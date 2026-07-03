Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladi
Italiya futbolida kutilmagan va shov-shuvli oʻzgarish yuz berdi: Neapolning Napoli klubi Massimiliano Allegrini jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida rasman tanishtirdi. Tajribali mutaxassis bu lavozimda Antonio Conteni almashtirdi. Ushbu tayinlov klubning yangi strategik maqsadlari va tarkibdagi Scott McTominay hamda Kevin De Bruyne kabi yulduzlar uchun yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub matbuot xizmati tarqatgan xabarga koʻra, 58 yoshli Allegri bilan 2029-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolangan. Qayd etish joizki, Napoli rahbariyati ushbu tayinlovni Allegri va uning sobiq jamoasi Milan oʻrtasidagi shartnomani bekor qilish jarayoni toʻliq yakunlanmaguncha sir saqlab turgan edi. Endilikda barcha huquqiy masalalar hal etilgach, mutaxassis oʻz ishiga kirishdi.
Tarixiy qaytish va yangi marralarMassimiliano Allegri uchun Neapol begona shahar emas. U futbolchilik faoliyati davomida, xususan 1997-98-yilgi mavsumda aynan Napoli sharafini himoya qilgan. Klub rahbariyati oʻz bayonotida Allegrining murabbiylik yoʻli, uning Sassuolo bilan quyi ligadagi muvaffaqiyatlaridan tortib, A Seriya gigantlaridagi gʻalabalarigacha boʻlgan zafarli odimlarini alohida eʼtirof etdi.
Allegri Italiya futboli tarixidagi eng sovrindor murabbiylardan biri sanaladi. Uning hisobida jami 6 ta Skudetto (biri Milan, beshtasi Yuventus bilan) va 5 ta Italiya kubogi mavjud. Shuningdek, u Yuventusni ikki bor Chempionlar ligasi finaliga qadar boshlab borgan. Bunday boy tajriba Napoli uchun nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro maydonlarda ham muhim omil boʻlishi kutilmoqda.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va kutilmalarYangi murabbiyning kelishi jamoaning yetakchi futbolchilari, xususan Scott McTominay va Kevin De Bruyne uchun oʻziga xos sinov va imkoniyatdir. Allegrining taktik sxemalari odatda himoyaviy mustahkamlik va tartibli oʻyinga asoslangan boʻlib, bu uslub Neapol klubining oʻyin falsafasiga qanday moslashishi koʻpchilikda qiziqish uygʻotmoqda. Avvalgi murabbiy Antonio Conte jamoani chempionlikka yetaklagan boʻlsa-da, uning ketishi ortidan jamoada barqarorlikni saqlab qolish Allegrining zimmasiga tushadi.
Allegrining Milandagi soʻnggi faoliyati biroz omadsiz yakunlangan edi. Jamoa mavsumni beshinchi oʻrinda tugatgani sababli u isteʼfoga chiqarilgan. Shuningdek, Milanda rahbariyat darajasidagi oʻzgarishlar, jumladan Igli Tare va Geoffrey Moncada kabi mutaxassislarning ketishi ham Allegrining ketishini tezlashtirgan edi. Endilikda u Neapolda oʻz obroʻsini tiklash va Napoli muxlislariga yangi gʻalabalarni taqdim etishni maqsad qilgan.
- Massimiliano Allegri bilan shartnoma 2029-yilgacha imzolandi;
- U murabbiylik faoliyati davomida 11 ta yirik sovrin yutgan;
- Napoli safida Scott McTominay va Kevin De Bruyne kabi yulduzlar bilan ishlaydi;
- Bu Allegrining sobiq jamoasi Milandan ketganidan keyingi yangi ish joyidir.
…