaAQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 01:57Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiApple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiBugun, 01:27Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiAcer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi