Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi

·36.2K·Dunyo
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Qisqacha

8 avgust, shanba kuni Madeyradagi sobor atrofida Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to'yini kutgan yuzlab muxlislar aslida Nikol va Fabio juftligining nikoh marosimiga guvoh bo'ldi. Ronaldu va Jorjina soborga kelmadi, futbolchi esa tarqalgan xabarga kulayotgan smayliklar bilan munosabat bildirdi. Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to'yi haqidagi mish-mish tasdiqlanmadi. Futbolchi nikohning aniq sanasi yoki joyi haqida ma'lumot bergani yo'q.

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning ehtimoliy to‘yi haqidagi xabar Madeyrada haqiqiy shov-shuvga sabab bo‘ldi. 8 avgust, shanba kuni yuzlab odamlar futbol yulduzini kutib sobor atrofiga to‘plandi, telefonlar kamerasi shay holatga keltirildi.

Ammo soatlab kutilgan «kuyov» ham, «kelin» ham kelmadi. Sobor eshigi ochilganda esa muxlislar umuman boshqa juftlikning to‘yiga guvoh bo‘lganini anglab yetdi.

Yuzlab odam Ronalduni ko‘rish uchun keldi

Mahalliy aholi va futbol ishqibozlari orasida Krishtianu Ronaldu o‘zining uzoq yillik sevgilisi Jorjina Rodriges bilan aynan Madeyrada nikohdan o‘tishi haqida xabar tarqalgan.

Bu mish-mish juda tez ommalashdi.

Shahar markazidagi sobor atrofida yuzlab odam yig‘ildi. Ko‘pchilik «Al-Nasr» hujumchisi va Jorjinaning kelishini o‘z ko‘zi bilan ko‘rish, tarixiy lahzani telefonga tasvirga olish umidida edi.

Ayrim muxlislar uzoq vaqt davomida sobor oldida kutib turishdi.

Ammo asosiy qahramonlardan darak bo‘lmadi.

Eshik ochildi, ammo Ronaldu o‘rniga boshqa juftlik chiqdi

Kutish avjiga chiqqan paytda sobor eshiklari ochildi.

Odamlar telefon va fotoapparatlarini ko‘tarib, Ronaldu va Jorjinani tasvirga olishga tayyorlandi.

Biroq tashqariga butunlay boshqa yangi turmush qurgan juftlik — Nikol va Fabio chiqib keldi.

Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi

Shundagina voqeaning asl mohiyati ma’lum bo‘ldi: o‘sha kuni soborda haqiqatan ham nikoh marosimi bor edi, ammo uning Krishtianu Ronalduga hech qanday aloqasi yo‘q edi.

Shunday qilib, futbol yulduzining to‘yini ko‘rish uchun yig‘ilgan yuzlab odamlar tasodifan boshqa oilaning eng muhim kuniga «mehmon» bo‘lib qoldi.

Ronalduning reaksiyasi vaziyatni yanada qiziq qildi

Eng qizig‘i, voqea Krishtianu Ronalduning o‘ziga ham yetib bordi.

Portugaliyalik futbolchi internetda ushbu holat haqida tarqalgan xabar ostida kulayotgan smayliklar qoldirib, vaziyatni hazil bilan qabul qilganini ko‘rsatdi.

U esa mish-mishni tasdiqlamadi.

Shu tariqa, Madeyradagi «Ronaldu to‘yi» futbolchi ishtirok etmagan holda ham kunning eng muhokama qilingan voqealaridan biriga aylandi.

Asosiy sir esa hali ochilmagan

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges ko‘p yillardan beri birga hayot kechirib kelmoqda. Shu sabab ularning ehtimoliy nikohi haqidagi har qanday xabar jamoatchilikda katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy.

Ammo futbolchi hozircha to‘yning aniq sanasi yoki joyi haqida ma’lumot bergani yo‘q.

Madeyradagi voqea esa bir narsani ko‘rsatdi: Ronalduning nikohi haqida hatto tasdiqlanmagan xabarning o‘zi yuzlab odamni ko‘chaga chiqarishga qodir.

Bu safar muxlislar yulduzli to‘yni emas, Nikol va Fabio ismli juftlikning baxtli kuniga guvoh bo‘lishdi.

Ronaldu esa hammasini bir necha kulib turgan smaylik bilan kuzatib qo‘ydi.

Endi asosiy savol ochiq qolmoqda: Krishtianu va Jorjinaning haqiqiy to‘yi qachon bo‘ladi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezMadeiraAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi