Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Dunyo futbolining eng nufuzli mutaxassislaridan biri Jurgen Klopp katta tanaffusdan soʻng yana murabbiylik faoliyatiga qaytmoqda. Liverpulning sobiq ustozi Germaniya terma jamoasini boshqarishga rasman rozilik berdi. Bu haqda taniqli insayder Fabrizio Romano oʻzining anʼanaviy "Here we go!" iborasi bilan xabar berdi. Ushbu tayinlov nemis futbolida yangi davr boshlanishidan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kloppning terma jamoaga kelishi Julian Nagelsmann isteʼfosi bilan bogʻliq. Germaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng chuqur inqirozga yuz tutgan edi. Musobaqaning 1/16 final bosqichida kutilmaganda Paragvayga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergan "Bundestim" turnirni erta tark etdi. Bu Germaniya futboli tarixida penaltilar seriyasidagi ilk magʻlubiyat boʻlib, Nagelsmann uchun isteʼfo hukmi boʻlib xizmat qildi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Jurgen Klopp ayni damda Red Bull Group tizimida global futbol boʻlimi rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. Biroq vatanining bosh jamoasidan tushgan taklif uni yana maydon chetiga qaytishga undadi. Klopp Magenta TV telekanaliga bergan intervyusida muzokaralar ketayotganini tasdiqlab, jarayon juda tez rivojlanganini tan oldi.
Kloppning yangi vakolatlari va inqilobiy rejalarGermaniya futbol ittifoqi (DFB) Kloppga shunchaki bosh murabbiy emas, balki butun tizimni isloh qiluvchi rahbar sifatida qaramoqda. Maʼlumotlarga koʻra, mutaxassisga terma jamoaning oʻyin uslubini butunlay oʻzgartirish va yoshlar tizimini qayta qurish boʻyicha keng vakolatlar berilgan. Klopp oʻzining mashhur "gegpressing" falsafasini endi milliy jamoa darajasida joriy etishni maqsad qilgan.
Kloppga yangi ishida uning uzoq yillik hamkori Pep Lijnders yordam berishi kutilmoqda. Lijnders yaqinda Manchester Siti tizimidagi faoliyatini yakunlagan va ayni damda erkin agent hisoblanadi. Ushbu tandemning qayta tiklanishi nemis muxlislarida katta umid uygʻotmoqda, chunki ular Liverpul bilan koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritishgan.
Hozirda Klopp va Red Bull rahbari Oliver Mintzlaff oʻrtasida amaldagi shartnomani bekor qilish boʻyicha yakuniy muzokaralar ketmoqda. Klopp 19 oy davomida ushbu kompaniyada ishladi va u yerdan chiroyli tarzda ketishni istamoqda. "Men shartnomalarni hurmat qilaman, lekin DFB bilan ishlash men uchun katta sharaf. Umid qilamanki, barcha tomonlar uchun manfaatli qaror qabul qilinadi", — deya taʼkidladi murabbiy.
Mazkur tayinlov Germaniya futboli uchun oʻta muhim ahamiyatga ega. Soʻnggi yillarda yirik turnirlarda omadsizlikka uchrayotgan jamoa Kloppdek xarizmatik va gʻoliblik ruhiga ega murabbiyga muhtoj edi. Endilikda butun dunyo nigohi Kloppning terma jamoa darajasida qanday natija koʻrsatishiga qaratiladi.
…