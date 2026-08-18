“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar
Mashhur amerikalik aktrisa Xeyden Panetteri 36 yoshida vafot etdi. “Qichqiriq” filmlari, “G‘aroyib qahramonlar” va “Neshvill” seriallaridagi rollari bilan tanilgan aktrisaning o‘limi 16 avgust kuni tasdiqlangan.
Panetteri Janubiy Karolina shtatining Grinvill shahridagi uyida hushsiz holatda topilgan. Tez yordam xodimlari uni qutqarishga uringan, biroq aktrisa voqea joyida vafot etgan. Dastlabki tekshiruvda uning tanasida jarohat izlari aniqlanmagan va huquq-tartibot organlari jinoyat alomatlarini qayd etmagan.
Aktrisaning o‘lim sababi hozircha rasman aniqlanmagan. Tergov va qo‘shimcha tibbiy tekshiruvlar davom etmoqda
1989 yil 21 avgustda tug‘ilgan Panetteri oradan bir necha kun o‘tib 37 yoshini nishonlashi kerak edi.
U “Heroes” serialidagi Kler Bennet hamda “Nashville” dagi Juletta Barns obrazlari orqali xalqaro mashhurlikka erishgan. “Nashville”dagi ijrosi uchun ikki marta “Oltin globus”ga nomzod bo‘lgan.
Panetterining sobiq sevgilisi, bokschi Vladimir Klichko bilan munosabatidan Kaya ismli qizi bor. Aktrisa va Klichko 2014 yilda farzandli bo‘lgan.
36 yoshida hayotdan ko‘z yumgan aktrisaning vafoti uning muxlislari va kino olamida katta qayg‘u bilan qarshi olindi.
…