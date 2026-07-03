Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdi

·74·Sport
Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdi

Futbol olamining ikki buyuk vakili — Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi raqobat nafaqat maydonda, balki muxlislar va ekspertlar oʻrtasidagi bahslarda ham davom etmoqda. Koʻpchilikni bir savol qiynaydi: nima uchun Portugaliya terma jamoasi sardori oʻzining azaliy raqibiga qaraganda koʻproq tanqidlar nishoniga aylanadi? Manchester Yunayted klubidagi sobiq jamoadoshi Lui Saa bu borada oʻzining qiziqarli fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatida har ikki yulduz ham ishtirok etmoqda. Biroq, 41 yoshli Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar va uning asosiy tarkibdagi oʻrni borasidagi shubhalar Messi bilan solishtirganda ancha yuqori. Goal.com nashriga bergan intervyusida Saa bu holatni futbolchilarning xarakteri va oʻzini tutishi bilan izohladi.

Xarakterlar toʻqnashuvi: Himoya va ochiqlik

Lui Saaning fikricha, Lionel Messi oʻzining bosiqligi va kamgapligi tufayli jamoatchilik tomonidan koʻproq himoya qilinadi. "Men buni tushunaman, chunki Ronaldo Messiga qaraganda koʻproq gapiradi va koʻproq narsani talab qiladi. Odamlar odatda uyatchanroq va biroz 'nozikroq' koʻringan insonlarni himoya qilishga moyil boʻladilar. Messi aynan shunday imidjga ega, u goʻyoki himoyalangan", — deydi sobiq hujumchi.

Ronaldo esa, aksincha, hech qachon hech kimdan himoya soʻramaydi va oʻzining kuchli xarakterini namoyish etishdan charchamaydi. Uning ochiqchasiga oʻz ambitsiyalarini bildirishi koʻpincha tanqidchilarning unga nisbatan qattiqqoʻlroq boʻlishiga sabab boʻladi. Saaning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo har qanday tanqidga maydondagi harakatlari bilan javob berib, "odamlarning ogʻzini yopib qoʻyish" qobiliyatiga ega.

Jahon chempionatidagi natijalarga toʻxtaladigan boʻlsak, Lionel Messi ayni damda 6 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan yetakchilik qilmoqda. Argentinalik yulduz turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanib, yoshi oʻtayotganiga qaramay sehrli oʻyin koʻrsatishda davom etayotgani uchun olqishlarga sazovor boʻlmoqda.

Cristiano Ronaldo esa guruh bosqichida Oʻzbekiston terma jamoasi darvozasiga dubl qayd etgan boʻlsa, 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi bahsda (2:1) penaltidan gol urib, jamoasining gʻalabasiga hissa qoʻshdi. Shunga qaramay, uning har bir golsiz oʻyini OAVda "davrning tugashi" sifatida talqin qilinmoqda. Roberto Martinez qoʻl ostidagi Portugaliya tarkibida u hali ham asosiy hujumchi boʻlsa-da, uning har bir harakati sinchkovlik bilan tahlil qilinmoqda.

Yakunda Lui Saa shuni taʼkidladiki, Ronaldo oʻziga boʻlgan bosimni yaxshi koʻradi va bu uni yanada kuchli boʻlishga undaydi. Messining "himoyalangan" maqomi esa unga tinchroq muhitda toʻp surish imkonini beradi. Har ikki afsona oʻz yoʻlidan ketmoqda, biroq ularning ommaviy axborot vositalaridagi qiyofasi tubdan farq qiladi.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugaliyaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Bugun, 17:00«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydi«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydiBugun, 16:57Georgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladiGeorgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladiBugun, 16:51Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi