Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdi
Futbol olamining ikki buyuk vakili — Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi raqobat nafaqat maydonda, balki muxlislar va ekspertlar oʻrtasidagi bahslarda ham davom etmoqda. Koʻpchilikni bir savol qiynaydi: nima uchun Portugaliya terma jamoasi sardori oʻzining azaliy raqibiga qaraganda koʻproq tanqidlar nishoniga aylanadi? Manchester Yunayted klubidagi sobiq jamoadoshi Lui Saa bu borada oʻzining qiziqarli fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatida har ikki yulduz ham ishtirok etmoqda. Biroq, 41 yoshli Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar va uning asosiy tarkibdagi oʻrni borasidagi shubhalar Messi bilan solishtirganda ancha yuqori. Goal.com nashriga bergan intervyusida Saa bu holatni futbolchilarning xarakteri va oʻzini tutishi bilan izohladi.
Xarakterlar toʻqnashuvi: Himoya va ochiqlikLui Saaning fikricha, Lionel Messi oʻzining bosiqligi va kamgapligi tufayli jamoatchilik tomonidan koʻproq himoya qilinadi. "Men buni tushunaman, chunki Ronaldo Messiga qaraganda koʻproq gapiradi va koʻproq narsani talab qiladi. Odamlar odatda uyatchanroq va biroz 'nozikroq' koʻringan insonlarni himoya qilishga moyil boʻladilar. Messi aynan shunday imidjga ega, u goʻyoki himoyalangan", — deydi sobiq hujumchi.
Ronaldo esa, aksincha, hech qachon hech kimdan himoya soʻramaydi va oʻzining kuchli xarakterini namoyish etishdan charchamaydi. Uning ochiqchasiga oʻz ambitsiyalarini bildirishi koʻpincha tanqidchilarning unga nisbatan qattiqqoʻlroq boʻlishiga sabab boʻladi. Saaning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo har qanday tanqidga maydondagi harakatlari bilan javob berib, "odamlarning ogʻzini yopib qoʻyish" qobiliyatiga ega.
Jahon chempionatidagi natijalarga toʻxtaladigan boʻlsak, Lionel Messi ayni damda 6 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan yetakchilik qilmoqda. Argentinalik yulduz turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanib, yoshi oʻtayotganiga qaramay sehrli oʻyin koʻrsatishda davom etayotgani uchun olqishlarga sazovor boʻlmoqda.
Cristiano Ronaldo esa guruh bosqichida Oʻzbekiston terma jamoasi darvozasiga dubl qayd etgan boʻlsa, 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi bahsda (2:1) penaltidan gol urib, jamoasining gʻalabasiga hissa qoʻshdi. Shunga qaramay, uning har bir golsiz oʻyini OAVda "davrning tugashi" sifatida talqin qilinmoqda. Roberto Martinez qoʻl ostidagi Portugaliya tarkibida u hali ham asosiy hujumchi boʻlsa-da, uning har bir harakati sinchkovlik bilan tahlil qilinmoqda.
Yakunda Lui Saa shuni taʼkidladiki, Ronaldo oʻziga boʻlgan bosimni yaxshi koʻradi va bu uni yanada kuchli boʻlishga undaydi. Messining "himoyalangan" maqomi esa unga tinchroq muhitda toʻp surish imkonini beradi. Har ikki afsona oʻz yoʻlidan ketmoqda, biroq ularning ommaviy axborot vositalaridagi qiyofasi tubdan farq qiladi.
…