Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
"Manchester City" hamda O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning bobosi Husan Hoshimovich vafot etdi. Bu haqda "Bunyodkor" futbol klubi rasmiy sahifasida ma'lum qildi. Marhum "Bunyodkor" U-19 jamoasi bosh murabbiyi Hikmat Hoshimovning otasi edi. Husan Hoshimovichning oilasi o'zbek futboliga munosib hissa qo'shgan.
"Manchester City" hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning bobosi Husan Hoshimovich vafot etdi. Bu haqda "Bunyodkor" futbol klubi o‘zining rasmiy sahifasi orqali ma’lum qildi.
Marhum "Bunyodkor" U-19 jamoasi bosh murabbiyi Hikmat Hoshimovning otasi bo‘lib, oilasi o‘zbek futboliga munosib hissa qo‘shgan. Uning farzandi ham bir vaqtlar O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida to‘p surgan bo‘lsa, nabirasi Abduqodir Husanov bugungi kunda Yevropaning nufuzli klublaridan biri — "Manchester City" safida muvaffaqiyatli faoliyat olib borib, mamlakatimiz sharafini xalqaro maydonda munosib himoya qilmoqda.
Marhumning oila a’zolari, yaqinlari va barcha yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib, ularga sabr-toqat tilaymiz. Olloh rahmatiga olgan bo‘lsin.
…