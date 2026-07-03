Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladi

·0·Sport
Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladi

Italiya futbolida kutilmagan va shov-shuvli oʻzgarish yuz berdi: Neapolning Napoli klubi Massimiliano Allegrini jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida rasman tanishtirdi. Tajribali mutaxassis bu lavozimda Antonio Conteni almashtirdi. Ushbu tayinlov klubning yangi strategik maqsadlari va tarkibdagi Scott McTominay hamda Kevin De Bruyne kabi yulduzlar uchun yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub matbuot xizmati tarqatgan xabarga koʻra, 58 yoshli Allegri bilan 2029-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolangan. Qayd etish joizki, Napoli rahbariyati ushbu tayinlovni Allegri va uning sobiq jamoasi Milan oʻrtasidagi shartnomani bekor qilish jarayoni toʻliq yakunlanmaguncha sir saqlab turgan edi. Endilikda barcha huquqiy masalalar hal etilgach, mutaxassis oʻz ishiga kirishdi.

Tarixiy qaytish va yangi marralar

Massimiliano Allegri uchun Neapol begona shahar emas. U futbolchilik faoliyati davomida, xususan 1997-98-yilgi mavsumda aynan Napoli sharafini himoya qilgan. Klub rahbariyati oʻz bayonotida Allegrining murabbiylik yoʻli, uning Sassuolo bilan quyi ligadagi muvaffaqiyatlaridan tortib, A Seriya gigantlaridagi gʻalabalarigacha boʻlgan zafarli odimlarini alohida eʼtirof etdi.

Allegri Italiya futboli tarixidagi eng sovrindor murabbiylardan biri sanaladi. Uning hisobida jami 6 ta Skudetto (biri Milan, beshtasi Yuventus bilan) va 5 ta Italiya kubogi mavjud. Shuningdek, u Yuventusni ikki bor Chempionlar ligasi finaliga qadar boshlab borgan. Bunday boy tajriba Napoli uchun nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro maydonlarda ham muhim omil boʻlishi kutilmoqda.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va kutilmalar

Yangi murabbiyning kelishi jamoaning yetakchi futbolchilari, xususan Scott McTominay va Kevin De Bruyne uchun oʻziga xos sinov va imkoniyatdir. Allegrining taktik sxemalari odatda himoyaviy mustahkamlik va tartibli oʻyinga asoslangan boʻlib, bu uslub Neapol klubining oʻyin falsafasiga qanday moslashishi koʻpchilikda qiziqish uygʻotmoqda. Avvalgi murabbiy Antonio Conte jamoani chempionlikka yetaklagan boʻlsa-da, uning ketishi ortidan jamoada barqarorlikni saqlab qolish Allegrining zimmasiga tushadi.

Allegrining Milandagi soʻnggi faoliyati biroz omadsiz yakunlangan edi. Jamoa mavsumni beshinchi oʻrinda tugatgani sababli u isteʼfoga chiqarilgan. Shuningdek, Milanda rahbariyat darajasidagi oʻzgarishlar, jumladan Igli Tare va Geoffrey Moncada kabi mutaxassislarning ketishi ham Allegrining ketishini tezlashtirgan edi. Endilikda u Neapolda oʻz obroʻsini tiklash va Napoli muxlislariga yangi gʻalabalarni taqdim etishni maqsad qilgan.

  • Massimiliano Allegri bilan shartnoma 2029-yilgacha imzolandi;
  • U murabbiylik faoliyati davomida 11 ta yirik sovrin yutgan;
  • Napoli safida Scott McTominay va Kevin De Bruyne kabi yulduzlar bilan ishlaydi;
  • Bu Allegrining sobiq jamoasi Milandan ketganidan keyingi yangi ish joyidir.
Italiya OAVlari va mutaxassislarning fikricha, Allegrining tayinlanishi Napoli uchun tavakkal, ammo shu bilan birga katta ambitsiyalar belgisidir. Uning A Seriyani besh barmoqdek bilishi va qiyin vaziyatlarda natija chiqara olish qobiliyati klub prezidenti Aurelio De Laurentiis uchun asosiy tanlov mezoni boʻlgani shubhasiz.

NapoliMassimiliano AllegriA SeriyaTransferlarItaliya Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12Lamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiLamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiBugun, 15:49Tottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiTottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiBugun, 15:32Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Bugun, 15:30Barselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBarselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBugun, 15:12FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiFIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi