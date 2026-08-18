Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqda
Liverpul Pari Sen-Jermenning 18 yoshli qanot hujumchisi Ibrohim Mbaye bilan besh yillik shartnoma shartlari bo'yicha kelishib oldi. Mersisaydliklar 23 yoshli Bradley Barkola uchun ham Pari Sen-Jermenga 135 million yevrolik yangi taklif yubordi. Mbaye va Barkola Lensga qarshi o'yin qaydnomasiga kiritilmadi, Parij klubi esa ularning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik ko'rib, Ferran Torres va Mika Godtsni tarkibga qo'shdi.
Angliya Premyer-ligasi yetakchilaridan biri boʻlgan Liverpul yozgi transferlar mavsumida keskin qadam tashlab, Pari Sen-Jermen qanot hujumchisi Ibrohim Mbaye bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishdi. Bu haqda RMC Sport nashri xodimi Fabrice Hawkins xabar tarqatdi. Ushbu harakat bosh murabbiy Andoni Iraolaning jamoa hujum chizigʻini yoshartirish va tezlikni oshirish borasidagi rejasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
RMC Sport maʼlumotiga koʻra, 18 yoshli Senegal terma jamoasi aʼzosi Liverpul bilan besh yillik moliyaviy shartnomani maʼqullagan. Bungacha jamoa Osasuna safidan Viktor Munozni oʻz safiga qoʻshib ulgurgan edi. Yangi isteʼdod egasiga Germaniyaning Borussiya Dortmund yoki boshqa grand klublari ham daʼvogar boʻlganiga qaramay, futbolchining oʻzi Angliya chempionatida toʻp surishni istamoqda.
Oʻtgan mavsum Luis Enrike qoʻl ostida 29 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol urgan yosh futbolchi Pari Sen-Jermen tarkibida asosiy tarkibdan barqaror oʻrin topishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Sababi, jamoa safida Usmon Dembele va Xvicha Kvaratskhelia kabi tajribali ijrochilar raqobat tugʻdirmoqda. Shunga qaramay, uning salohiyati ingliz klubi eʼtiborini tortdi.
Bradley Barkola uchun ulkan taklifMbaye transferi bilan bir qatorda, Liverpul Parij klubining yana bir yetakchi qanot futbolchisi Bradley Barkola uchun ham kurashni jiddiy tarzda kuchaytirdi. Mersisaydliklar 23 yoshli fransiyalik futbolchi uchun Pari Sen-Jermenga 135 million yevro miqdoridagi yangi va yaxshilangan taklifni yuborishdi. Klub rahbariyati uzoq vaqtdan beri kuzatib kelayotgan bu oʻyinchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida qatʼiy.
Maʼlumki, oʻtgan yili Aleksandr Isak rekord darajadagi 125 million funt evaziga sotib olinganidan keyin Liverpul moliyaviy masalalarda biroz ehtiyotkorona yondashayotgan edi. Biroq Amazon asoschisi Jeff Bezosning klub kapitaliga qoʻshilishi Anfielddagi moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirib, transfer bozorida yanada faol va tajovuzkor harakat qilish imkonini bermoqda. Endilikda jamoa Pari Sen-Jermen prezidenti Nosir Al-Xelayfining yakuniy javobini kutmoqda.
Bosh murabbiyning munosabati va parijliklarning rejalariPari Sen-Jermen bosh murabbiy Luis Enrike matbuot anjumanlarida futbolchilarning kelajagiga oid savollarga loʻnda javob qaytarib, transfer oynasi yopilmaguncha bu mavzuda gapirmasligini bildirdi. Har ikki futbolchi — Mbaye va Barkola Lensga qarshi kechgan oʻyin qaydnomasiga kiritilmadi, holibki ular UEFA Superkubogi doirasidagi Aston Villa bahsida zaxirada qolgan edilar.
Parij klubi mazkur futbolchilarning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrib ulgurgan koʻrinadi. Fransuz klubi Barselona safidan Ferran Torres va Ayaksdan Mika Godtsni oʻz safiga qoʻshib olish orqali kelajak avlod tarkibini shakllantirish ishlarini boshlab yubordi. Liverpul esa transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan birini rasmiylashtirishga yaqin turibdi.
…