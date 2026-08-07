Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
7 avgust kuni aktrisa Rayhon Ulasenovaning o'g'li Azizbek va kelini Azizaxonning nikoh to'yi bo'lib o'tmoqda. To'y oqshomidan olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, tantananing milliy urf-odatlarga uyg'un va fayzli muhitda o'tayotganini ko'rsatdi. Marosimda Malika Ravshanova, Ra'no Shodiyeva hamda boshqa ko'plab taniqli san'atkorlar ishtirok etdi. Muxlislar yosh oilaga baxt-saodat va uzoq umr tilab, Rayhon Ulasenovani tabriklamoqda.
Bugun, 7 avgust kuni taniqli aktrisa Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li Azizbek hamda kelini Azizaxonning nikoh to‘yi tantanali ravishda bo‘lib o‘tmoqda.
To‘y oqshomidan olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilarning katta qiziqishiga sabab bo‘ldi. Lavhalarda tantananing yuqori saviyada tashkil etilgani, milliy urf-odatlarga uyg‘un va fayzli muhitda o‘tayotgani aks etgan.
Mazkur quvonchli marosimda o‘zbek san’ati va madaniyati vakillari ham ishtirok etmoqda. Xususan, Malika Ravshanova, Ra’no Shodiyeva hamda boshqa ko‘plab taniqli san’atkorlar to‘y mehmonlari safidan joy olgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar ostida muxlislar yosh oilaga baxt-saodat, uzoq umr tilab, Rayhon Ulasenova xonadonini ushbu quvonchli kun bilan samimiy tabriklamoqda.
…