Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqda

·30·Sport
Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqda
Qisqacha

Liverpul Pari Sen-Jermenning 18 yoshli qanot hujumchisi Ibrohim Mbaye bilan besh yillik shartnoma shartlari bo'yicha kelishib oldi. Mersisaydliklar 23 yoshli Bradley Barkola uchun ham Pari Sen-Jermenga 135 million yevrolik yangi taklif yubordi. Mbaye va Barkola Lensga qarshi o'yin qaydnomasiga kiritilmadi, Parij klubi esa ularning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik ko'rib, Ferran Torres va Mika Godtsni tarkibga qo'shdi.

Angliya Premyer-ligasi yetakchilaridan biri boʻlgan Liverpul yozgi transferlar mavsumida keskin qadam tashlab, Pari Sen-Jermen qanot hujumchisi Ibrohim Mbaye bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishdi. Bu haqda RMC Sport nashri xodimi Fabrice Hawkins xabar tarqatdi. Ushbu harakat bosh murabbiy Andoni Iraolaning jamoa hujum chizigʻini yoshartirish va tezlikni oshirish borasidagi rejasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

RMC Sport maʼlumotiga koʻra, 18 yoshli Senegal terma jamoasi aʼzosi Liverpul bilan besh yillik moliyaviy shartnomani maʼqullagan. Bungacha jamoa Osasuna safidan Viktor Munozni oʻz safiga qoʻshib ulgurgan edi. Yangi isteʼdod egasiga Germaniyaning Borussiya Dortmund yoki boshqa grand klublari ham daʼvogar boʻlganiga qaramay, futbolchining oʻzi Angliya chempionatida toʻp surishni istamoqda.

Oʻtgan mavsum Luis Enrike qoʻl ostida 29 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol urgan yosh futbolchi Pari Sen-Jermen tarkibida asosiy tarkibdan barqaror oʻrin topishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Sababi, jamoa safida Usmon Dembele va Xvicha Kvaratskhelia kabi tajribali ijrochilar raqobat tugʻdirmoqda. Shunga qaramay, uning salohiyati ingliz klubi eʼtiborini tortdi.

Bradley Barkola uchun ulkan taklif

Mbaye transferi bilan bir qatorda, Liverpul Parij klubining yana bir yetakchi qanot futbolchisi Bradley Barkola uchun ham kurashni jiddiy tarzda kuchaytirdi. Mersisaydliklar 23 yoshli fransiyalik futbolchi uchun Pari Sen-Jermenga 135 million yevro miqdoridagi yangi va yaxshilangan taklifni yuborishdi. Klub rahbariyati uzoq vaqtdan beri kuzatib kelayotgan bu oʻyinchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida qatʼiy.

Maʼlumki, oʻtgan yili Aleksandr Isak rekord darajadagi 125 million funt evaziga sotib olinganidan keyin Liverpul moliyaviy masalalarda biroz ehtiyotkorona yondashayotgan edi. Biroq Amazon asoschisi Jeff Bezosning klub kapitaliga qoʻshilishi Anfielddagi moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirib, transfer bozorida yanada faol va tajovuzkor harakat qilish imkonini bermoqda. Endilikda jamoa Pari Sen-Jermen prezidenti Nosir Al-Xelayfining yakuniy javobini kutmoqda.

Bosh murabbiyning munosabati va parijliklarning rejalari

Pari Sen-Jermen bosh murabbiy Luis Enrike matbuot anjumanlarida futbolchilarning kelajagiga oid savollarga loʻnda javob qaytarib, transfer oynasi yopilmaguncha bu mavzuda gapirmasligini bildirdi. Har ikki futbolchi — Mbaye va Barkola Lensga qarshi kechgan oʻyin qaydnomasiga kiritilmadi, holibki ular UEFA Superkubogi doirasidagi Aston Villa bahsida zaxirada qolgan edilar.

Parij klubi mazkur futbolchilarning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrib ulgurgan koʻrinadi. Fransuz klubi Barselona safidan Ferran Torres va Ayaksdan Mika Godtsni oʻz safiga qoʻshib olish orqali kelajak avlod tarkibini shakllantirish ishlarini boshlab yubordi. Liverpul esa transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan birini rasmiylashtirishga yaqin turibdi.

LiverpulPari Sen-JermenIbrohim MbayeBradley BarkolaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinBugun, 12:56Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiVirjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiBugun, 12:55Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiChelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiBugun, 12:19Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiManchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 11:31Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Bugun, 07:57Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBarselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 04:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi