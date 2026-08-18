“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar

·0·Madaniyat
“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar

Mashhur amerikalik aktrisa Xeyden Panetteri 36 yoshida vafot etdi. “Qichqiriq” filmlari, “G‘aroyib qahramonlar” va “Neshvill” seriallaridagi rollari bilan tanilgan aktrisaning o‘limi 16 avgust kuni tasdiqlangan.

Panetteri Janubiy Karolina shtatining Grinvill shahridagi uyida hushsiz holatda topilgan. Tez yordam xodimlari uni qutqarishga uringan, biroq aktrisa voqea joyida vafot etgan. Dastlabki tekshiruvda uning tanasida jarohat izlari aniqlanmagan va huquq-tartibot organlari jinoyat alomatlarini qayd etmagan.

Aktrisaning o‘lim sababi hozircha rasman aniqlanmagan. Tergov va qo‘shimcha tibbiy tekshiruvlar davom etmoqda

1989 yil 21 avgustda tug‘ilgan Panetteri oradan bir necha kun o‘tib 37 yoshini nishonlashi kerak edi.

U “Heroes” serialidagi Kler Bennet hamda “Nashville” dagi Juletta Barns obrazlari orqali xalqaro mashhurlikka erishgan. “Nashville”dagi ijrosi uchun ikki marta “Oltin globus”ga nomzod bo‘lgan.

Panetterining sobiq sevgilisi, bokschi Vladimir Klichko bilan munosabatidan Kaya ismli qizi bor. Aktrisa va Klichko 2014 yilda farzandli bo‘lgan.

36 yoshida hayotdan ko‘z yumgan aktrisaning vafoti uning muxlislari va kino olamida katta qayg‘u bilan qarshi olindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ritik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqdaRitik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqdaBugun, 09:53Farangiz Abdazova o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Farangiz Abdazova o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 12:37Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?Kecha, 06:22Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?16.08, 23:23Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)16.08, 18:09Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!16.08, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!