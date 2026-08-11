Dušan Vlahović faoliyatini Turkiyada davom ettirishi kutilmoqda

·43·Sport
Dušan Vlahović faoliyatini Turkiyada davom ettirishi kutilmoqda
Qisqacha

Serbiyalik hujumchi Dušan Vlahović faoliyatini Besiktas safida davom ettirishga yaqin turibdi. Tomonlar uch yillik shartnoma bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan bo'lib, futbolchiga har mavsum uchun 10 million yevro maosh to'lanishi ko'zda tutilgan. Shartnoma huquqshunoslar tomonidan tasdiqlangach, Dušan Vlahović yaqin 48 soat ichida Istanbulga uchib borishi kutilmoqda. U avvalgi klubi Turinning Yuventus jamoasida to'rt yil to'p surgan.

Futbol olamida kelajagi mavhum boʻlib turgan hujumchilarning navbatdagisi oʻziga yangi manzil tanladi. Goal.com xabar berishicha, serbiyalik hujumchi Dušan Vlahović oʻz faoliyatini Turkiyaning grand klublaridan biri boʻlgan Besiktas safida davom ettirishga yaqin turibdi. Taniqli insayderlar maʼlumotiga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 2000 yilda tugʻilgan futbolchi 1 iyuldan buyon erkin agent maqomida edi. Uning Turkiyaga koʻchib oʻtishi nafaqat Istanbul klubi, balki butun Superliga uchun katta voqea sifatida baholanmoqda. Shartnomaning moliyaviy shartlari ham futbolchining maqomiga mos ravishda yuqori belgilangan.

Shartnoma tafsilotlari va moliyaviy kelishuv

Manbaga koʻra, Besiktas klubi rahbariyati serbiyalik toʻpurarga rad etib boʻlmas taklifni taqdim etgan. Unga koʻra, tomonlar uch yillik shartnoma boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgan. Har bir mavsum uchun futbolchiga 10 million yevro maosh toʻlanishi koʻzda tutilgan.

Shuningdek, shartnomada turli xil qoʻshimcha bonuslar hamda salmoqli imzo haqi ham mavjud. Aynan Istanbul klubining oxirgi bor yaxshilangan taklifi ushbu transferning ijobiy yakunlanishida hal qiluvchi rol oʻynagan.

Rasmiy eʼlon qachon kutilmoqda?

Hozirgi vaqtda tomonlar huquqshunoslarning rasmiy xulosasini kutishmoqda. Shartnoma bandlari yuridik jihatdan toʻliq tasdiqlangach, Dušan Vlahović yaqin 48 soat ichida Istanbulga uchib borishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, futbolchining avvalgi klubi Turinning Yuventus jamoasi boʻlib, u toʻrt yil davomida Italiya grandida toʻp surgan edi. Qora-oq rangdagi libosni oʻzgartirmagan holda, u endi Turin klubidan Istanbulning qora-oq rangli jamoasiga oʻtmoqda.

Dušan VlahovićBesiktasTurkiya chempionatiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi