Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadi

·46·Sport
Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadi
Qisqacha

Mateo Kovachich Elliot Andersonning Nottingem Forest klubidan 116 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga o'tganini yuqori baholadi. U 23 yoshli futbolchi jamoaga katta sifat va jismoniy quvvat olib kelishiga, to'p bilan ham, to'psiz ham yaxshi harakat qilishi hamda tinimsiz yugurishi muhim ustunlik bo'lishiga ishonch bildirdi. Kovachich Anderson yangi bosh murabbiy Enzo Maresca qo'l ostida yanada rivojlanishi mumkinligini ta'kidladi.

Goal.com xabar qilishicha, tajribali yarimhimoyachi Mateo Kovachich oʻzining jamoadagi yangi sherigi Elliot Andersonning 116 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga kelib qoʻshilganini olqishladi. Nottingem Forest klubidan amalga oshirilgan ushbu rekord darajadagi transfer amaldagi chempionlarning tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi jiddiy qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yigirma uch yoshli futbolchi oʻtgan mavsumda Angliya Premyer-ligasining barcha 38 ta uchrashuvida maydonga tushib, oʻzining yuqori darajadagi oʻyini bilan barchaning eʼtiborini qozongan edi. Xorvatiyalik yarimhimoyachi Mateo Kovachich yosh futbolchining jismoniy va texnik imkoniyatlariga yuqori baho berib, uning yangi bosh murabbiy Enzo Maresca qoʻl ostida yanada taraqqiy etishiga ishonch bildirdi.

Maydondagi imkoniyatlar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Kovachichning taʼkidlashicha, Anderson jamoaga ulkan sifat va jismoniy quvvat olib keladi. Uning toʻp bilan ham, toʻpsiz ham birdek yaxshi harakat qilishi hamda tinimsiz yugura olishi Manchester Siti uchun muhim ustunlikka aylanishi kutilmoqda. Futbolchi yosh boʻlishiga qaramay, klub safida yanada oʻsish uchun ulkan salohiyatga ega.

Shu bilan birga, mavsum boshida jamoa markaziy yarimhimoyachisi Rodri belidagi jarrohlik amaliyotidan soʻng tiklanish jarayonini oʻtkazayotgani va dastlabki haftalarda maydonga tusha olmasligi jiddiy taktika masalasini keltirib chiqarmoqda. Bundan tashqari, ispaniyalik futbolchining Real Madrid klubiga oʻtishi mumkinligi haqida ham xabarlar tarqalgan edi.

Angliya Premyer-ligasining raqobatbardoshligi

Mateo Kovachichning fikricha, Angliya Premyer-ligasi hamon jahon futbolining choʻqqisi boʻlib qolmoqda va bu yerda raqobat darajasi misli koʻrilmagan darajada yuqori. Soʻnggi vaqtlarda markaziy chiziqqa qimmatbaho transferlarning amalga oshirilishi liganing quvvati va chuqurligini yana bir bor koʻrsatib turibdi.

Xorvatiyalik futbolchi boshqa jamoalardagi, jumladan Nyukasl va Aston Villa safidagi kuchli yarimhimoyachilarni alohida taʼkidlab oʻtdi. U har hafta dunyoning eng yaxshi oʻyinchilariga qarshi maydonga tushish va raqobatlashish unga eng yuqori darajada oʻynash uchun asosiy motivatsiya berishini qoʻshimcha qildi.

Mateo KovachichElliot AndersonManchester CityAngliya Premyer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristian Norgor Arsenaldan Everton‘ga koʻchib oʻtdiKristian Norgor Arsenaldan Everton‘ga koʻchib oʻtdiBugun, 12:50Maykl Ouen Vinisiusning Arsenalga o'tishini rad etdiMaykl Ouen Vinisiusning Arsenalga o'tishini rad etdiBugun, 12:34Arsenal Bruno Gimaraes transferi uchun 75 million funt to'lashga kelishdiArsenal Bruno Gimaraes transferi uchun 75 million funt to'lashga kelishdiBugun, 12:31Joshua Zirkzee Italiyaga qaytishi mumkin: Yuventus hujumchini ijaraga olmoqchiJoshua Zirkzee Italiyaga qaytishi mumkin: Yuventus hujumchini ijaraga olmoqchiBugun, 12:17Arsenal Mikel Arteta Bruno Gimaraes transferi haqida nima dediArsenal Mikel Arteta Bruno Gimaraes transferi haqida nima dediBugun, 12:11«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqda«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqdaBugun, 11:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda