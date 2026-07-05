Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

·78·Sport
Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

Dunyo futbolining eng nufuzli mutaxassislaridan biri Jurgen Klopp katta tanaffusdan soʻng yana murabbiylik faoliyatiga qaytmoqda. Liverpulning sobiq ustozi Germaniya terma jamoasini boshqarishga rasman rozilik berdi. Bu haqda taniqli insayder Fabrizio Romano oʻzining anʼanaviy "Here we go!" iborasi bilan xabar berdi. Ushbu tayinlov nemis futbolida yangi davr boshlanishidan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kloppning terma jamoaga kelishi Julian Nagelsmann isteʼfosi bilan bogʻliq. Germaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng chuqur inqirozga yuz tutgan edi. Musobaqaning 1/16 final bosqichida kutilmaganda Paragvayga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergan "Bundestim" turnirni erta tark etdi. Bu Germaniya futboli tarixida penaltilar seriyasidagi ilk magʻlubiyat boʻlib, Nagelsmann uchun isteʼfo hukmi boʻlib xizmat qildi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Jurgen Klopp ayni damda Red Bull Group tizimida global futbol boʻlimi rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. Biroq vatanining bosh jamoasidan tushgan taklif uni yana maydon chetiga qaytishga undadi. Klopp Magenta TV telekanaliga bergan intervyusida muzokaralar ketayotganini tasdiqlab, jarayon juda tez rivojlanganini tan oldi.

Kloppning yangi vakolatlari va inqilobiy rejalar

Germaniya futbol ittifoqi (DFB) Kloppga shunchaki bosh murabbiy emas, balki butun tizimni isloh qiluvchi rahbar sifatida qaramoqda. Maʼlumotlarga koʻra, mutaxassisga terma jamoaning oʻyin uslubini butunlay oʻzgartirish va yoshlar tizimini qayta qurish boʻyicha keng vakolatlar berilgan. Klopp oʻzining mashhur "gegpressing" falsafasini endi milliy jamoa darajasida joriy etishni maqsad qilgan.

Kloppga yangi ishida uning uzoq yillik hamkori Pep Lijnders yordam berishi kutilmoqda. Lijnders yaqinda Manchester Siti tizimidagi faoliyatini yakunlagan va ayni damda erkin agent hisoblanadi. Ushbu tandemning qayta tiklanishi nemis muxlislarida katta umid uygʻotmoqda, chunki ular Liverpul bilan koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritishgan.

Hozirda Klopp va Red Bull rahbari Oliver Mintzlaff oʻrtasida amaldagi shartnomani bekor qilish boʻyicha yakuniy muzokaralar ketmoqda. Klopp 19 oy davomida ushbu kompaniyada ishladi va u yerdan chiroyli tarzda ketishni istamoqda. "Men shartnomalarni hurmat qilaman, lekin DFB bilan ishlash men uchun katta sharaf. Umid qilamanki, barcha tomonlar uchun manfaatli qaror qabul qilinadi", — deya taʼkidladi murabbiy.

Mazkur tayinlov Germaniya futboli uchun oʻta muhim ahamiyatga ega. Soʻnggi yillarda yirik turnirlarda omadsizlikka uchrayotgan jamoa Kloppdek xarizmatik va gʻoliblik ruhiga ega murabbiyga muhtoj edi. Endilikda butun dunyo nigohi Kloppning terma jamoa darajasida qanday natija koʻrsatishiga qaratiladi.

Jurgen KloppGermaniyaFutbolTransferRed Bull
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Bugun, 17:35Real Madrid oʻng qanot himoyasini kuchaytirdi: Denzel Dumfries Madridga koʻchib oʻtdiReal Madrid oʻng qanot himoyasini kuchaytirdi: Denzel Dumfries Madridga koʻchib oʻtdiBugun, 17:13Lamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqatLamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqatBugun, 15:52Karlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdiKarlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdiBugun, 14:58Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi