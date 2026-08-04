Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadi
Mateo Kovachich Elliot Andersonning Nottingem Forest klubidan 116 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga o'tganini yuqori baholadi. U 23 yoshli futbolchi jamoaga katta sifat va jismoniy quvvat olib kelishiga, to'p bilan ham, to'psiz ham yaxshi harakat qilishi hamda tinimsiz yugurishi muhim ustunlik bo'lishiga ishonch bildirdi. Kovachich Anderson yangi bosh murabbiy Enzo Maresca qo'l ostida yanada rivojlanishi mumkinligini ta'kidladi.
Goal.com xabar qilishicha, tajribali yarimhimoyachi Mateo Kovachich oʻzining jamoadagi yangi sherigi Elliot Andersonning 116 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga kelib qoʻshilganini olqishladi. Nottingem Forest klubidan amalga oshirilgan ushbu rekord darajadagi transfer amaldagi chempionlarning tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi jiddiy qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yigirma uch yoshli futbolchi oʻtgan mavsumda Angliya Premyer-ligasining barcha 38 ta uchrashuvida maydonga tushib, oʻzining yuqori darajadagi oʻyini bilan barchaning eʼtiborini qozongan edi. Xorvatiyalik yarimhimoyachi Mateo Kovachich yosh futbolchining jismoniy va texnik imkoniyatlariga yuqori baho berib, uning yangi bosh murabbiy Enzo Maresca qoʻl ostida yanada taraqqiy etishiga ishonch bildirdi.
Maydondagi imkoniyatlar va tarkibdagi oʻzgarishlarKovachichning taʼkidlashicha, Anderson jamoaga ulkan sifat va jismoniy quvvat olib keladi. Uning toʻp bilan ham, toʻpsiz ham birdek yaxshi harakat qilishi hamda tinimsiz yugura olishi Manchester Siti uchun muhim ustunlikka aylanishi kutilmoqda. Futbolchi yosh boʻlishiga qaramay, klub safida yanada oʻsish uchun ulkan salohiyatga ega.
Shu bilan birga, mavsum boshida jamoa markaziy yarimhimoyachisi Rodri belidagi jarrohlik amaliyotidan soʻng tiklanish jarayonini oʻtkazayotgani va dastlabki haftalarda maydonga tusha olmasligi jiddiy taktika masalasini keltirib chiqarmoqda. Bundan tashqari, ispaniyalik futbolchining Real Madrid klubiga oʻtishi mumkinligi haqida ham xabarlar tarqalgan edi.
Angliya Premyer-ligasining raqobatbardoshligiMateo Kovachichning fikricha, Angliya Premyer-ligasi hamon jahon futbolining choʻqqisi boʻlib qolmoqda va bu yerda raqobat darajasi misli koʻrilmagan darajada yuqori. Soʻnggi vaqtlarda markaziy chiziqqa qimmatbaho transferlarning amalga oshirilishi liganing quvvati va chuqurligini yana bir bor koʻrsatib turibdi.
Xorvatiyalik futbolchi boshqa jamoalardagi, jumladan Nyukasl va Aston Villa safidagi kuchli yarimhimoyachilarni alohida taʼkidlab oʻtdi. U har hafta dunyoning eng yaxshi oʻyinchilariga qarshi maydonga tushish va raqobatlashish unga eng yuqori darajada oʻynash uchun asosiy motivatsiya berishini qoʻshimcha qildi.
…