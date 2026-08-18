Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladi
Barcha zamonaviy elektromobil akkumulyatorlari litiy-ion turkumiga kiradi, NMC va LFP esa katod tarkibidagi kimyoviy birikmalar bilan farqlanadi. NMC batareyalari ko'proq energiya saqlab, elektromobilning uzoqroq masofa bosib o'tishiga yordam beradi, kobalt esa quvvat zichligini oshiradi. Arzonroq LFP batareyalarida qimmat nikel va bahsli kobalt ishlatilmaydi, shu sababli ular barqarorroq hisoblanadi.
Zamonaviy elektromobillarning eng muhim va qimmat qismi bu, shubhasiz, uning akkumulyatoridir. Garchi energiya saqlash texnologiyasining asoslari oʻtgan asrlardayoq yaratilgan boʻlsa-da, ilk tijoriy litiy-ion batareyalari 1991-yilda Sony kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda haydovchilar duch keladigan turli murakkab atamalar va qisqartmalar koʻpchilikda savollar tugʻdirishi tabiiy. Masalan, litiy-temir-fosfat batareyasi oddiy litiy-ionli qurilma yoki boshqa turdagi texnologiyami degan savol koʻp beriladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, murakkab nomlarga qaramay, barcha zamonaviy elektromobil batareyalari aslida litiy-ion turkumiga kiradi, ular bir xil prinsipda ishlaydi va bir xil asosiy qismlardan iborat. Batareya oʻz ichiga bir necha yuzlab kichik akkumulyator elementlarini oladi. Ularning har biri maʼlum miqdorda kuchlanish hosil qilib, umumiy korpusga yigʻiladi va elektromobilni harakatga keltirish uchun zarur boʻlgan quvvatni taʼminlaydi.
Akkumulyator elementlarining tuzilishiHar bir alohida batareya yacheykasi toʻrtta asosiy tarkibiy qismdan tashkil topgan. Bular musbat zaryadlangan katod, manfiy zaryadlangan anod, ular orasidagi plastmassa yoki keramikadan yasalgan notekis oʻtkazgich separator hamda yupqa suyuq elektrolit qatlamidir. Elementlar yupqa va yassi shaklda, shuningdek, silindrsimon yoki prizmatik formatda boʻlishi mumkin, ammo ularning ichki tuzilishi har doim bir xil elementlarni saqlaydi.
Litiy-ion batareyalarida oʻzgarib turadigan yagona narsa bu — katod tarkibidagi kimyoviy birikmalar formulasidir. Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida nikel-marganets-kobalt (NMC) hamda litiy-temir-fosfat (LFP, bu yerda «F» harfi temir maʼnosini bildiradi) katodlarining ikki turi eng ommabop hisoblanadi. Har ikki nom ham katodni yaratish uchun ishlatiladigan kimyoviy moddalar aralashmasini tavsiflaydi, anod esa har doim uglerod asosida va odatda grafitdan tayyorlanadi.
Kimyoviy tarkib va uning xususiyatlariSanoat mutaxassislari kimyoviy moddalarni aralashtirish jarayonini pishiriq tayyorlashga qiyoslashadi, biroq litiy-ion batareya yacheykasida ishlatiladigan ingredientlar soni ancha kam. Katod kimyoviy moddalarni pasta holatiga keltirib aralashtirish, uni alyuminiy folga ustiga yupqa surtish va quritish orqali yasaladi. Uglerodli anod esa mis folga ustiga surtilgan grafit pastasidan tayyorlanadi.
Har xil kimyoviy formulalar batareyaning turlicha xususiyatlarga ega boʻlishini taʼminlaydi. Masalan, NMC batareyalari masofa uchun koʻproq energiya saqlashi mumkin, kobalt esa quvvat zichligi uchun yaxshi natija beradi. Shu bilan birga, arzonroq boʻlgan LFP batareyalarida qimmat nikel yoki bahsli kobalt ishlatilmaydi va ular ancha barqaror hisoblanadi.
Qaysi turdagi batareya ishlatilishidan qatʼi nazar, ularning ishlash mexanikasi bir xil. Zaryadlash jarayonida katoddagi litiy ionlari elektrolit va separator orqali harakatlanib, uglerod anodiga borib oʻrnashadi. Batareya ishlatilganda va quvvati sarflanganda esa bu ionlar yana orqaga — katodga qaytib keladi.
…