Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladi

·7·Avto
Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladi
Qisqacha

Barcha zamonaviy elektromobil akkumulyatorlari litiy-ion turkumiga kiradi, NMC va LFP esa katod tarkibidagi kimyoviy birikmalar bilan farqlanadi. NMC batareyalari ko'proq energiya saqlab, elektromobilning uzoqroq masofa bosib o'tishiga yordam beradi, kobalt esa quvvat zichligini oshiradi. Arzonroq LFP batareyalarida qimmat nikel va bahsli kobalt ishlatilmaydi, shu sababli ular barqarorroq hisoblanadi.

Zamonaviy elektromobillarning eng muhim va qimmat qismi bu, shubhasiz, uning akkumulyatoridir. Garchi energiya saqlash texnologiyasining asoslari oʻtgan asrlardayoq yaratilgan boʻlsa-da, ilk tijoriy litiy-ion batareyalari 1991-yilda Sony kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda haydovchilar duch keladigan turli murakkab atamalar va qisqartmalar koʻpchilikda savollar tugʻdirishi tabiiy. Masalan, litiy-temir-fosfat batareyasi oddiy litiy-ionli qurilma yoki boshqa turdagi texnologiyami degan savol koʻp beriladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, murakkab nomlarga qaramay, barcha zamonaviy elektromobil batareyalari aslida litiy-ion turkumiga kiradi, ular bir xil prinsipda ishlaydi va bir xil asosiy qismlardan iborat. Batareya oʻz ichiga bir necha yuzlab kichik akkumulyator elementlarini oladi. Ularning har biri maʼlum miqdorda kuchlanish hosil qilib, umumiy korpusga yigʻiladi va elektromobilni harakatga keltirish uchun zarur boʻlgan quvvatni taʼminlaydi.

Akkumulyator elementlarining tuzilishi

Har bir alohida batareya yacheykasi toʻrtta asosiy tarkibiy qismdan tashkil topgan. Bular musbat zaryadlangan katod, manfiy zaryadlangan anod, ular orasidagi plastmassa yoki keramikadan yasalgan notekis oʻtkazgich separator hamda yupqa suyuq elektrolit qatlamidir. Elementlar yupqa va yassi shaklda, shuningdek, silindrsimon yoki prizmatik formatda boʻlishi mumkin, ammo ularning ichki tuzilishi har doim bir xil elementlarni saqlaydi.

Litiy-ion batareyalarida oʻzgarib turadigan yagona narsa bu — katod tarkibidagi kimyoviy birikmalar formulasidir. Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida nikel-marganets-kobalt (NMC) hamda litiy-temir-fosfat (LFP, bu yerda «F» harfi temir maʼnosini bildiradi) katodlarining ikki turi eng ommabop hisoblanadi. Har ikki nom ham katodni yaratish uchun ishlatiladigan kimyoviy moddalar aralashmasini tavsiflaydi, anod esa har doim uglerod asosida va odatda grafitdan tayyorlanadi.

Kimyoviy tarkib va uning xususiyatlari

Sanoat mutaxassislari kimyoviy moddalarni aralashtirish jarayonini pishiriq tayyorlashga qiyoslashadi, biroq litiy-ion batareya yacheykasida ishlatiladigan ingredientlar soni ancha kam. Katod kimyoviy moddalarni pasta holatiga keltirib aralashtirish, uni alyuminiy folga ustiga yupqa surtish va quritish orqali yasaladi. Uglerodli anod esa mis folga ustiga surtilgan grafit pastasidan tayyorlanadi.

Har xil kimyoviy formulalar batareyaning turlicha xususiyatlarga ega boʻlishini taʼminlaydi. Masalan, NMC batareyalari masofa uchun koʻproq energiya saqlashi mumkin, kobalt esa quvvat zichligi uchun yaxshi natija beradi. Shu bilan birga, arzonroq boʻlgan LFP batareyalarida qimmat nikel yoki bahsli kobalt ishlatilmaydi va ular ancha barqaror hisoblanadi.

Qaysi turdagi batareya ishlatilishidan qatʼi nazar, ularning ishlash mexanikasi bir xil. Zaryadlash jarayonida katoddagi litiy ionlari elektrolit va separator orqali harakatlanib, uglerod anodiga borib oʻrnashadi. Batareya ishlatilganda va quvvati sarflanganda esa bu ionlar yana orqaga — katodga qaytib keladi.

ElektromobilBatareyaTexnologiyaAvtomobilLitiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaAudi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaBugun, 10:52Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Kecha, 23:23Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBuyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaKecha, 20:56Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiMonterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiKecha, 20:52Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiMercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiKecha, 19:53Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilMazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilKecha, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi