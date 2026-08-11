Dušan Vlahović faoliyatini Turkiyada davom ettirishi kutilmoqda
Serbiyalik hujumchi Dušan Vlahović faoliyatini Besiktas safida davom ettirishga yaqin turibdi. Tomonlar uch yillik shartnoma bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan bo'lib, futbolchiga har mavsum uchun 10 million yevro maosh to'lanishi ko'zda tutilgan. Shartnoma huquqshunoslar tomonidan tasdiqlangach, Dušan Vlahović yaqin 48 soat ichida Istanbulga uchib borishi kutilmoqda. U avvalgi klubi Turinning Yuventus jamoasida to'rt yil to'p surgan.
Futbol olamida kelajagi mavhum boʻlib turgan hujumchilarning navbatdagisi oʻziga yangi manzil tanladi. Goal.com xabar berishicha, serbiyalik hujumchi Dušan Vlahović oʻz faoliyatini Turkiyaning grand klublaridan biri boʻlgan Besiktas safida davom ettirishga yaqin turibdi. Taniqli insayderlar maʼlumotiga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, 2000 yilda tugʻilgan futbolchi 1 iyuldan buyon erkin agent maqomida edi. Uning Turkiyaga koʻchib oʻtishi nafaqat Istanbul klubi, balki butun Superliga uchun katta voqea sifatida baholanmoqda. Shartnomaning moliyaviy shartlari ham futbolchining maqomiga mos ravishda yuqori belgilangan.
Shartnoma tafsilotlari va moliyaviy kelishuvManbaga koʻra, Besiktas klubi rahbariyati serbiyalik toʻpurarga rad etib boʻlmas taklifni taqdim etgan. Unga koʻra, tomonlar uch yillik shartnoma boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgan. Har bir mavsum uchun futbolchiga 10 million yevro maosh toʻlanishi koʻzda tutilgan.
Shuningdek, shartnomada turli xil qoʻshimcha bonuslar hamda salmoqli imzo haqi ham mavjud. Aynan Istanbul klubining oxirgi bor yaxshilangan taklifi ushbu transferning ijobiy yakunlanishida hal qiluvchi rol oʻynagan.
Rasmiy eʼlon qachon kutilmoqda?Hozirgi vaqtda tomonlar huquqshunoslarning rasmiy xulosasini kutishmoqda. Shartnoma bandlari yuridik jihatdan toʻliq tasdiqlangach, Dušan Vlahović yaqin 48 soat ichida Istanbulga uchib borishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, futbolchining avvalgi klubi Turinning Yuventus jamoasi boʻlib, u toʻrt yil davomida Italiya grandida toʻp surgan edi. Qora-oq rangdagi libosni oʻzgartirmagan holda, u endi Turin klubidan Istanbulning qora-oq rangli jamoasiga oʻtmoqda.
…