Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
8 avgust, shanba kuni Madeyradagi sobor atrofida Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to'yini kutgan yuzlab muxlislar aslida Nikol va Fabio juftligining nikoh marosimiga guvoh bo'ldi. Ronaldu va Jorjina soborga kelmadi, futbolchi esa tarqalgan xabarga kulayotgan smayliklar bilan munosabat bildirdi. Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to'yi haqidagi mish-mish tasdiqlanmadi. Futbolchi nikohning aniq sanasi yoki joyi haqida ma'lumot bergani yo'q.
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning ehtimoliy to‘yi haqidagi xabar Madeyrada haqiqiy shov-shuvga sabab bo‘ldi. 8 avgust, shanba kuni yuzlab odamlar futbol yulduzini kutib sobor atrofiga to‘plandi, telefonlar kamerasi shay holatga keltirildi.
Ammo soatlab kutilgan «kuyov» ham, «kelin» ham kelmadi. Sobor eshigi ochilganda esa muxlislar umuman boshqa juftlikning to‘yiga guvoh bo‘lganini anglab yetdi.
Yuzlab odam Ronalduni ko‘rish uchun keldi
Mahalliy aholi va futbol ishqibozlari orasida Krishtianu Ronaldu o‘zining uzoq yillik sevgilisi Jorjina Rodriges bilan aynan Madeyrada nikohdan o‘tishi haqida xabar tarqalgan.
Bu mish-mish juda tez ommalashdi.
Shahar markazidagi sobor atrofida yuzlab odam yig‘ildi. Ko‘pchilik «Al-Nasr» hujumchisi va Jorjinaning kelishini o‘z ko‘zi bilan ko‘rish, tarixiy lahzani telefonga tasvirga olish umidida edi.
Ayrim muxlislar uzoq vaqt davomida sobor oldida kutib turishdi.
Ammo asosiy qahramonlardan darak bo‘lmadi.
Eshik ochildi, ammo Ronaldu o‘rniga boshqa juftlik chiqdi
Kutish avjiga chiqqan paytda sobor eshiklari ochildi.
Odamlar telefon va fotoapparatlarini ko‘tarib, Ronaldu va Jorjinani tasvirga olishga tayyorlandi.
Biroq tashqariga butunlay boshqa yangi turmush qurgan juftlik — Nikol va Fabio chiqib keldi.
Shundagina voqeaning asl mohiyati ma’lum bo‘ldi: o‘sha kuni soborda haqiqatan ham nikoh marosimi bor edi, ammo uning Krishtianu Ronalduga hech qanday aloqasi yo‘q edi.
Shunday qilib, futbol yulduzining to‘yini ko‘rish uchun yig‘ilgan yuzlab odamlar tasodifan boshqa oilaning eng muhim kuniga «mehmon» bo‘lib qoldi.
Ronalduning reaksiyasi vaziyatni yanada qiziq qildi
Eng qizig‘i, voqea Krishtianu Ronalduning o‘ziga ham yetib bordi.
Portugaliyalik futbolchi internetda ushbu holat haqida tarqalgan xabar ostida kulayotgan smayliklar qoldirib, vaziyatni hazil bilan qabul qilganini ko‘rsatdi.
U esa mish-mishni tasdiqlamadi.
Shu tariqa, Madeyradagi «Ronaldu to‘yi» futbolchi ishtirok etmagan holda ham kunning eng muhokama qilingan voqealaridan biriga aylandi.
Asosiy sir esa hali ochilmagan
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges ko‘p yillardan beri birga hayot kechirib kelmoqda. Shu sabab ularning ehtimoliy nikohi haqidagi har qanday xabar jamoatchilikda katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy.
Ammo futbolchi hozircha to‘yning aniq sanasi yoki joyi haqida ma’lumot bergani yo‘q.
Madeyradagi voqea esa bir narsani ko‘rsatdi: Ronalduning nikohi haqida hatto tasdiqlanmagan xabarning o‘zi yuzlab odamni ko‘chaga chiqarishga qodir.
Bu safar muxlislar yulduzli to‘yni emas, Nikol va Fabio ismli juftlikning baxtli kuniga guvoh bo‘lishdi.
Ronaldu esa hammasini bir necha kulib turgan smaylik bilan kuzatib qo‘ydi.
Endi asosiy savol ochiq qolmoqda: Krishtianu va Jorjinaning haqiqiy to‘yi qachon bo‘ladi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…